LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate

Marți, premierul Ilie Bolojan se va întâlni la ora 12.00 la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii celorlalte partide de coaliție, potrivit g4media.ro.

Al doilea pachet, format din 5 legi, trebuia completat de al 6-lea, reforma administrației locale. Dar pentru că nu am avut acordul tuturor partidelor din coaliție, nu a mai fost depus. Acest pachet e complementar pachetului fiscal, pentru că fără el nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul nu o mai poate suporta anii următori

Zona de administrație locală e un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni. Controlul cheltuielilor de personal e o miză importantă, pentru că dacă nu controlăm cheltuielile inutile riscăm să ne întoarcem anul viitor în situația din acest an

Pe primele 6 luni ale acestui an, chiar fără creșteri de personal, prin diferite anualizări, cheltuielile de personal au crescut cu 10% față de primele 6 luni ale anului trecut, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%, potrivit proiectului de buget. Nu s-au desființat nici măcar posturile vacante

Pachetul pe administrație avea trei direcții. Creșterea capacității administrative (toată lumea a fost de acord), descentralizarea (și aici există un acord pentru transferuri la primării). Pe reducerea de personal nu s-a ajuns la un acord

Ori reducem cheltuielile și putem funcționa pe actuala schemă administrativă ori vom fi forțați să facem o reorganizare administrativă și să desființăm localități care nu își pot susține activitatea

Foarte puțini au înțeles problemele. Administrația e dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi, raportat la numărul de locuitori.

Fiecare localitate știe, prin calculul primit de la prefectură, câși angajați poate să aibă maxim. E singura zonă unde guvernul și parlamentul pot acționa, pe numărul maxim de angajați. În general, mulți primari și-au calculat organigrama mult sub numărul maxim de angajați.

190.000 număr maxim de posturi în țară; 164.000 posturi aprobate prin organigramă; ocupate doar 129.000 posturi

32% posturi nu au fost înființate sau sunt vacante; reducere cu 25% înseamnă că nu se ating posturi ocupate

Primim notificări că nu mai sunt bani de salarii, asta înseamnă resurse ale țării pe care le-am putea gestiona mai bine, ar putea merge la co-finanțări pentru investiții; în loc să fie pentru personal supradimensionat în administrație

Dacă vrem să avem o redecere efectivă de 5% a personalului, înseamnă o reducere cu 30% a numărului maxim de posturi aprobate. În sub o mie de localități ar trebuie făcute reduceri de personal în acest scenariu

Dacă am face o reducere de 10% efectivă, ar însemna o reducere de aproximativ 40% a numărului maxim de posturi aprobate. Asta înseamnă că în jumătate din primării ar trebui făcute reduceri

Dacă vrem reducere efectivă de 15% de personal, ar însemna o reducere de aproximativ 45% a numărului maxim de posturi aprobate. Circa 60% din primării ar trebui să facă reduceri în acest scenariu

Eu personal știu că funcționează aceste lucruri, pentru că eu le-am făcut. Dacă vă uitați la Oradea și la județul Bihor, am arătat că se poate

O reducere de 10% înseamnă aproximativ 13.000 de concedieri

Ipotezele de reducere de personal s-au aplicat doar pe două baze: numărul maxim de angajați și numărul de polițiști locali

Având în vedere că există multe cazuri de primării cu personal calculat corect, înseamnă că și primăriile cu personal supradimensionat au ocazia să își facă o analiză.

Bolojan spune că oamenii care-și vor pierde posturile la stat se pot angaja în privat, pentru că este nevoie de forță de muncă.

Bolojan a condiționat rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală care să ducă la reducerea a cel puțin 17.000 de posturi. PSD, UDMR și minoritățile au cerut o analiză mai detaliată a măsurilor.

