Economie
LIVE VIDEO: TOPUL firmelor din Alba. Companiile cele mai puternice din județ, premiate de Camera de Comerț și Industrie. LISTA
Topul firmelor din Alba – 2025. Camera de Comerț si Industrie Alba premiază cele mai performante companii din județ, pe baza rezultatelor obținute în 2024. Evenimentul se desfășoară joi, 13 noiembrie, la Hotel Allegria.
Clasamentul județean din acest an cuprinde 2285 de agenți economici, respectiv: 62 Cercetare, Dezvoltare și HighTech; 443 Industrie, 161 Agricultură, Silvicultură, Pescuit, 186 Construcții, 722 Servicii, 601 Comerț și 110 Turism.
În Topul Național al Firmelor, județul Alba este prezent cu 177 de companii, clasate pe locurile 1- 10, cu o cifră de afaceri totală de 2.6170.820.646 lei / 5.261.418.275,869 euro și cu un număr de 21836 salariați.
Clasamentul este realizat pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie. Topul Firmelor analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
Anul acesta, Camera de Comerț și Industrie, alături de comunitatea din Alba sărbătorește 32 de ani de excelență în Afaceri.
Topul firmelor din Alba 2025. Mesajul Camerei de Comerț și Industrie
”Anul acesta sărbătorim excelența în afaceri, și ca în fiecare an, Camera de Comerț si Industrie Alba va premia cele mai performante companii din 7 domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.
Ca în orice alt domeniu, și în sectorul economic performanța trebuie recunoscută, iar succesul recompensat! Rezultatele consemnate de Topul Județean al Firmelor reflectă nivelul de creștere economică din județul nostru și totodată oglindesc extinderea companiilor din județul Alba pe piața națională si internațională.
Evenimentul “Topul Firmelor” oferă oportunitatea de a beneficia de experiența acumulată de ceilalți oameni de afaceri de succes, prin interacțiunea și stabilirea parteneriatelor cu aceștia.
Sunt onorat să pot felicita, personal, antreprenori care dau dovadă de perseverență și ambiție atât la nivel județean, cât și la nivel național.
Apreciem efortul pe care dumneavoastră l-ați depus și care s-a concretizat în aceste rezultate merituoase pe care Topul Județean al Firmelor vi le recunoaște și pe care le celebrăm cu această ocazie. Vă mulțumim pentru colaborarea pe care am avut-o pe parcursul anului trecut, Camera de Comerțși Industrie Alba vă stă mereu la dispoziție prin activitatea sa.
Vă doresc succes în afaceri tuturor!
Mulțumim partenerilor, membrilor și colaboratorilor noștri. Succes în continuare!” – Corneliu Orzea, președinte CCI Alba.
Topul firmelor din Alba 2025 după cifra de afaceri
- STAR ASSEMBLY SRL Sebeș
- BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj
- ALBALACT SA Oiejdea
- TRANSAVIA SA Sântimbru
- ELIT SRL Cugir
- LACTALIS ROMANIA SA Oiejdea
- PEHART TEC GRUP SRL Petrești
- ELIS PAVAJE SRL Petrești
- STAR TRANSMISSION SRL Cugir
- CUPRU MIN SA Abrud
Clasamentul cuprinde firmele din TOP 2024, indiferent de mărime si domeniu de activitate. Punctajul a fost calculat raportat la firma cu cea mai mare cifra de afaceri (care are punctajul de 100 de puncte). AICI, comparativ, topul firmelor din 2024.
Topul firmelor din Alba 2025 după profitul din exploatare
- STAR ASSEMBLY SRL Sebeș
- TRANSAVIA SA Sântimbru
- BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj
- PEHART TEC GRUP SRL Petrești
- ELIT SRL Cugir
- CUPRU MIN SA Abrud
- ELIS PAVAJE SRL Petrești
- ALBALACT SA Oiejdea
- ENVIPCO SOLUTIONS SRL Sebeș
- LACTALIS ROMANIA SA Oiejdea
Top 10 companii exportatoare județul Alba
- STAR ASSEMBLY SRL Sebeș
- KRONOSPAN TRADING SRL Sebeș
- BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj
- ZG TIMBER SEBES SRL Sebeș
- CUPRU MIN SA ABRUD Abrud
- TRANSAVIA SA Sântimbru
- STAR TRANSMISSION SRL Cugir
- APULUM SA Alba Iulia
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL Alba Iulia
- REKORD SRL Alba Iulia
Top 10 companii importatoare județul Alba
- STAR ASSEMBLY SRL Sebeș
- BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj
- KRONOSPAN TRADING SRL Sebeș
- PEHART TEC GRUP SA Petrești
- LACTALIS ROMANIA SRL Oiejdea
- ALBALACT SA Oiejdea
- GALWAY SPORT SRL Aiud
- STAR TRANSMISSION SRL Cugir
- REKORD SRL Alba Iulia
- ELIT SRL Cugir
Trofeul Creativității – Topul Firmelor din Alba 2025
- FLOREA GRUP SRL
- ELIS PAVAJE SRL
- TRANSILVANIA NUTS SRL
- ALPIN 57 LUX SRL
- JIDVEI SRL
- INFOFARM S&I SRL
- TRANSAVIA SA
- VINOTECA HUGO SRL
- SOLINA ROMÂNIA SRL
- VERDINO GREEN FOODS SRL
- FAMILIA LUCAN SRL
Clasamentul cuprinde firmele sau instituțiile din judeţul Alba, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut ca urmare a solicitării de titluri de protecţie la OSIM şi/sau obţinerii acestora în perioada 01.01.2022 – 31.12.2024
Trofeul de excelenţă – firmele care s-au clasat cinci ani pe locul I în TOP
Clasamentul cuprinde 171 de firme din judeţul Alba care s-au clasat, cinci ani consecutiv, pe primul loc în top (listă în ordine alfabetică).
- Agri Morar Internațional SRL Aiud
- Agrofitopest SRL Ocna Mureș
- Agrosem International SRL Sântimbru
- Alba Aluminiu SRL Zlatna
- Alba Sport Vision SRL Limba
- Albaco Exim SRL Oarda
- Albadecor SRL Bărăbanț
- Albalact SA Oiejdea
- Albani Furniture SRL Galda de Jos
- Albatros Gold SRL Alba Iulia
- Alfred SRL Alba Iulia
- Allegria Resort SRL Alba Iulia
- Almax Group SRL Alba Iulia
- Aloref SRL Alba Iulia
- Alpin 57 Lux SRL Sebeş
- Als Romania SRL Gura Roșiei
- Andra Ioana SRL Blaj
- Antel Print SRL Alba Iulia
- Apa-Ctta SA Alba Iulia
- Apidava SRL Blaj
- Apis SRL Blaj
- Apulum 94 SRL Hăpria
- Apulum SA Alba Iulia
- Arco Starcomp SRL Alba Iulia
- Arieşul Conf SA Baia de Arieş
- Aris Com SRL Alba Iulia
- Art Instal SRL Alba Iulia
- Arton Media SRL Alba Iulia
- Ascensorul SRL Alba Iulia
- Atlas Imobiliare SRL Drâmbar
- Axa Porcelaine SRL Alba Iulia
- Axel Company SRL Abrud
- Balea SRL Câmpeni
- Baron Media SRL Blaj
- Bell Flover SRL Alba Iulia
- Bioflora Apuseni SRL Sâncel
- Birotica SRL Alba Iulia
- Blackie Vet SRL Blaj
- Buftea Oyl Company SRL Alba Iulia
- Caresta Bags SRL Sebeş
- Casa Auto Sebeș SRL Sebeş
- Certa Cons SRL Bistra
- Constructama Alba SRL Alba Iulia
- Construcții Și Servicii SRL Sebeș
- Crama Ţelna SRL Ţelna
- Creative Digital Design SRL Alba Iulia
- Crios SRL Alba Iulia
- Crystal Group SRL Drâmbar
- Cupru Min Sa Abrud
- Dara Transilvania SRL Blaj
- Delicii din Apuseni SRL Cîmpeni
- Deniz-Teh SRL Sebeş
- Denta-Bran SRL Alba Iulia
- Dml Invest SRL Vințu de Jos
- Dora SRL Almaşu Mare
- Dronkers Grond SRL Pianu de Jos
- Dupex SRL Sebeş
- Ecollect Vision SRL Oarda
- Elan Ab Dermato Cosmetice SRL Alba Iulia
- Elan Alba SRL Alba Iulia
- Elco Business SRL Drâmbar
- Elcokids.Ro SRL Drâmbar
- Electrodep SRL Vințu de Jos
- Electrosim SRL Sântimbru
- Elis Agregate SRL Petreşti
- Elis Pavaje SRL Petrești
- Elit SRL Cugir
- Energo Impex SRL Aiud
- E-Quation SRL Alba Iulia
- Erimir Trade SRL Drâmbar
- Euro Star Group SRL Bărăbanț
- Fereastra Industrie R SRL Sebeș
- Florea Grup SRL Alba Iulia
- Florida Construct SRL Alba Iulia
- Fodo Land SRL Alba Iulia
- Four Elements SRL Albac
- Gabriel Advertising SRL Șeușa
- Galenica Mury SRL Vinţu de Jos
- Geho Aqua-Industries SRL Stremţ
- Geographica Transilvania SRL Șard
- Georgia Catering SRL Aiud
- Getica Star SRL Abrud
- Grădina cu Flori SRL Bărăbanț
- Grup Tico Graphic SRL Alba Iulia
- Horeco Frigo Service Alba SRL Alba Iulia
- I.A.M.U. SA Blaj
- Imagine 9 SRL Ciugud
- Imroglass SRL Bărăbanț
- Independent SRL Alba Iulia – publisherul ziarului Alba24.ro
- Infogrup SRL Alba Iulia
- Instalatorul Comerț Grup SRL Alba Iulia
- Instalatorul SA Alba Iulia
- Inter Tony SRL Daia Română
- J’asmin Fruits SRL Aiud
- Jidvei SRL Jidvei
- Jox Spedition SRL Aiud
- Kommunaltech SRL Oarda
- Kronochem Sebes SRL Sebeș
- Lactalis România SA Oiejdea
- Ledy SRL Alba Iulia
- Lin & Ema SRL Vâltori
- Livio-Dario SRL Alba Iulia
- Logos SRL Aiud
- Măcelăria Vele SRL Aiudul de Sus
- Matgen Farm SRL Aiud
- Mbt Two Stores SRL Ocna Mureș
- Mer Furniture SRL Alba Iulia
- Mercur SRL Alba Iulia
- Metal Prod SRL Aiud
- Metal Star SRL Ciugud
- Metalnic SRL Câmpeni
- Mobilaiud SRL Aiud
- Montana-Popa SRL Blaj
- Motoboom SRL Sebeş
- Mpp Cool Office SRL Alba Iulia
- Multipast SRL Sebeș
- Natural Health SRL Oarda
- New Security SRL Alba Iulia
- Nova Grup SRL Cugir
- Nova Modul SRL Cugir
- Nova Technology SRL Captalan
- Omig SRL Alba Iulia
- Opal Design SRL Alba Iulia
- Oprean SRL Sebeș
- Pălăria Dădârlat SNC Sebeş
- Pantera Dent SRL Cricău
- Parcul Industrial Cugir SA Cugir
- Pasi Liberi SRL Sebeș
- Pema Electrotehnic SRL Drâmbar
- Pema Technology SRL Alba Iulia
- Pensiunea Select Alba Iulia
- Perla Mărtiniei NSD SRL Mărtinie
- Pomicola Boz SRL Boz
- Pomiflora Ianko SRL Lopadea Nouă
- Prefera Foods SA Oiejdea
- Proiectare Tehnologie Eurotec SRL Cugir
- Promotion SRL Filiala Blaj Jidvei
- Promt Distrib SRL Alba Iulia
- Propack SRL Sebeş
- Rekord SRL Alba Iulia
- Romanian Wine & Spirit Trade Co. SRL Jidvei
- Romaqua Group SA Borsec Sucursala Sebeș
- Rosticlar Group SRL Sebeş
- S.T.G. Switch Technology Gunther SRL Blaj
- Samflora Impex Prod SRL Abrud
- Saturn SA Alba Iulia
- Savini Due SRL Sebeş
- Servcom Horeca & Logistica SRL Alba Iulia
- Setinstal SRL Alba Iulia
- Simiana Profesional SRL Daia Română
- Simodor Impex SRL Alba Iulia
- Skynet Computer SRL Alba Iulia
- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia
- Solina România SRL Alba Iulia
- Star Assembly SRL Sebeş
- Star Transmission SRL Cugir
- Tao Media SRL Bărăbanţ
- Thermoform Getonic SRL Drâmbar
- Tipo-Rex Service SRL Alba Iulia
- Tobimar SRL Drâmbar
- Trans Iviniș & Co SRL Sebeş
- Transavia SA Sântimbru
- Transeuro SRL Ighiel
- Transilvania Nuts SRL Drâmbar
- Triticum Sebeș – Agrotineret SRL Pianu de Jos
- Unirea Pres SRL Alba Iulia
- VCST Automotive Production Alba SRL Alba Iulia
- VV One SRL Alba Iulia
- Wagons Maintenance SRL Alba Iulia
- Werco Metal SRL Zlatna
- Yana-Ius SRL Alba Iulia
Topul firmelor din Alba 2025. Distincţie de excelenţă
Clasamentul cuprinde 264 de firme din judeţul Alba care s-au situat, trei ani consecutiv, pe primul loc în top (listă în ordine alfabetică).
- Adelux Business SRL Gârbova
- Agri Morar Internațional SRL Aiud
- Agrofitopest SRL Ocna Mureș
- Agrosem International SRL Sântimbru
- Alba Aluminiu SRL Zlatna
- Alba Sport Vision SRL Limba
- Albaco Exim SRL Oarda
- Albadecor SRL Bărăbanț
- Albalact SA Oiejdea
- Albani Furniture SRL Galda de Jos
- Albanic Service SRL Alba Iulia
- Albatros Gold SRL Alba Iulia
- Aldaro Total Pack SRL Alba Iulia
- Alfred SRL Alba Iulia
- Allegria Resort SRL Alba Iulia
- Almax Group SRL Alba Iulia
- Aloref SRL Alba Iulia
- Alpin 57 Lux SRL Sebeş
- Als Romania SRL Gura Roșiei
- Andra Ioana SRL Blaj
- Antel Print SRL Alba Iulia
- Apa-Ctta SA Alba Iulia
- Apidava SRL Blaj
- Apis SRL Blaj
- Apulum 94 SRL Hăpria
- Apulum SA Alba Iulia
- Arco Starcomp SRL Alba Iulia
- Ariesul Agrolact SRL Vama Seacă
- Arieşul Conf SA Baia de Arieş
- Aris Com SRL Alba Iulia
- Art Instal SRL Alba Iulia
- Arton Media SRL Alba Iulia
- Ascensorul SRL Alba Iulia
- Asistenta Cont SRL Zlatna
- Atlas Imobiliare SRL Drâmbar
- ATV-Road Galda SRL Galda de Jos
- Autocompany Montana SRL Gura Sohodol
- Autotrans Didi SRL Lancrăm
- Avanti Ro SRL Alba Iulia
- Axa Fruct Prod SRL Alba Iulia
- Axa Porcelaine SRL Alba Iulia
- Axel Company SRL Abrud
- Badea Gheorghe Agro SRL Sebeș
- Badtrans Company SRL Ampoița
- Baldo SRL Totoi
- Balea SRL Câmpeni
- Banita Forserv SRL Săsciori
- Baron Media SRL Blaj
- Bell Flover SRL Alba Iulia
- Bioflora Apuseni SRL Sâncel
- Birotica SRL Alba Iulia
- Blackie Vet SRL Blaj
- Boma Prefabricate SRL Alba Iulia
- Bozian Turism SRL Poșaga de Jos
- Buftea Oyl Company SRL Alba Iulia
- Caresta Bags SRL Sebeş
- Casa Auto Sebeș SRL Sebeş
- Certa Cons SRL Bistra
- Cetatea SRL Ciugud
- Ciumbrud Plant SRL Aiud
- Clas Antigua SRL Galda de Jos
- Constructama Alba SRL Alba Iulia
- Construcții Și Servicii SRL Sebeș
- Cora Office Solutions SRL Drâmbar
- Cora Print SRL Drâmbar
- Crama Ţelna SRL Ţelna
- Creative Digital Design SRL Alba Iulia
- Crios SRL Alba Iulia
- Crystal Group SRL Drâmbar
- Cupru Min SA Abrud
- Cuptorul de sub curte SRL Crăciunelu de Jos
- D.Y. & C. Vet SRL Alba Iulia
- Dacia SA Alba Iulia
- Dara Transilvania SRL Blaj
- Delicii din Apuseni SRL Câmpeni
- Deniz-Teh SRL Sebeş
- Denta-Bran SRL Alba Iulia
- Digi Medical Tehnic SRL Alba Iulia
- Dinamic Mob Shop SRL Sebeș
- DML Invest SRL Vințu de Jos
- DN Agrar Group SA Alba Iulia
- Dora SRL Almaşu Mare
- Dronkers Grond SRL Pianu de Jos
- Dupex SRL Sebeş
- Eclipsa Logistic SRL Teiuș
- Eco Trade SRL Alba Iulia
- Ecollect Vision SRL Oarda
- Elan AB Dermato Cosmetice SRL Alba Iulia
- Elan Alba SRL Alba Iulia
- Elco Business SRL Drâmbar
- Elcokids.Ro SRL Drâmbar
- Electro Transilvania SRL Alba Iulia
- Electrodep SRL Vințu de Jos
- Electrosim SRL Sântimbru
- Elis Agregate SRL Petreşti
- Elis Pavaje SRL Petrești
- Elit SRL Cugir
- Energo Impex SRL Aiud
- Eostar Tour SRL Alba Iulia
- E-Quation SRL Alba Iulia
- Erimir Trade SRL Drâmbar
- Euro Star Group SRL Bărăbanț
- Eurotrans SRL Ocna Mureș
- Extreme Structure SRL Cugir
- Fereastra Industrie R SRL Sebeș
- Florea Grup SRL Alba Iulia
- Florea Oil SRL Alba Iulia
- Florida Construct SRL Alba Iulia
- Fodo Land SRL Alba Iulia
- Four Elements SRL Albac
- Fruct Import Export SRL Alba Iulia
- Gabriel Advertising SRL Șeușa
- Galenica Mury SRL Vinţu de Jos
- Geho Aqua-Industries SRL Stremţ
- Geographica Transilvania SRL Șard
- Georgia Catering SRL Aiud
- Gepa Arhive SRL Drâmbar
- Getica Star SRL Abrud
- Grădina cu Flori SRL Bărăbanț
- Green Carbide Solution SRL Cugir
- Grup Tico Graphic SRL Alba Iulia
- Hempflax Europe SRL Pianu de Jos
- Horeco Frigo Service Alba SRL Alba Iulia
- I.A.M.U. SA Blaj
- Ian & Ama SRL Sebeș
- Iero Brick SRL Oiejdea
- Imagine 9 SRL Ciugud
- Imocon SRL Aiud
- Imroglass SRL Bărăbanț
- Independent SRL Alba Iulia – publisherul ziarului Alba24.ro
- Infogrup SRL Alba Iulia
- Instalatorul Comerț Grup SRL Alba Iulia
- Instalatorul SA Alba Iulia
- Inter Tony SRL Daia Română
- Iulia Ricami SRL Pianu de Sus
- J’asmin Fruits SRL Aiud
- Jidvei SRL Jidvei
- Jox Spedition SRL Aiud
- Kangoopack SRL Bărăbanț
- Kara Silver SRL Alba Iulia
- Klaus Mesager SRL Alba Iulia
- Kommunaltech SRL Oarda
- Kronochem Sebeș SRL Sebeș
- La Ferma Bârsan SRL Câlnic
- Lactalis România SA Oiejdea
- Ledy SRL Alba Iulia
- Lin & Ema SRL Vâltori
- Livio-Dario SRL Alba Iulia
- Logos SRL Aiud
- Logrotex SRL Sebeș
- Măcelăria Vele SRL Aiudul de Sus
- Maria Turism SRL Jidvei
- Mariss Go SRL Alba Iulia
- Matgen Farm SRL Aiud
- MBT Two Stores SRL Ocna Mureș
- Mecatronics SA Alba Iulia
- Mer Furniture SRL Alba Iulia
- Mercur SRL Alba Iulia
- Metal Prod SRL Aiud
- Metal Star SRL Ciugud
- Metalnic SRL Câmpeni
- Mma Depot SRL Ocna Mureș
- Mobilaiud SRL Aiud
- Montana-Popa SRL Blaj
- Motoboom SRL Sebeş
- Mpp Cool Office SRL Alba Iulia
- Multipast SRL Sebeș
- Natural Health SRL Oarda
- New Elle Medical SRL Alba Iulia
- New Security SRL Alba Iulia
- NG Toolholder SRL Cugir
- Nova Grup SRL Cugir
- Nova Modul SRL Cugir
- Nova Technology SRL Căptălan
- Novak Trans Bistra SRL Bistra
- Olimp Plus SRL Sebeș
- Omig SRL Alba Iulia
- Onocancompany SRL Sebeș
- Opal Design SRL Alba Iulia
- Oprean SRL Sebeș
- Orizont Lux SRL Micești
- Pălăria Dădârlat SNC Sebeş
- Panda Design SRL Alba Iulia
- Pantera Dent SRL Cricău
- Parcul Industrial Cugir SA Cugir
- Pași Liberi SRL Sebeș
- Pehart Tec Grup SRL Petrești
- Pehart Tec Tissue SRL Petrești
- Pema Electrotehnic SRL Drâmbar
- Pema Technology SRL Alba Iulia
- Pensiunea Select Alba Iulia
- Perla Mărtiniei NSD SRL Mărtinie
- Pomicola Boz SRL Boz
- Pomiflora Ianko SRL Lopadea Nouă
- Prefera Foods SA Oiejdea
- Prenis SRL Blaj
- Prestige H.V. Grup SRL Aiud
- Prima Sementi SRL Bărăbanț
- Proiectare Tehnologie Eurotec SRL Cugir
- Promotion SRL Filiala Blaj Jidvei
- Promt Distrib SRL Alba Iulia
- Propack SRL Sebeş
- Raema SRL Alba Iulia
- Real Doc Forest SRL Aiud
- Rekord SRL Alba Iulia
- Remat Câmpeni Sebeș SA Câmpeni
- Remat Plus SRL Sântimbru
- Rex Vinorum SRL Beța
- Ro.De.X Fashion SRL Zlatna
- Romanian Wine & Spirit Trade Co. SRL Jidvei
- Romaqua Group SA Borsec Sucursala Sebeș
- Rosticlar Group SRL Sebeş
- Rosticlar SRL Sebeș
- Rott Haus Consulting SRL Cugir
- Royal Passion SRL Alba Iulia
- S.T.G. Switch Technology Gunther SRL Blaj
- Saian Carn SRL Aiudul de Sus
- Samflora Impex Prod SRL Abrud
- Samy Computers SRL Sebeș
- Satrotec SRL Oarda
- Saturn SA Alba Iulia
- Savini Due SRL Sebeş
- Sega Rental SRL Alba Iulia
- Servcom Horeca & Logistica SRL Alba Iulia
- Setinstal SRL Alba Iulia
- Silmar SRL Cugir
- Simiana Profesional SRL Daia Română
- Simodor Impex SRL Alba Iulia
- Simy SRL Petrești
- Skynet Computer SRL Alba Iulia
- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia
- Solina România SRL Alba Iulia
- Spedtrans Marina SRL Alba Iulia
- Star Assembly SRL Sebeş
- Star Transmission SRL Cugir
- Start Media Center SRL Alba Iulia
- Sun Gym Fitness SRL Alba Iulia
- Tao Media SRL Bărăbanţ
- Tco Truck Solutions SRL Alba Iulia
- Tecno Plast Cugir SRL Cugir
- Thermoform Getonic SRL Drâmbar
- Tipo-Rex Service SRL Alba Iulia
- Tiposir SRL Lunca Mureșului
- Titanic Logistics SRL Sebeș
- Tobimar SRL Drâmbar
- Trans Iviniș & Co SRL Sebeş
- Transavia SA Sântimbru
- Transeuro SRL Ighiel
- Transilvania Forest Production SRL Bistra
- Transilvania Nuts SRL Drâmbar
- Triticum Sebeș – Agrotineret SRL Pianu de Jos
- Unicereal Alba SRL Unirea
- Unilav Cons SRL Daia Română
- Unirea Pres SRL Alba Iulia
- Urban Construct Transilvania SRL Alba Iulia
- Urs Construct Alba SRL Alba Iulia
- Valimedia SRL Drâmbar
- Valmel Star SRL Teiuș
- VCST Automotive Production Alba SRL Alba Iulia
- VV One SRL Alba Iulia
- Wagons Maintenance SRL Alba Iulia
- Werco Metal SRL Zlatna
- Yana-Ius SRL Alba Iulia
- Zen Home Concept SRL Alba Iulia
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.