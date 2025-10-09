LIVE România – Moldova: Cine transmite la TV, meciul de joi 9 octombrie. Echipa probabilă

LIVE România – Moldova.: Cine transmite meciul la TV. Federația Română de Fotbal a confirmat că meciul de joi va fi prima întâlnire oficială dintre cele două echipe, sub egida UEFA.

LIVE România – Moldova: meciul va avea loc joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, și va fi în direct pe Prima TV.

Confruntarea cu Moldova are loc cu doar trei zile înaintea duelului cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026,

România, echipă probabilă: Sava – Manea, Racovițan, Eissat, Ciubotaru – Screciu, Ianis Hagi, Cîrjan – Moruțan, Munteanu, Baiaram.

Dacă acesta va fi primul „11”, atunci nu mai puțin de 5 jucători ar debuta la prima reprezentativă de fotbal a României: Sava, Eissat, Ciubotaru, Cîrjan, Baiaram.

„Dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. cel cu Austria din preliminarile CM 2026), cu jucători care joacă pe un teren foarte greu, cu jucători care de exemplu (Ianis şi Raţiu) nu s-au antrenat două zile, nu poţi să spui că după meciul ăsta pe un teren greu pe urmă faci pentru meciul de duminică perfect.

Încurcă, încurcă foarte tare. Meciul cu Canada e vina mea, dar a trebuit să văd nişte jucători”, a transmis selecționerul Mircea Lucescu.

România participă în Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, în care ocupă locul 3, cu 7 puncte după 5 meciuri (Bosnia-Herţegovina este pe locul 1, cu 12 puncte din 5 meciuri, iar Austria este pe locul 2, cu 12 puncte din 4 meciuri).

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, scrie G4Media.

Asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.

Barajul e compus din semifinală și finală, meciuri într-o singură manșă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai lejer.

