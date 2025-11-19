Joi, 20 noiembrie: Trei localități din Alba rămân temporar fără apă potabilă. Precizările Apa CTTA

Operatorul Apa CTTA Alba – Sucursala Blaj a anunțat întreruperea furnizării apei potabile în data de 20 noiembrie, între orele 09:00 – 12:00, în localitatea Feisa, respectiv între orele 12:00 – 16:00, în localitățile Lunca Târnavei și Șona, în vederea montării unor debimetre.

Reprezentanții operatorului transmit cetățenilor să-și asigure rezervele de apă pe perioada întreruperii.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz cetățenii sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900400 (Luni – Joi: 08:00 – 16:30, Vineri: 08:00 – 14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Blaj, la numerele de telefon 0258.711340/0258.712345, în vederea intervenției.

