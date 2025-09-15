Connect with us

ITM Alba: Amenzi de peste 30.000 de lei și un caz de muncă nedeclarată, după controale la firme din județ

sediul ITM Alba

Publicat

acum 2 minute

ITM Alba a aplicat amenzi de peste 30.000 de lei și a descoperit un caz de muncă nedeclarată, în urma controalelor derulate la zeci de firme din județ. Inspectorii au găsit mai multe nereguli în respectarea legislației muncii.

Potrivit ITM Alba, la data de 30 septembrie 2025 se împlinește termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE și totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc  în sistemul informatic REVISAL.

Începând cu data de 1 octombrie 2025 aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, toate raportările urmând a se efectua exclusiv prin noua platformă digitală.

Activitatea  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Amenzi de peste 30.000 de lei și un caz de muncă nedeclarată

În perioada 8 – 12 septembrie, în domeniul relațiilor de muncă, au fost verificați 49 de agenți economici. Aceștia au, în total, 956 de angajați.

Inspectorii au dat 7 amenzi în valoare totală de 31.000 lei. Una dintre acestea este de 20.000 de lei, pentru un caz de muncă nedeclarată. De asemenea, inspectorii au mai aplicat 3 avertismente.

Principalele deficienţe constatate în controale:

  • nu se evidențiază corect timpul lucrat;
  • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
  • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
  • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
  • nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
  • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
  • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
  • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
  • dosarele personale sunt incomplete;
  • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăm au fost controlate 26 firme și descoperite 29 de nereguli. 11 angajatori au fost sancționați cu 15 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

  • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor
  • lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate
  • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
  • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
  • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
  • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate
  • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor
Ultimele articole pe alba24
sediul ITM Alba
