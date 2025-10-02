Levente Polgar, ultramaratonistul din Alba, și-a făcut public fluturașul pentru ajutorul social de handicap. Câți bani a primit

Polgar Levente, ultramaratonistul din Aiud, care recent a terminat pentru a treia oară Tor des Gents și-a făcut public fluturașul pentru ajutor social.

Levente nu este asistat social, ci suferă de un handicap grav, dobândit în urma unui accident grav. La șase ani și-a pierdut brațul. De atunci a viața lui s-a schimbat și a învățat să se descurce doar cu o mână.

Recent acesta și-a postat fluturașul care atestă câți bani a primit el din partea statului ca ajutor: 496 de lei.

Sportivul atrage atenția unei sincope în modul de încadrare a persoanelor cu handicap. Mai exact, în ceea ce privește grupa a 2 a, de încadrare. Levente spune că nu este normal ca o persoană care a dobândit un handicap în copilărie (cazul lui) să fie încadrat în aceeași grupă cu o persoană care a suferit un accident și a dobândit un handicap când este adult.

Acesta da și un exemplu inspirat din situuația sa. El care nu mai are o mână de la șase ani, primește aceiași bani ca și o persoană de 50 de ani care a rămas fără o mână în urma unui accident.

Spune că cel care a fost cu handicap toată viața sa și care poate nu a fost în stare să lucreze pentru a strânge o vechime în muncă, este egal cu cel care la 50 de ani, după ce a lucrat poate 30 de ani și a suferit un handicap.

Ce a spus Levente Polgar

”La gradul 2, unde e o STRUTO-CAMILĂ pe care nu reușiți să o rezolvați!

Ați încadrat persoanele care au dobândit handicapul din copilărie cu persoanele care au dobândit handicapul, ex: la 50+ ani.

E corect? Copilul acela, după împlinirea vârstei de 18 ani, de unde are anii de muncă să aibă pensie? Dar cel de 50+ ani s-a distrat, a mers la muncă unde a dorit și, dintr-o dată, e egal cu o persoană care TOATĂ VIAȚA ESTE UMILITĂ! Nu ați reușit să ne puneți într-o grilă ca fiecare categorie să avem din ce trăi!

Din 2021 nu ați mai INDEXAT mizeria asta de AJUTOR SOCIAL, care e mai mult o bătaie de joc decât un „ajutor”! Eu nu mă plâng pentru mine, dar vă rog frumos, nu mai încurcați lucrurile între PENSIE și AJUTOR SOCIAL! Dar, cu toate astea, mulți sunt condamnați la cerșetorie sau sunt puși să ia unele decizii radicale. Dacă plătește facturile, din ce ia ceva de mâncare? Dacă ia mâncare, din ce își ia medicamente?”, a transmis Levente Polgar.

