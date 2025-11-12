L-ați văzut? Bărbat din Blaj, dat dispărut de fratele său. A plecat la muncă și nu s-a mai întors. Poliția îl caută

Bărbat din Blaj, dat dispărut de fratele său: Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din municipiul Blaj. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Miercuri, 12 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fratele său, SARATEAN GHEORGHE, în vârstă de 50 de ani, a plecat de la domiciliul său, la muncă, în data de 8 noiembrie 2025, și nu a mai revenit, iar membrii familiei nu au reușit să ia legătura cu acesta.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

168 m înălțime;

70 de kilograme;

Păr brunet;

Ochi căprui

La momentul dispariției, purta geacă neagră, blugi și adidași.

Bărbatul este din satul Spătac (aparținând de Blaj). El a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

