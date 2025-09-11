Educație
Liga Studenților din Alba Iulia și-a ales conducerea pentru un nou mandat. Cine sunt studenții care fac parte din noul bord LSUA
Liga studenților Alba, LSUA, studenții Universități ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și-au ales un nou bord de conducere. Mai exact, consiliul director pentru mandatul 2025-2026.
Într-un comunicat în care au anunțat noua conducere, reprezentanții LSUA au declarat că este vorba despre ”o echipă dedicată și pregătită să aibă grijă de organizație! Cu toții suntem hotărâți să continuăm să luptăm pentru drepturile voastre și să ne asigurăm că veți trăi o studenție cât mai frumoasă și împlinită”, au declarat reprezentanții LSUA Alba.
Cine va conduce liga studenților în noul mandat
- Andrei Marius Barbu – președinte
- Andrada Roxana Bartha – vicepreședinte
- Ovidiu Petru Muntea – secretar
- Nicoleta Dărăban – cenzor
- Aurel Ștefan Giura – cenzor
pilu
joi, 11.09.2025 at 10:07
Să le urăm succes, până nu sunt racolați.