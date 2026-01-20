Legea prosumatorilor din România se va schimba radical. DOCUMENT: Proiect pus în transparență de Ministerul Energiei

Legea prosumatorilor din România se va schimba radical, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Energiei.

Prosumatorii primesc noi beneficii, dar, pe de altă parte, vor avea și noi obligații, cea mai importantă fiind plata dezechilibrelor pe care le aduc sistemului energetic național.

”Având în vedere că Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului modifică substanțial Directiva (UE) 2018/2001 și Directiva 2019/944, este necesară modificarea legislației naționale sus- menționate pentru preluarea noilor prevederi impuse de cele două reglementări europene” se arată în nota de fundamentare de pe siteul Ministerului Energiei.

Costurile cu dezechilibrele produse de prosumatori erau, până acum, preluate de furnizori și transferate în facturile tuturor consumatorilor.

Odată cu modificările inițiate acum, aceste dezechilibre vor fi plătite de prosumatori.

Dezechilibrele produse de prosumatori reprezintă diferențele dintre energia electrică estimată și energia electrică efectiv produsă sau consumată de prosumatori într-un interval de timp, care afectează funcționarea Sistemului Energetic Național (SEN).

Prin intermediul prezentului act normativ se completează și actualizează cadrul legal necesar pentru îmbunătățirea organizării pieței energiei electrice, în linie cu evoluțiile la nivelul Uniunii și cu necesitatea modernizării și digitalizării sistemului energetic, precum și cu accelerarea integrării energiei din surse regenerabile.

DOCUMENT: Vezi aici proiectul de modificare a legii prosumatorilor

Proiectul de ordonanță de urgență modifică și completează Legea nr. 123/2012, în principal, în următoarele direcții:

Clarificarea și extinderea cadrului conceptual și contractual al pieței, prin introducerea/actualizarea unor noțiuni precum:

acord flexibil de racordare (racordare cu condiții de limitare și control al energiei evacuate/absorbite);

achizitor unic pentru achiziția energiei destinate consumului propriu tehnologic al operatorilor de rețea;

actualizarea definiției clientului activ și introducerea conceptului de partajare a energiei;

introducerea contractelor de furnizare pe durată determinată și cu prețuri fixe (cu reguli clare privind stabilitatea clauzelor și limitarea modificărilor la elemente non-furnizor, ex. taxe/tarife reglementate);

includerea noțiunii de prosumatori care acționează în mod colectiv necesare pentru îndeplinirea prevederilor jalonului 128.

Consolidarea rolului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în supravegherea funcționării pieței și a cooperării europene, inclusiv:

atribuții explicite privind colaborarea cu autorități de reglementare din statele membre și escaladarea neconformităților către Agenția UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) atunci când nu există acord în termenul prevăzut;

monitorizarea eliminării obstacolelor și restricțiilor nejustificate privind autoconsumul, partajarea de energie, comunitățile energetice și racordarea producției flexibile distribuite;

începând cu anul 2026, monitorizarea și evaluarea performanței operatorului de transport și sistem (OTS)/operatorilor de distribuție (OD) privind dezvoltarea rețelelor inteligente, pe baza unor indicatori stabiliți de ANRE, cu publicarea bienală a unui raport național cu recomandări.

Întărirea regulilor privind contractele de furnizare și protecția consumatorilor, prin:

obligația furnizorilor de a transmite înainte de încheiere/prelungire un rezumat al clauzelor esențiale (preț, natura prețului: fix/variabil/dinamic, date de contact etc.);

stabilirea obligației furnizorilor mari (peste un prag de clienți) de a oferi, la cerere, contracte fixe de minimum un an și contracte dinamice pentru clienții cu contorizare inteligentă;

interzicerea modificării unilaterale a clauzelor contractelor fixe pe durată determinată și limitarea denunțării înainte de termen;

consolidarea drepturilor clienților finali privind informarea completă asupra avantajelor / costurilor / riscurilor contractelor dinamice și fixe.

Dezvoltarea unui cadru amplu pentru clienții activi și partajarea energiei, prin:

detalierea drepturilor clienților activi (vânzare energie autoprodusă, participare la flexibilitate, tarife de rețea transparente și care reflectă costurile, stocare etc.);

instituirea dreptului de participare la partajarea energiei într-o arie geografică definită și stabilirea posibilității de desemnare a unui organizator al partajării;

reguli privind deducerea energiei partajate din consumul contorizat și acces la modele de contracte voluntare aprobate de ANRE, inclusiv mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor;

asigurarea accesului clienților vulnerabili și afectați de sărăcie energetică la proiecte de partajare, inclusiv cu condiții de sprijin local și alocări minime în proiecte publice.

Facilitarea racordării la rețea în zone congestionate prin introducerea racordării flexibile, prin:

obligația ANRE de a crea cadrul de reglementare pentru acorduri flexibile (condiții, tarife, durată, criterii de trecere către racordare fermă);

obligația utilizatorului racordat flexibil de a instala un sistem certificat de control al puterii;

corelarea racordării flexibile cu obiectivul de a nu întârzia consolidarea rețelei acolo unde aceasta este justificată.

Creșterea transparenței și digitalizării în activitatea operatorilor de distribuție, prin:

interdicția discriminării între utilizatori, inclusiv comunități energetice;

obligații de publicare clară și transparentă a informațiilor privind capacitatea disponibilă pentru noi racordări, inclusiv criteriile de calcul și posibilitatea racordării flexibile;

obligația de actualizare periodică cel puțin trimestrial a acestor informații;

obligația de informare privind stadiul cererilor de racordare (cu actualizări trimestriale dacă nu există soluționare definitivă);

obligativitatea opțiunii de solicitare a racordării și transmitere a documentelor exclusiv în format digital (cu excepțiile prevăzute pentru operatori mici/izolați).

Introducerea mecanismului de „achizitor unic” pentru eficientizarea achiziției energiei destinate consumului propriu tehnologic, prin:

reglementarea formei de organizare (societate pe acțiuni, fără scop comercial, în interesul operatorilor mandanți);

stabilirea regulilor de achiziție (până la un procent din necesarul anual agregat), tipuri de piețe/contracte permise și interdicția de tranzacționare pe piețele spot indicate;

stabilirea principiilor de concurență, transparență și alocare proporțională a costurilor, precum și mandatul ANRE de a emite reglementările secundare (guvernanță, licențiere, gestionarea riscurilor, tarif etc.).

Legea prosumatorilor din România se va schimba: Ministerul Energiei estimează în documentul menționat o reducere a costului energiei pentru consumatori.

