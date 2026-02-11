JOI: Mai multe localități din Alba și o stradă din Aiud rămân temporar fără apă potabilă. Programul întreruperilor

Apa CTTA Alba anunță că furnizarea apei potabile va fi întreruptă temporar joi, 12 februarie, în mai multe localități din județul Alba, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la Stația de Pompare Galda.

Astfel, se va întrerupe furnizarea apei potabile în localitățile:

Mihalț, Obreja, Coșlariu, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, între orele 09:00 - 13:00

Beldiu, Țifra, Mirăslău, Decea, Inoc și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Aiud, între orele 13:00 - 17:00

Consumatorii sunt rugați să își asigure rezerva de apă necesară pe durata întreruperii.

De asemenea, este posibil ca la reluarea furnizării apei potabile să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care consumatorii sunt rugați să folosească apa numai în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, pot fi semnalate imediat la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (Luni - Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 - 14:00).

