Liga Studenților din Alba Iulia și-a ales conducerea pentru un nou mandat. Cine sunt studenții care fac parte din noul bord LSUA

Liga studenților Alba, LSUA, studenții Universități ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și-au ales un nou bord de conducere. Mai exact, consiliul director pentru mandatul 2025-2026.

Într-un comunicat în care au anunțat noua conducere, reprezentanții LSUA au declarat că este vorba despre ”o echipă dedicată și pregătită să aibă grijă de organizație! Cu toții suntem hotărâți să continuăm să luptăm pentru drepturile voastre și să ne asigurăm că veți trăi o studenție cât mai frumoasă și împlinită”, au declarat reprezentanții LSUA Alba.

Cine va conduce liga studenților în noul mandat

Andrei Marius Barbu – președinte

Andrada Roxana Bartha – vicepreședinte

Ovidiu Petru Muntea – secretar

Nicoleta Dărăban – cenzor

Aurel Ștefan Giura – cenzor

