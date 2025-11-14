Connect with us

L-ați văzut? Bărbat din Balomiru de Câmp, dat dispărut de familie. A plecat de la domiciliu și nu a mai revenit

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din localitatea Balomiru de Câmp. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În seara zilei de 14 noiembrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fratele său, Schuller Robert Walter, în vârstă de 36 de ani, a plecat de la domiciliul său, în data de 12 noiembrie 2025, într-o direcție necunoscută, și nu a mai revenit, iar membrii familiei nu au reușit să ia legătura cu acesta.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

  • 175 m înălțime;
  • 80 de kilograme;
  • Păr brunet;
  • Ochi căprui

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

