Laureatul Nobel Richard Timothy Hunt merge la Cluj-Napoca. Prelegere specială la conferința „Smart Diaspora 2025”

Profesorul Richard Timothy Hunt, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină (2001) și Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai. El va fi invitatul special al conferinței „Diaspora Științifică Românească – Smart Diaspora 2025", organizată la Cluj-Napoca între 4 și 7 noiembrie.

Evenimentul central al vizitei va avea loc miercuri, 5 noiembrie, de la ora 09:00, în Aula Victor Jinga a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA).

Profesorul Hunt va susține prelegerea intitulată „Satoru, Bela and the Futile Cycle”, un discurs care promite o incursiune captivantă în lumea biologiei celulare și a cercetării științifice moderne.

Sir Richard Timothy Hunt, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2001, este un reputat biochimist britanic, cunoscut pentru descoperirea ciclinelor – proteine esențiale în controlul diviziunii celulare.

Absolvent și fost profesor al Universității Cambridge, Sir Tim Hunt este membru al Royal Society din anul 1991, iar în anul 2006 a fost distins cu titlul de cavaler al Ordinului Britanic pentru contribuțiile sale remarcabile la știință, activitatea sa deschizând noi direcții în cercetarea cancerului și a biologiei moleculare.

În anul 2015, la propunerea Facultății de Biologie a UBB, a fost distins cu titlul Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Foto: Nobel Prize Inspiration Initiative

