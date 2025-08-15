Connect with us

Lovitură pentru proprietarii care închiriază locuințe prin Booking și Airbnb. În zonele turistice, impozitul s-ar putea dubla

Lovitură pentru proprietarii care închiriază locuințe prin Booking și Airbnb. Regimul fiscal privind veniturile din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare, precum și din închirierea pe termen scurt a unui număr de 1-7 camere situate în locuințe proprietate personală, va fi modificat, potrivit unui proiect de lege publicat de Ministerul Finanțelor.

Astfel, urmează să fie eliminată posibilitatea utilizării sistemului real sau a celui de normă de venit (pentru stabilirea obligațiilor fiscale). De asemenea, se va introduce un sistem de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de 30% asupra venitului brut anual.

Totodată, persoanele fizice care închiriază pe termen scurt camere din proprietatea personală vor avea obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale pe care să le înmâneze clienților.

Măsurile ar urma să fie implementate începând cu veniturile aferente anului 2026.

Potrivit proiectului publicat de Ministerul de Finanțe, se propune revizuirea regimului fiscal aplicabil veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor obţinute de către proprietar din închirierea pe termen scurt a unui număr cuprins între 1 și 7 camere inclusiv, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, în cursul unui an fiscal.

Se propune astfel aplicarea aceluiași regim fiscal veniturilor realizate de uzufructuari sau alți deţinători legali, din închirierea pe termen scurt a unui număr cuprins între 1 și 7 camere inclusiv, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea.

Cotă forfetară de 30%

Închirierea pe termen scurt de către proprietari, uzufructuari sau alți deţinători legali, a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, reprezintă închirierea neîntreruptă a unei camere, aceleiași persoane, pentru perioade de maximum 30 de zile, într-un an calendaristic.

Venitul net anual din închirierea pe termen scurt a camerelor se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut.

Veniturile din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, se consideră venit anual indiferent dacă sunt realizate într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an fiscal. Pentru determinarea venitului net din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, contribuabilii completează numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală și nu au obligația de a conduce evidență contabilă.

Obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale

Totodată, persoanele fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuinţe proprietate personală vor avea obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu aceste aparate, pe care să le înmâneze clienților, în condițiile legislației specifice.

Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabil prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul legal de depunere.

Pentru aceste venituri contribuabilii datorează contribuții sociale obligatorii potrivit prevederilor Titlului V din Codul fiscal aplicabile veniturilor din cedarea folosinței bunurilor.

Începând cu anul fiscal în care numărul camerelor închiriate pe termen scurt, situate în locuinţe proprietate personală, este de peste 7 camere, veniturile realizate reprezintă venit din activități independente și se supun impunerii potrivit prevederilor Titlului IV cap. II – Venituri din activităţi independente și ale Titlului V din Codul fiscal, aplicabile veniturilor din activităţi independente.

Se propune implementarea măsurilor începând cu veniturile aferente anului 2026.

Cum se calculează venitul impozabil

  • Venit brut = tot ce încasezi de la clienți într-un an (fără să scazi nimic)
  • Cheltuială forfetară = 30% din venitul brut (fix, fără documente justificative)
  • Venit net = Venit brut – 30% cheltuială forfetară
  • Impozit = 10% din venitul net = impozit final

Exemplu: Să zicem că se încasează 50.000 lei într-un an din cazare.

  • Venit brut = 50.000 lei
  • Cheltuială forfetară (30%) = 15.000 lei
  • Venit net = 50.000 – 15.000 = 35.000 lei
  • Impozit pe venit (10%) = 3.500 lei = acesta este impozitul final
