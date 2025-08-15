Judecătorii CCR, exceptați de la reforma magistraților. Noile reguli pentru calculul pensiilor pentru judecători și procurori

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților, pus în transparență decizională de Ministerul Muncii, nu include în reforma magistraților și judecătorii CCR.

„Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR.

Dacă ar fi continuat să fie menționați în Legea nr. 303/2022, am fi ajuns la un paralelism legislativ – două legi care reglementează aceeași situație, dar în mod diferit – ceea ce ar fi presupus o încălcare a principiului legalității și securității juridice prevăzut de art. 1, alin. (5) din Constituție.

Documentul:

De altfel, este firesc să existe o reglementare diferită, situația în sine este complet diferită, iar cele mai importante modificări oricum nu ar fi fost aplicabile – spre exemplu, Legea nr. 303/2022 impune o vechime în profesia de judecător sau procuror de 25 de ani pentru a ieși la pensie, în timp ce judecătorii Curții Constituționale au un mandat de maxim 9 ani”, transmite purtătorul de cuvânt al Executivului, Nadina-Ioana Dogioiu.

Ea adaugă că, similar, calitatea de judecător CCR nu e limitată de o vârstă de pensionare.

„Nu putem obliga judecătorii CCR să se pensioneze la 65 de ani, așa cum se întâmplă cu ceilalți magistrați. În sine, reglementările speciale pentru judecători și procurori nu puteau fi aplicate și judecătorilor CCR. Prin urmare, statutul judecătorilor CCR va rămâne reglementat doar de Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR, iar orice modificări vor fi realizate pe viitor prin intervenție asupra acestei legi”, încheie Dogioiu.

Noile reguli pentru pensiile de la Curtea Constituțională

Vechime necesară: minimum 35 de ani în muncă, dintre care cel puțin 25 de ani exclusiv în funcțiile de magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat acestora.

Vârsta standard: conform legislației sistemului public de pensii.

Cuantum pensie: 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute și a sporurilor permanente din ultimele 60 de luni de activitate.

Plafon: pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Aplicabilitate: se aplică aceleași prevederi din art. 211 și 213 din Legea nr. 303/2022, inclusiv dispozițiile tranzitorii.

Ce înseamnă dispozițiile tranzitorii pentru CCR

Magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică de la CCR pensionați înainte de 1 octombrie 2025 își păstrează cuantumul pensiei stabilit anterior.

Cererile depuse înainte de această dată, chiar dacă sunt soluționate ulterior, vor fi calculate după regulile vechi.

Se aplică creșterea etapizată a vârstei minime de pensionare între 2025 și 2036, exact ca pentru judecători și procurori.

Și aici este recunoscută parțial vechimea din alte funcții juridice (avocat, notar, consilier juridic etc.), după același calendar de reducere (max. 5 ani în 2025 → max. 1 an în 2029).

Pensia se actualizează ori de câte ori crește indemnizația unui magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică activ din CCR, cu plafon de 100% din venitul net.

Noi reguli pentru pensiile magistraților și personalului auxiliar: vârstă mai mare de pensionare și calcul diferit al cuantumului

Ministerul Muncii a publicat în consultare publică proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care nu face referire la judecătorii Curții Constituționale.

Documentul prevede modificări importante privind condițiile de pensionare și calculul pensiilor pentru judecători, procurori, magistrați-asistenți, personal de specialitate juridică și personal auxiliar din instanțe și parchete.

Noile prevederi stabilesc reguli mai stricte pentru vechime, introduc penalizări și cresc treptat vârsta minimă de pensionare.

Pensia unui magistrat nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării

Pensia unui magistrat va fi acordată în funcție de salariul încasat în ultimii cinci ani de activitate dinaintea datei pensionării și nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionări, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică joi de Guvern.

„Un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială”, spune proiectul de lege privind pensiile magistraților.

Magistrații se vor putea pensiona anticipat după 35 de ani de vechime

Magistrații se vor putea pensiona anticipat după 35 de ani de vechime, dar dacă nu au vârsta cerută de lege, adică 65 de ani, așa cum este și pentru ceilalți contribuabili, li se va aplica o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

„Persoanele care au o vechime totală în muncă de cel puţin 35 de ani, dintre care cel puţin 25 de ani realizată numai în funcţiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii și pot beneficia de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie.

În acest caz, pensia de serviciu este egală cu 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data eliberării din funcţie, raportate la un judecător sau procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime și grad profesional.

De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţie din motive neimputabile acestora.

Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net aferent venitului brut din ultima lună de activitate înainte de data eliberării din funcţie, raportate la un judecător sau procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime și grad profesional.”

Condiții generale pentru pensia de serviciu

Vechime totală: cel puțin 35 de ani în muncă, dintre care minimum 25 de ani în funcții de magistrat, magistrat-asistent, personal de specialitate juridică sau funcții echivalente prevăzute de lege.

Vârsta standard: conform legislației sistemului public de pensii.

Cuantum: 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor permanente din ultimele 60 de luni de activitate.

Plafon: pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Cazuri speciale și penalizări

Vechime între 20 și 25 de ani în funcțiile specifice: pensia se reduce cu 2% pentru fiecare an lipsă din cei 25 necesari.

Vechime integrală de 35 de ani exclusiv în funcțiile de magistrat: pensionare la orice vârstă, cu reducere de 2% pentru fiecare an lipsă până la vârsta standard; pensia se recalculează anual.

Fost magistrat cu altă ocupație la pensionare: pensia se calculează prin raportare la un magistrat activ cu aceleași condiții, doar dacă eliberarea din funcție nu a fost imputabilă.

Ce nu se include în baza de calcul

Prime, premii, diurne, restituiri de drepturi salariale aferente altor perioade, sume fără caracter permanent sau pentru care nu au fost plătite contribuții de asigurări sociale.

Pensia de urmaș

Soțul supraviețuitor al unui magistrat beneficiază de pensie de urmaș calculată din pensia de serviciu a acestuia, la vârsta standard de pensionare.

Reguli similare pentru personalul auxiliar

Personalul auxiliar de specialitate, tehnicienii criminaliști și personalul de specialitate criminalistic beneficiază de aceleași condiții de vechime, cuantum și plafon. Se aplică și aici penalizarea de 2% pentru vechime între 20 și 25 de ani.

Cine își păstrează drepturile actuale

Cei pensionați înainte de 1 octombrie 2025 păstrează cuantumul stabilit conform legii aplicabile la data pensionării.

Cererile depuse înainte de această dată, chiar dacă se soluționează ulterior, vor fi calculate după vechile reguli.

Recunoașterea altor funcții juridice

Până în 2029, în calculul celor 25 de ani necesari în funcții de magistrat se pot include și perioade lucrate ca avocat, notar, consilier juridic, judecător financiar, procuror financiar sau în arbitraje de stat, cu o limită de maximum 5 ani în 2025, scăzând treptat până la 1 an în 2029.

Majorare pentru vechime suplimentară

Pentru pensionările anterioare datei de 1 octombrie 2025, se acordă un plus de 1% la pensie pentru fiecare an peste vechimea de 25 de ani.

Această majorare nu se mai aplică după această dată, dar nu se pierd creșterile deja obținute.

Creșterea etapizată a vârstei minime de pensionare (2025–2036)

De la 47 ani și 8 luni în 2025

Până la 64 de ani în 2036

Condiție suplimentară: menținerea a cel puțin 25 de ani vechime în funcțiile de magistrat.

Actualizarea pensiilor în plată

Pensiile de serviciu aflate în plată se actualizează ori de câte ori crește indemnizația de încadrare a magistraților activi, fără a depăși 100% din venitul net al unui magistrat activ cu aceleași condiții.

Comparație între vechiul proiect de lege și cel nou

Proiectul inițial (aprilie 2025)

Prevedea o vârstă de pensionare treptată începând cu 2026, până la 65 de ani în 2045 .

În versiunea votată în Camera Deputaților, comisia a eliminat eșalonarea: toți magistrații ar urma să se pensioneze la 65 de ani din 2026 , cu 80% din baza de calcul (media brută a ultimilor 48 de luni), plafon până la 100% din venitul net final

Se propunea o vârstă minimă de 48 de ani dacă îndeplineau vechimea de 25 ani în funcțiile vizate

Proiectul recent (iulie 2025)

Propune o vârstă uniformă de 65 de ani pentru pensionare, fără eșalonare. Luju

Este adăugat și criteriul de vechime totală în muncă de 35 de ani , dintre care minim 25 de ani în funcții specifice .

Cuantimul pensiei scade la 55% din baza de calcul (media brută a ultimelor 60 de luni), cu plafon de 70% din venitul net , comparativ cu 80% și 100% în proiectul anterior.

Apare o formulă unică de calcul și criterii clare pentru vechime, penalizări (‑2% pentru anii lipsă) etc., precum în versiunea detaliată pe care mi-ai transmis-o.

Pentru Curtea Constituțională (CCR) — ce rămâne

Inițial (aprilie) , judecătorii CCR erau incluși în grupul general al magistraților, cu aceleași condiții — vârstă treptată, 80% din calcul, plafon 100%.

Acum (iulie) , desigur, CCR rămâne inclus în categoria beneficiară, dar cu noile condiții mai stricte: vechime de 35 de ani (din care 25 în funcții), pensie de 55%, plafon 70% — adică în acord cu restul sistemului judiciar.

Recent a fost depus un alt proiect separat (PNL‑USR) care vizează eliminarea indemnizației compensatorii de 6 luni de salariu net la terminarea mandatului CCR — o măsură distinctă, care nu se regăsește în proiectul general privind pensiile de serviciu, dar afectează direct judecătorii CCR.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News