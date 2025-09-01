LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament

Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament.

Este vorba despre cele cinci proiecte adoptate vineri de Executiv, din Pachetul 2 de măsuri.

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, luni, în ședințe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, în cazul celor cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan.

Pachetul 2 de măsuri. Pensiile magistraților

Declarații Ilie Bolojan

Primul proiect priveste reforma pensiilor magistraților. Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate

Magistrații ies la pensile la 47-48 de ani. Prin reformă, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani

Am plafonat cuantumul pensiei la 75% din salariu.

Nu e o lege împotriva magistraților, ci pentru echitate și pentru încrederea în justiție

Pachetul 2 de măsuri. Componenta Sănătate

Managerii unităților sanitare și șefii secțiilor clinice vor fi numiți prin concurs.

Decontarea serviciilor în cabinetele de medicină de familie: 20% din buget pe serviciul per capita și 80% decontat în funcție de numărul de servicii.

Creșterea programului de lucru în unele ambulatorii de specialitate.

Declarații Ilie Bolojan

Proiectul aduce mai multă ordine și corectitudine în sistem, reduce risipa și face sistemul mai accesibil

Reforma pornește de la principiul reorientării pacienților către medicina de familie și de specialitate

Vrem să oferim servicii mai accesibile. Seniorii, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități primesc îngrijire la domiciliu. Încurajăm prescrierea de medicamente generice

Contractele de management vor fi pe bază de indicatori de performanță. Se elimină numirile fără concurs

Pachetul 2 de măsuri. Guvernanța corporativă

Schimbări privind indicatorii de performanță: 50-70% financiari, 20-30% nefinanciari.

Declarații Ilie Bolojan

Vrem să punem capăt câștigurilor nemeritate de la conducerea unor companii publice

Cel puțin jumătate din indicatorii de performanță vor fi financiari și cuantificabili

Am plafonat diurnele, sporurile, mașinile de serviciu, sporurile

Consiliile de administrație se reduc cu o treime

Pentru companiile cu peste 50 de angajați, selecția se va face prin firme de recrutare cu experiență crescută

Reforma ANRE, ASF și ANCOM. Varianta aprobată de Guvern:

Până la 30 octombrie 2025 conducerile executive ANRE, ASF şi ANCOM vor prezenta în cadrul Comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe şi muncă, din Senat şi Camera Deputaților, un raport cu noua organigramă a autorităţilor, precum şi o notă de informare către Guvern.

Noile organigrame trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic şi operațional pentru desfășurarea activităţii principale, de specialitate, prevăzute în organigramele şi statele de funcții la data de 1 ianuarie 2025.

Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.

Organigramele autorităţilor autonome prevăzute se realizează cu respectarea regulilor cu privire la normativul de personal, conform dispozițiilor art. XLVII alin.(4) din Legea nr. 296/2023, precum şi a următoarelor criterii:

numărul posturilor din structurile organizatorice care asigură suportul autorităţilor autonome reprezintă cel mult 20% din numărul total de posture

este interzisă includerea unor posturi care nu au corespondent în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).

atribuțiile posturilor de directori generali nu pot dubla activitatea prestată de vicepreședinți.

Personalul cu funcții de conducere eliberat din funcție, ca urmare a reorganizării, beneficiază de drepturile legale iar, în lipsa unei funcții de conducere vacante corespunzătoare, poate fi numit într-o funcție de execuție care corespunde studiilor și vechimii în specialitate.

Reduceri de indemnizații, bonusuri

Nu mai târziu de 1 ianuarie 2026, pentru membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF și președintele şi vicepreședinții ANCOM, nivelul brut al salariului/remunerației/ indemnizației, după caz, se reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Valoarea cumulată a bonusurilor/primelor anuale ale membrilor Comitetului ANRE, membrilor Consiliului ASF şi președintelui şi vicepreședinților ANCOM nu pot depăși un cuantum egal cu nivelul a de 2 ori cuantumul brut lunar al indemnizației stabilite de lege pentru funcţia de ministru.

În subordinea preşedintelui, prim-vicepreședintelui și vicepreşedintelui din cadrul autorităților administrative autonome se poate organiza și funcționa câte un cabinet, constituit drept compartiment organizatoric distinct, cu maximum 3 posturi, cuprinse în organigrama autorității.

Pachetul 2 de măsuri. Eficientizare resurse publice

Declarații Ilie Bolojan:

Vom scoate la lumină firmele fantomă

Firmele care nu au cont bancar sau care nu depun în cinci luni situațiile financiare vor fi declarate inactive

Am actualizat impozitul pe proprietate. Impozitul va crește, autoritățile locale vor avea mai mulți bani pentru investiții

Introducem noi reguli de integritate pentru inspectorii ANAF și ai Vămii, vor purta body-cam-uri

Introducem reguli noi pentru cesiunea părților sociale

Guvernul a adoptat următoarele amendamente:

Veteranii de război, văduvele acestora, persoanele persecutate din motive politice, etnice și rasiale, prizonierii, persoanele deportate vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădirea și terenul aferent locuinței de domiciliu, precum și pentru un mijloc de transport deținute în proprietate sau coproprietate.

S-a renunțat la abrogarea prevederilor din legea specială în domeniul economiei sociale, aceste entități beneficiind în continuare de facilitatea fiscală aflată în vigoare și în prezent.

Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de trei ori, de la 0,3% la 0,9%:

proprietăţi clădiri rezidenţiale: aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei

proprietăţi autoturisme: aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea de achiziţie şi plafonul de 375.000 lei.

Pentru autovehicule electrice, impozitul pe mijlocul de transport va fi redus de la 80 de lei pe an, la 40 de lei pe an.

Capital social minim diferențiat pentru firme

Valoarea minimă a capitalului social al societăților cu răspundere limitată se stabilește în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent. Practic, valoarea capitalului social pentru societățile înregistrate în prezent la Oficiul pentru Registrul Comerțului rămâne neschimbată până la depășirea pragului de 400.000 de lei.

În cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 5.000 lei. În cazul societăților cu răspundere limitată nou înființate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 de lei.

Impozit pe cifra de afaceri

Va fi aplicat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an și nu aplică mecanismul cu limitarea cheltuielilor pentru afiliați.

De asemenea, se aplică mecanismul de limitare a cheltuielilor deductibile la 1% pentru companiile care înregistrează cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de euro pe an.

Condiții pentru start-up-uri din domeniile tehnologiei, energiei și alte sectoare de interes strategic

Companii de tip start-up din domeniile tehnologiei, energiei și alte sectoare de interes strategic: reguli privind obligația de capitalizare prevăzută de Legea societăților comerciale, adaptate particularităților acestor companii.

Pentru start-up-uri nu se aplică sancțiunile și nici obligația de conversie a datoriilor față de acționari în capital social, având în vedere natura specifică a activității acestora și particularitățile de dezvoltare din etapa incipientă, cu condiția respectării cadrului legal aplicabil.

Au fost aprobate și unele amendamente privind simplificarea modului specific în care sunt finanțate startup-urile de tehnologie. Pentru a crește, ele primesc finanțări succesive de la fondatori și de la primii investitori – deseori business angels – sub formă de împrumuturi convertibile, un instrument esențial, folosit peste tot în lume pentru flexibilitatea lui.

Modificări condiții acționari/asociați pentru unele companii

În aceste condiții, au fost aprobate următoarele modificări la Art.XXIV

Alineatele 41 și 42 nu se aplică acționarilor/asociaților care:

au ca scop sau obiect de activitate efectuarea de investiții sau administrarea fondurilor de investiții alternative sau cu capital de risc eligibile si sunt entități care aparțin unor grupuri de tip fonduri de investiții alternative, fonduri cu capital de risc eligibile sau sunt administratori ai unor asemenea fonduri

au ca scop sau obiect principal de activitate efectuarea de investiții, deținerea de participații în societăți sau finanțarea cu titlu profesionist a companiilor la care dețin părți sociale/acțiuni (CAEN 64)

au calitatea de investitori profesionali, definiți conform Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011 /61 /UE

au calitatea de investitori într-un proiect de finanțare participativă, în sensul Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937, fie direct, fie indirect, prin intermediul unei entități care deține direct o participație într-un asemenea proiect; sau

sunt persoane fizice care au investit, o sumă cuprinsă între 2.500 de euro şi 200.000 de euro, echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua investiției, într-o microîntreprindere sau întreprindere mică și nu deţin, direct sau indirect, mai mult de 25% din capitalul social al societăţii în cauza, cu condiția ca împrumuturile să nu fie restituite acționarilor/asociaților într-un termen de 4 ani de la data acordării împrumuturilor.

Asumarea răspunderii în fața Parlamentului

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, parlamentarii au putut depune amendamente la aceste proiecte de lege până luni dimineață, la ora 9:00.

Conform programului, Guvernul își angajează răspunderea în fața Parlamentului astfel:

în prima ședință comună, asupra proiectului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

în cea de-a doua ședință comună – pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

în cea de-a treia ședință comună – proiectul de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

În cea de-a patra ședință comună -pentru proiectul privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome

în cea de-a cincea – pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

