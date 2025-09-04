Connect with us

Lecție de solidaritate: 12 sportivi din Alba vor alerga timp de 24 de ore într-un maraton pentru sprijinirea copiilor cu autism

Publicat

acum 20 de secunde

Pe 13–14 septembrie, pe plaja din Mamaia, are loc Autism24: un maraton special la care participă sportivi, părinți și oameni de bine din întreaga țară. Scopul este sprijinirea copiilor cu autism prin dotarea centrelor de terapie și susținerea familiilor lor.

Echipa „Different, Not Less” din Alba aleargă la Autism24 pentru copiii cu autism.

”Alba a demonstrat că are inimă mare: echipa din Alba a donat anul trecut 5.868 km, iar fondurile au fost folosite pentru dotarea a 6 centre de terapie din județ cu materiale educaționale, jocuri senzoriale și resurse logopedice.

Echipa din Alba, formată din 12 membri, se află la a treia participare consecutivă și își propune să intre în top 3 la nivel național în clasamentul donațiilor din 2025.

“Suntem 12 ultramaratoniști ai echipei „Different Not Less” Alba Iulia și pe 13-14 septembrie vom alerga 24 de ore fără oprire pe plaja din Mamaia.

Nu pentru un record personal, ci pentru o cauză care ne atinge inimile: copiii cu tulburări din spectrul autist.

Prin fiecare kilometru alergat vrem să aducem mai aproape un vis – centre de terapie mai bine dotate, locuri unde acești copii să își găsească vocea, zâmbetul și șansa la o viață mai bună.

Noi vom da tot ce avem pe nisip, în miez de noapte, în arșița zilei, kilometru după kilometru.

Dar lupta nu se câștigă doar cu pași. Se câștigă împreună, cu fiecare sprijin, cu fiecare donație, cu fiecare suflet care alege să creadă în această cauză.

Mai sunt 10 zile să arătăm că putem face o diferență reală. Orice sumă contează. Fiecare gest devine o rază de lumină pentru un copil și o familie.

Donează acum și aleargă alături de noi, chiar dacă nu ești pe plajă.

Împreună putem transforma efortul nostru în speranța lor.

Link-ul pentru donații poate fi accesat AICI

Tu pe cine alegi să susții?

Cu recunoștință,” a transmis echipa “Different, Not Less” Alba Iulia.

