Connect with us

Eveniment

Levente Polgar, ultramaratonistul din Alba, și-a făcut public fluturașul pentru ajutorul social de handicap. Câți bani a primit

Publicat

acum 7 secunde

Polgar Levente, ultramaratonistul din Aiud, care recent a terminat pentru a treia oară Tor des Gents și-a făcut public fluturașul pentru ajutor social.

Levente nu este asistat social, ci suferă de un handicap grav, dobândit în urma unui accident grav. La șase ani și-a pierdut brațul. De atunci a viața lui s-a schimbat și a învățat să se descurce doar cu o mână.

Recent acesta și-a postat fluturașul care atestă câți bani a primit el din partea statului ca ajutor: 496 de lei.

YouTube video

Sportivul atrage atenția unei sincope în modul de încadrare a persoanelor cu handicap. Mai exact, în ceea ce privește grupa a 2 a, de încadrare. Levente spune că nu este normal ca o persoană care a dobândit un handicap în copilărie (cazul lui) să fie încadrat în aceeași grupă cu o persoană care a suferit un accident și a dobândit un handicap când este adult.

Acesta da și un exemplu inspirat din situuația sa. El care nu mai are o mână de la șase ani, primește aceiași bani ca și o persoană de 50 de ani care a rămas fără o mână în urma unui accident.

Spune că cel care a fost cu handicap toată viața sa și care poate nu a fost în stare să lucreze pentru a strânge o vechime în muncă, este egal cu cel care la 50 de ani, după ce a lucrat poate 30 de ani și a suferit un handicap.

 Ce a spus Levente Polgar

”La gradul 2, unde e o STRUTO-CAMILĂ pe care nu reușiți să o rezolvați!

Ați încadrat persoanele care au dobândit handicapul din copilărie cu persoanele care au dobândit handicapul, ex: la 50+ ani.

E corect? Copilul acela, după împlinirea vârstei de 18 ani, de unde are anii de muncă să aibă pensie? Dar cel de 50+ ani s-a distrat, a mers la muncă unde a dorit și, dintr-o dată, e egal cu o persoană care TOATĂ VIAȚA ESTE UMILITĂ! Nu ați reușit să ne puneți într-o grilă ca fiecare categorie să avem din ce trăi!

Din 2021 nu ați mai INDEXAT mizeria asta de AJUTOR SOCIAL, care e mai mult o bătaie de joc decât un „ajutor”! Eu nu mă plâng pentru mine, dar vă rog frumos, nu mai încurcați lucrurile între PENSIE și AJUTOR SOCIAL! Dar, cu toate astea, mulți sunt condamnați la cerșetorie sau sunt puși să ia unele decizii radicale. Dacă plătește facturile, din ce ia ceva de mâncare? Dacă ia mâncare, din ce își ia medicamente?”, a transmis Levente Polgar.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 secunde

Levente Polgar, ultramaratonistul din Alba, și-a făcut public fluturașul pentru ajutorul social de handicap. Câți bani a primit
Evenimentacum 16 minute

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Evenimentacum 44 de minute

Miriam Bulgaru s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis ITF București
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 12 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 16 ore

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 11 ore

Camera de Comerț și Industrie a României: Cifra de afaceri a celor mai performante companii din țară depășește 287 miliarde euro
Economieacum 12 ore

Ministrul Energiei: România plăteşte pe anumite intervale cel mai scump curent din Europa. Vindem cu un leu și cumpărăm cu 2.500
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 16 minute

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Camera Deputatilor, Parlament
Evenimentacum 18 ore

Propunerea de reevaluare a judecătorilor cu calificativ ”Satisfăcător” a fost respinsă la Camera Deputaților. Legea intră la Senat
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 44 de minute

Miriam Bulgaru s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis ITF București
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 3 ore

2 octombrie: Ziua Mondială a Nonviolenței, dedicată promovării păcii, toleranței și rezistenței pașnice în fața injustiției
Evenimentacum 17 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, cu tema „Mitologii”. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 2 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 6 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Evenimentacum 22 de ore

Măsuri de combatere a bolilor cardio și cerebrovasculare în România. Precizările ministrului Sănătății despre strategia națională
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri: înscrieri, locuri, probe, calendar
Educațieacum 2 zile

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Mai mult din Educatie