LIVE VIDEO: TOPUL firmelor din Alba. Companiile cele mai puternice din județ, premiate de Camera de Comerț și Industrie. LISTA

Topul firmelor din Alba – 2025. Camera de Comerț si Industrie Alba premiază cele mai performante companii din județ, pe baza rezultatelor obținute în 2024. Evenimentul se desfășoară joi, 13 noiembrie, la Hotel Allegria.

Clasamentul județean din acest an cuprinde 2285 de agenți economici, respectiv: 62 Cercetare, Dezvoltare și HighTech; 443 Industrie, 161 Agricultură, Silvicultură, Pescuit, 186 Construcții, 722 Servicii, 601 Comerț și 110 Turism.

În Topul Național al Firmelor, județul Alba este prezent cu 177 de companii, clasate pe locurile 1- 10, cu o cifră de afaceri totală de 2.6170.820.646 lei / 5.261.418.275,869 euro și cu un număr de 21836 salariați.

Clasamentul este realizat pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie. Topul Firmelor analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

Anul acesta, Camera de Comerț și Industrie, alături de comunitatea din Alba sărbătorește 32 de ani de excelență în Afaceri.

Topul firmelor din Alba 2025. Mesajul Camerei de Comerț și Industrie

”Anul acesta sărbătorim excelența în afaceri, și ca în fiecare an, Camera de Comerț si Industrie Alba va premia cele mai performante companii din 7 domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.

Ca în orice alt domeniu, și în sectorul economic performanța trebuie recunoscută, iar succesul recompensat! Rezultatele consemnate de Topul Județean al Firmelor reflectă nivelul de creștere economică din județul nostru și totodată oglindesc extinderea companiilor din județul Alba pe piața națională si internațională.

Evenimentul “Topul Firmelor” oferă oportunitatea de a beneficia de experiența acumulată de ceilalți oameni de afaceri de succes, prin interacțiunea și stabilirea parteneriatelor cu aceștia.

Sunt onorat să pot felicita, personal, antreprenori care dau dovadă de perseverență și ambiție atât la nivel județean, cât și la nivel național.

Apreciem efortul pe care dumneavoastră l-ați depus și care s-a concretizat în aceste rezultate merituoase pe care Topul Județean al Firmelor vi le recunoaște și pe care le celebrăm cu această ocazie. Vă mulțumim pentru colaborarea pe care am avut-o pe parcursul anului trecut, Camera de Comerțși Industrie Alba vă stă mereu la dispoziție prin activitatea sa.

Vă doresc succes în afaceri tuturor!

Mulțumim partenerilor, membrilor și colaboratorilor noștri. Succes în continuare!” – Corneliu Orzea, președinte CCI Alba.

Topul firmelor din Alba 2025 după cifra de afaceri

STAR ASSEMBLY SRL Sebeș

BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj

ALBALACT SA Oiejdea

TRANSAVIA SA Sântimbru

ELIT SRL Cugir

LACTALIS ROMANIA SA Oiejdea

PEHART TEC GRUP SRL Petrești

ELIS PAVAJE SRL Petrești

STAR TRANSMISSION SRL Cugir

CUPRU MIN SA Abrud

Clasamentul cuprinde firmele din TOP 2024, indiferent de mărime si domeniu de activitate. Punctajul a fost calculat raportat la firma cu cea mai mare cifra de afaceri (care are punctajul de 100 de puncte). AICI, comparativ, topul firmelor din 2024.

Topul firmelor din Alba 2025 după profitul din exploatare

STAR ASSEMBLY SRL Sebeș

TRANSAVIA SA Sântimbru

BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj

PEHART TEC GRUP SRL Petrești

ELIT SRL Cugir

CUPRU MIN SA Abrud

ELIS PAVAJE SRL Petrești

ALBALACT SA Oiejdea

ENVIPCO SOLUTIONS SRL Sebeș

LACTALIS ROMANIA SA Oiejdea

Top 10 companii exportatoare județul Alba

STAR ASSEMBLY SRL Sebeș

KRONOSPAN TRADING SRL Sebeș

BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj

ZG TIMBER SEBES SRL Sebeș

CUPRU MIN SA ABRUD Abrud

TRANSAVIA SA Sântimbru

STAR TRANSMISSION SRL Cugir

APULUM SA Alba Iulia

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL Alba Iulia

REKORD SRL Alba Iulia

Top 10 companii importatoare județul Alba

STAR ASSEMBLY SRL Sebeș

BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj

KRONOSPAN TRADING SRL Sebeș

PEHART TEC GRUP SA Petrești

LACTALIS ROMANIA SRL Oiejdea

ALBALACT SA Oiejdea

GALWAY SPORT SRL Aiud

STAR TRANSMISSION SRL Cugir

REKORD SRL Alba Iulia

ELIT SRL Cugir

Trofeul Creativității – Topul Firmelor din Alba 2025

FLOREA GRUP SRL

ELIS PAVAJE SRL

TRANSILVANIA NUTS SRL

ALPIN 57 LUX SRL

JIDVEI SRL

INFOFARM S&I SRL

TRANSAVIA SA

VINOTECA HUGO SRL

SOLINA ROMÂNIA SRL

VERDINO GREEN FOODS SRL

FAMILIA LUCAN SRL

Clasamentul cuprinde firmele sau instituțiile din judeţul Alba, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut ca urmare a solicitării de titluri de protecţie la OSIM şi/sau obţinerii acestora în perioada 01.01.2022 – 31.12.2024

Trofeul de excelenţă – firmele care s-au clasat cinci ani pe locul I în TOP

Clasamentul cuprinde 171 de firme din judeţul Alba care s-au clasat, cinci ani consecutiv, pe primul loc în top (listă în ordine alfabetică).

Agri Morar Internațional SRL Aiud

Agrofitopest SRL Ocna Mureș

Agrosem International SRL Sântimbru

Alba Aluminiu SRL Zlatna

Alba Sport Vision SRL Limba

Albaco Exim SRL Oarda

Albadecor SRL Bărăbanț

Albalact SA Oiejdea

Albani Furniture SRL Galda de Jos

Albatros Gold SRL Alba Iulia

Alfred SRL Alba Iulia

Allegria Resort SRL Alba Iulia

Almax Group SRL Alba Iulia

Aloref SRL Alba Iulia

Alpin 57 Lux SRL Sebeş

Als Romania SRL Gura Roșiei

Andra Ioana SRL Blaj

Antel Print SRL Alba Iulia

Apa-Ctta SA Alba Iulia

Apidava SRL Blaj

Apis SRL Blaj

Apulum 94 SRL Hăpria

Apulum SA Alba Iulia

Arco Starcomp SRL Alba Iulia

Arieşul Conf SA Baia de Arieş

Aris Com SRL Alba Iulia

Art Instal SRL Alba Iulia

Arton Media SRL Alba Iulia

Ascensorul SRL Alba Iulia

Atlas Imobiliare SRL Drâmbar

Axa Porcelaine SRL Alba Iulia

Axel Company SRL Abrud

Balea SRL Câmpeni

Baron Media SRL Blaj

Bell Flover SRL Alba Iulia

Bioflora Apuseni SRL Sâncel

Birotica SRL Alba Iulia

Blackie Vet SRL Blaj

Buftea Oyl Company SRL Alba Iulia

Caresta Bags SRL Sebeş

Casa Auto Sebeș SRL Sebeş

Certa Cons SRL Bistra

Constructama Alba SRL Alba Iulia

Construcții Și Servicii SRL Sebeș

Crama Ţelna SRL Ţelna

Creative Digital Design SRL Alba Iulia

Crios SRL Alba Iulia

Crystal Group SRL Drâmbar

Cupru Min Sa Abrud

Dara Transilvania SRL Blaj

Delicii din Apuseni SRL Cîmpeni

Deniz-Teh SRL Sebeş

Denta-Bran SRL Alba Iulia

Dml Invest SRL Vințu de Jos

Dora SRL Almaşu Mare

Dronkers Grond SRL Pianu de Jos

Dupex SRL Sebeş

Ecollect Vision SRL Oarda

Elan Ab Dermato Cosmetice SRL Alba Iulia

Elan Alba SRL Alba Iulia

Elco Business SRL Drâmbar

Elcokids.Ro SRL Drâmbar

Electrodep SRL Vințu de Jos

Electrosim SRL Sântimbru

Elis Agregate SRL Petreşti

Elis Pavaje SRL Petrești

Elit SRL Cugir

Energo Impex SRL Aiud

E-Quation SRL Alba Iulia

Erimir Trade SRL Drâmbar

Euro Star Group SRL Bărăbanț

Fereastra Industrie R SRL Sebeș

Florea Grup SRL Alba Iulia

Florida Construct SRL Alba Iulia

Fodo Land SRL Alba Iulia

Four Elements SRL Albac

Gabriel Advertising SRL Șeușa

Galenica Mury SRL Vinţu de Jos

Geho Aqua-Industries SRL Stremţ

Geographica Transilvania SRL Șard

Georgia Catering SRL Aiud

Getica Star SRL Abrud

Grădina cu Flori SRL Bărăbanț

Grup Tico Graphic SRL Alba Iulia

Horeco Frigo Service Alba SRL Alba Iulia

I.A.M.U. SA Blaj

Imagine 9 SRL Ciugud

Imroglass SRL Bărăbanț

Independent SRL Alba Iulia – publisherul ziarului Alba24.ro

Infogrup SRL Alba Iulia

Instalatorul Comerț Grup SRL Alba Iulia

Instalatorul SA Alba Iulia

Inter Tony SRL Daia Română

J’asmin Fruits SRL Aiud

Jidvei SRL Jidvei

Jox Spedition SRL Aiud

Kommunaltech SRL Oarda

Kronochem Sebes SRL Sebeș

Lactalis România SA Oiejdea

Ledy SRL Alba Iulia

Lin & Ema SRL Vâltori

Livio-Dario SRL Alba Iulia

Logos SRL Aiud

Măcelăria Vele SRL Aiudul de Sus

Matgen Farm SRL Aiud

Mbt Two Stores SRL Ocna Mureș

Mer Furniture SRL Alba Iulia

Mercur SRL Alba Iulia

Metal Prod SRL Aiud

Metal Star SRL Ciugud

Metalnic SRL Câmpeni

Mobilaiud SRL Aiud

Montana-Popa SRL Blaj

Motoboom SRL Sebeş

Mpp Cool Office SRL Alba Iulia

Multipast SRL Sebeș

Natural Health SRL Oarda

New Security SRL Alba Iulia

Nova Grup SRL Cugir

Nova Modul SRL Cugir

Nova Technology SRL Captalan

Omig SRL Alba Iulia

Opal Design SRL Alba Iulia

Oprean SRL Sebeș

Pălăria Dădârlat SNC Sebeş

Pantera Dent SRL Cricău

Parcul Industrial Cugir SA Cugir

Pasi Liberi SRL Sebeș

Pema Electrotehnic SRL Drâmbar

Pema Technology SRL Alba Iulia

Pensiunea Select Alba Iulia

Perla Mărtiniei NSD SRL Mărtinie

Pomicola Boz SRL Boz

Pomiflora Ianko SRL Lopadea Nouă

Prefera Foods SA Oiejdea

Proiectare Tehnologie Eurotec SRL Cugir

Promotion SRL Filiala Blaj Jidvei

Promt Distrib SRL Alba Iulia

Propack SRL Sebeş

Rekord SRL Alba Iulia

Romanian Wine & Spirit Trade Co. SRL Jidvei

Romaqua Group SA Borsec Sucursala Sebeș

Rosticlar Group SRL Sebeş

S.T.G. Switch Technology Gunther SRL Blaj

Samflora Impex Prod SRL Abrud

Saturn SA Alba Iulia

Savini Due SRL Sebeş

Servcom Horeca & Logistica SRL Alba Iulia

Setinstal SRL Alba Iulia

Simiana Profesional SRL Daia Română

Simodor Impex SRL Alba Iulia

Skynet Computer SRL Alba Iulia

Societatea de Transport Public SA Alba Iulia

Solina România SRL Alba Iulia

Star Assembly SRL Sebeş

Star Transmission SRL Cugir

Tao Media SRL Bărăbanţ

Thermoform Getonic SRL Drâmbar

Tipo-Rex Service SRL Alba Iulia

Tobimar SRL Drâmbar

Trans Iviniș & Co SRL Sebeş

Transavia SA Sântimbru

Transeuro SRL Ighiel

Transilvania Nuts SRL Drâmbar

Triticum Sebeș – Agrotineret SRL Pianu de Jos

Unirea Pres SRL Alba Iulia

VCST Automotive Production Alba SRL Alba Iulia

VV One SRL Alba Iulia

Wagons Maintenance SRL Alba Iulia

Werco Metal SRL Zlatna

Yana-Ius SRL Alba Iulia

Topul firmelor din Alba 2025. Distincţie de excelenţă

Clasamentul cuprinde 264 de firme din judeţul Alba care s-au situat, trei ani consecutiv, pe primul loc în top (listă în ordine alfabetică).

Adelux Business SRL Gârbova

Agri Morar Internațional SRL Aiud

Agrofitopest SRL Ocna Mureș

Agrosem International SRL Sântimbru

Alba Aluminiu SRL Zlatna

Alba Sport Vision SRL Limba

Albaco Exim SRL Oarda

Albadecor SRL Bărăbanț

Albalact SA Oiejdea

Albani Furniture SRL Galda de Jos

Albanic Service SRL Alba Iulia

Albatros Gold SRL Alba Iulia

Aldaro Total Pack SRL Alba Iulia

Alfred SRL Alba Iulia

Allegria Resort SRL Alba Iulia

Almax Group SRL Alba Iulia

Aloref SRL Alba Iulia

Alpin 57 Lux SRL Sebeş

Als Romania SRL Gura Roșiei

Andra Ioana SRL Blaj

Antel Print SRL Alba Iulia

Apa-Ctta SA Alba Iulia

Apidava SRL Blaj

Apis SRL Blaj

Apulum 94 SRL Hăpria

Apulum SA Alba Iulia

Arco Starcomp SRL Alba Iulia

Ariesul Agrolact SRL Vama Seacă

Arieşul Conf SA Baia de Arieş

Aris Com SRL Alba Iulia

Art Instal SRL Alba Iulia

Arton Media SRL Alba Iulia

Ascensorul SRL Alba Iulia

Asistenta Cont SRL Zlatna

Atlas Imobiliare SRL Drâmbar

ATV-Road Galda SRL Galda de Jos

Autocompany Montana SRL Gura Sohodol

Autotrans Didi SRL Lancrăm

Avanti Ro SRL Alba Iulia

Axa Fruct Prod SRL Alba Iulia

Axa Porcelaine SRL Alba Iulia

Axel Company SRL Abrud

Badea Gheorghe Agro SRL Sebeș

Badtrans Company SRL Ampoița

Baldo SRL Totoi

Balea SRL Câmpeni

Banita Forserv SRL Săsciori

Baron Media SRL Blaj

Bell Flover SRL Alba Iulia

Bioflora Apuseni SRL Sâncel

Birotica SRL Alba Iulia

Blackie Vet SRL Blaj

Boma Prefabricate SRL Alba Iulia

Bozian Turism SRL Poșaga de Jos

Buftea Oyl Company SRL Alba Iulia

Caresta Bags SRL Sebeş

Casa Auto Sebeș SRL Sebeş

Certa Cons SRL Bistra

Cetatea SRL Ciugud

Ciumbrud Plant SRL Aiud

Clas Antigua SRL Galda de Jos

Constructama Alba SRL Alba Iulia

Construcții Și Servicii SRL Sebeș

Cora Office Solutions SRL Drâmbar

Cora Print SRL Drâmbar

Crama Ţelna SRL Ţelna

Creative Digital Design SRL Alba Iulia

Crios SRL Alba Iulia

Crystal Group SRL Drâmbar

Cupru Min SA Abrud

Cuptorul de sub curte SRL Crăciunelu de Jos

D.Y. & C. Vet SRL Alba Iulia

Dacia SA Alba Iulia

Dara Transilvania SRL Blaj

Delicii din Apuseni SRL Câmpeni

Deniz-Teh SRL Sebeş

Denta-Bran SRL Alba Iulia

Digi Medical Tehnic SRL Alba Iulia

Dinamic Mob Shop SRL Sebeș

DML Invest SRL Vințu de Jos

DN Agrar Group SA Alba Iulia

Dora SRL Almaşu Mare

Dronkers Grond SRL Pianu de Jos

Dupex SRL Sebeş

Eclipsa Logistic SRL Teiuș

Eco Trade SRL Alba Iulia

Ecollect Vision SRL Oarda

Elan AB Dermato Cosmetice SRL Alba Iulia

Elan Alba SRL Alba Iulia

Elco Business SRL Drâmbar

Elcokids.Ro SRL Drâmbar

Electro Transilvania SRL Alba Iulia

Electrodep SRL Vințu de Jos

Electrosim SRL Sântimbru

Elis Agregate SRL Petreşti

Elis Pavaje SRL Petrești

Elit SRL Cugir

Energo Impex SRL Aiud

Eostar Tour SRL Alba Iulia

E-Quation SRL Alba Iulia

Erimir Trade SRL Drâmbar

Euro Star Group SRL Bărăbanț

Eurotrans SRL Ocna Mureș

Extreme Structure SRL Cugir

Fereastra Industrie R SRL Sebeș

Florea Grup SRL Alba Iulia

Florea Oil SRL Alba Iulia

Florida Construct SRL Alba Iulia

Fodo Land SRL Alba Iulia

Four Elements SRL Albac

Fruct Import Export SRL Alba Iulia

Gabriel Advertising SRL Șeușa

Galenica Mury SRL Vinţu de Jos

Geho Aqua-Industries SRL Stremţ

Geographica Transilvania SRL Șard

Georgia Catering SRL Aiud

Gepa Arhive SRL Drâmbar

Getica Star SRL Abrud

Grădina cu Flori SRL Bărăbanț

Green Carbide Solution SRL Cugir

Grup Tico Graphic SRL Alba Iulia

Hempflax Europe SRL Pianu de Jos

Horeco Frigo Service Alba SRL Alba Iulia

I.A.M.U. SA Blaj

Ian & Ama SRL Sebeș

Iero Brick SRL Oiejdea

Imagine 9 SRL Ciugud

Imocon SRL Aiud

Imroglass SRL Bărăbanț

Independent SRL Alba Iulia – publisherul ziarului Alba24.ro

Infogrup SRL Alba Iulia

Instalatorul Comerț Grup SRL Alba Iulia

Instalatorul SA Alba Iulia

Inter Tony SRL Daia Română

Iulia Ricami SRL Pianu de Sus

J’asmin Fruits SRL Aiud

Jidvei SRL Jidvei

Jox Spedition SRL Aiud

Kangoopack SRL Bărăbanț

Kara Silver SRL Alba Iulia

Klaus Mesager SRL Alba Iulia

Kommunaltech SRL Oarda

Kronochem Sebeș SRL Sebeș

La Ferma Bârsan SRL Câlnic

Lactalis România SA Oiejdea

Ledy SRL Alba Iulia

Lin & Ema SRL Vâltori

Livio-Dario SRL Alba Iulia

Logos SRL Aiud

Logrotex SRL Sebeș

Măcelăria Vele SRL Aiudul de Sus

Maria Turism SRL Jidvei

Mariss Go SRL Alba Iulia

Matgen Farm SRL Aiud

MBT Two Stores SRL Ocna Mureș

Mecatronics SA Alba Iulia

Mer Furniture SRL Alba Iulia

Mercur SRL Alba Iulia

Metal Prod SRL Aiud

Metal Star SRL Ciugud

Metalnic SRL Câmpeni

Mma Depot SRL Ocna Mureș

Mobilaiud SRL Aiud

Montana-Popa SRL Blaj

Motoboom SRL Sebeş

Mpp Cool Office SRL Alba Iulia

Multipast SRL Sebeș

Natural Health SRL Oarda

New Elle Medical SRL Alba Iulia

New Security SRL Alba Iulia

NG Toolholder SRL Cugir

Nova Grup SRL Cugir

Nova Modul SRL Cugir

Nova Technology SRL Căptălan

Novak Trans Bistra SRL Bistra

Olimp Plus SRL Sebeș

Omig SRL Alba Iulia

Onocancompany SRL Sebeș

Opal Design SRL Alba Iulia

Oprean SRL Sebeș

Orizont Lux SRL Micești

Pălăria Dădârlat SNC Sebeş

Panda Design SRL Alba Iulia

Pantera Dent SRL Cricău

Parcul Industrial Cugir SA Cugir

Pași Liberi SRL Sebeș

Pehart Tec Grup SRL Petrești

Pehart Tec Tissue SRL Petrești

Pema Electrotehnic SRL Drâmbar

Pema Technology SRL Alba Iulia

Pensiunea Select Alba Iulia

Perla Mărtiniei NSD SRL Mărtinie

Pomicola Boz SRL Boz

Pomiflora Ianko SRL Lopadea Nouă

Prefera Foods SA Oiejdea

Prenis SRL Blaj

Prestige H.V. Grup SRL Aiud

Prima Sementi SRL Bărăbanț

Proiectare Tehnologie Eurotec SRL Cugir

Promotion SRL Filiala Blaj Jidvei

Promt Distrib SRL Alba Iulia

Propack SRL Sebeş

Raema SRL Alba Iulia

Real Doc Forest SRL Aiud

Rekord SRL Alba Iulia

Remat Câmpeni Sebeș SA Câmpeni

Remat Plus SRL Sântimbru

Rex Vinorum SRL Beța

Ro.De.X Fashion SRL Zlatna

Romanian Wine & Spirit Trade Co. SRL Jidvei

Romaqua Group SA Borsec Sucursala Sebeș

Rosticlar Group SRL Sebeş

Rosticlar SRL Sebeș

Rott Haus Consulting SRL Cugir

Royal Passion SRL Alba Iulia

S.T.G. Switch Technology Gunther SRL Blaj

Saian Carn SRL Aiudul de Sus

Samflora Impex Prod SRL Abrud

Samy Computers SRL Sebeș

Satrotec SRL Oarda

Saturn SA Alba Iulia

Savini Due SRL Sebeş

Sega Rental SRL Alba Iulia

Servcom Horeca & Logistica SRL Alba Iulia

Setinstal SRL Alba Iulia

Silmar SRL Cugir

Simiana Profesional SRL Daia Română

Simodor Impex SRL Alba Iulia

Simy SRL Petrești

Skynet Computer SRL Alba Iulia

Societatea de Transport Public SA Alba Iulia

Solina România SRL Alba Iulia

Spedtrans Marina SRL Alba Iulia

Star Assembly SRL Sebeş

Star Transmission SRL Cugir

Start Media Center SRL Alba Iulia

Sun Gym Fitness SRL Alba Iulia

Tao Media SRL Bărăbanţ

Tco Truck Solutions SRL Alba Iulia

Tecno Plast Cugir SRL Cugir

Thermoform Getonic SRL Drâmbar

Tipo-Rex Service SRL Alba Iulia

Tiposir SRL Lunca Mureșului

Titanic Logistics SRL Sebeș

Tobimar SRL Drâmbar

Trans Iviniș & Co SRL Sebeş

Transavia SA Sântimbru

Transeuro SRL Ighiel

Transilvania Forest Production SRL Bistra

Transilvania Nuts SRL Drâmbar

Triticum Sebeș – Agrotineret SRL Pianu de Jos

Unicereal Alba SRL Unirea

Unilav Cons SRL Daia Română

Unirea Pres SRL Alba Iulia

Urban Construct Transilvania SRL Alba Iulia

Urs Construct Alba SRL Alba Iulia

Valimedia SRL Drâmbar

Valmel Star SRL Teiuș

VCST Automotive Production Alba SRL Alba Iulia

VV One SRL Alba Iulia

Wagons Maintenance SRL Alba Iulia

Werco Metal SRL Zlatna

Yana-Ius SRL Alba Iulia

Zen Home Concept SRL Alba Iulia

