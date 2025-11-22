VIDEO: Târgul de Crăciun din Alba Iulia se va muta, din 2026, înapoi în Piața Cetății. Ce spune primarul Gabriel Pleșa

Târgul de Crăciun din Alba Iulia se va muta, din 2026, înapoi în Piața Cetății. Primarul Gabriel Pleșa a transmis că serviciul pentru organizarea târgului urmează să fie concesionat pentru o perioadă de patru ani.

„Anul viitor vom promova o hotărâre de Consiliu Local, prin care concesionă serviciul acesta, Târgul de Crăciun, pentru patru ani, în așa fel încât cei care vor depune o ofertă și vor vrea să îl organizeze timp de patru ani de zile să poată face în fiecare an ceva excepțional și să fie interesați”, a spus Gabriel Pleșa.

Potrivit acestuia, administrația locală va pregăti un caiet de sarcini în care vor fi puse mai multe condiții pentru cei care doresc să organizeze Târgul de Crăciun.

De la modul în care va arăta, la felul în care se vor desfășura activitățile artistice.

„Am decis să-l mutăm din nou în Piața Cetății pentru că văd că oamenii sunt mai încântați să-l vadă acolo.

Vom putea să îl organizăm acolo și eu sunt convins că dacă concesionăm acest serviciu pe patru ani de zile va fi din an în an tot mai calitativ și tot mai bun”, a mai spus primarul.

