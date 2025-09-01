Connect with us

Luna septembrie – începutul toamnei. Tradiții, denumiri populare, sărbători. Personalități născute în această lună

Septembrie – începutul toamnei și schimbarea anotimpurilor. Septembrie este a noua lună a anului și marchează trecerea de la vară la toamnă.

Natura începe să își schimbe culorile, temperaturile devin mai blânde, iar zilele sunt tot mai scurte. Este o lună a echilibrului, pentru că include echinocțiul de toamnă (22-23 septembrie), momentul în care ziua și noaptea au aproape aceeași durată.

Luna marchează începutul anului școlar și revenirea la activitatea profesională. Orașele devin mai animate, iar oamenii își reorganizează programul, stabilesc planuri noi și pregătesc ultimele proiecte până la finalul anului.

Originea numelui „septembrie”

Numele provine din latinescul septem, care înseamnă „șapte”, deoarece, în vechiul calendar roman, septembrie era a șaptea lună a anului. După reforma calendarului lui Iulius Cezar, începutul anului a fost mutat în ianuarie, dar denumirea lunii a rămas neschimbată.

Denumiri populare ale lunii septembrie

În tradiția românească, luna septembrie este cunoscută sub mai multe nume populare, în funcție de zonă:

  • Răpciune – cea mai răspândită denumire, asociată cu începutul toamnei și culesul viei.
  • Vinitel / Vinicer – în zonele viticole, deoarece începe recoltarea strugurilor și producția vinului.
  • Brumărel mic – folosită în Moldova și Transilvania, indicând apariția brumelor timpurii spre finalul lunii.
  • Răpciune mare – denumire folosită în sudul țării, pentru a o diferenția de „Răpciune mică” (octombrie).

Luna Septembrie în natură și agricultură

Luna este asociată cu recolta, belșugul și pregătirile pentru iarnă.

  • Este perioada culesului viilor și a producției de must și vin.
  • Livezile oferă mere, pere, prune, nuci și struguri.
  • Este momentul perfect pentru dulcețuri, compoturi, murături și conserve.
  • Vremea blândă o face potrivită pentru drumeții și excursii.

Sărbători religioase importante în septembrie

  • 1 septembrie – Începutul anului bisericesc. O zi de rugăciune și reflecție, când credincioșii cer binecuvântare pentru un nou an spiritual.
  • 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică). Una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie, dedicată bucuriei nașterii Maicii Domnului. Credincioșii merg la biserică, aprind lumânări și se roagă pentru sănătate și protecție.
  • 14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci. Zi de post și rugăciune, asociată cu protecția casei și a familiei. În unele zone, gospodinele pregătesc colivă și bucate de post.

Tradiții și obiceiuri populare în septembrie

  • În Transilvania, gospodarii pun busuioc la icoane și stropesc animalele cu agheasmă.
  • În Banat, fetele necăsătorite păstrează frunze galbene sub pernă pentru a-și visa ursitul.
  • În Maramureș, se coace „pâinea anului”, o pâine rotundă oferită copiilor ca simbol al belșugului.
  • În Oltenia, gospodarii pregătesc „masa roadelor”, cu struguri, nuci și mere, pentru a mulțumi pentru recolta bogată.

Personalități născute în septembrie

Personalități internaționale născute în luna septembrie

Iată câteva nume de personalități internaționale care sunt născute în luna septembrie

1 septembrie –

  • Johann Pachelbel (1653 – 1706) – compozitor german, celebru pentru Canon în Re major.
  • Rocky Marciano (1923 – 1969) – boxer american, campion mondial.

2 septembrie

  • Keanu Reeves (1964) – actor canadian, cunoscut pentru Matrix și John Wick.
  • Salma Hayek (1966) – actriță și producătoare mexicană.

4 septembrie

  • Beyoncé Knowles (1981) – cântăreață americană, una dintre cele mai premiate artiste.

5 septembrie

  • Freddie Mercury (1946 – 1991) – vocalistul trupei Queen, legendă rock.

6 septembrie

  • Roger Waters (1943) – muzician britanic, cofondator Pink Floyd.

7 septembrie

  • Elizabeth I a Angliei (1533 – 1603) – regină a Angliei.

9 septembrie

  • Lev Tolstoi (1828 – 1910) – scriitor rus, autorul Război și pace.

12 septembrie

  • Hans Zimmer (1957) – compozitor german de muzică de film.

13 septembrie

  • Roald Dahl (1916 – 1990) – scriitor britanic, autorul Charlie și fabrica de ciocolată.

15 septembrie

  • Agatha Christie (1890 – 1976) – scriitoare britanică, regina romanelor polițiste.

16 septembrie

  • David Copperfield (1956) – celebrul magician american.

18 septembrie

  • Greta Garbo (1905 – 1990) – legendă a cinematografiei mondiale.

21 septembrie

  • Stephen King (1947) – scriitor american, maestrul romanelor horror.

23 septembrie

  • Ray Charles (1930 – 2004) – cântăreț american, pionier al muzicii soul.

25 septembrie

  • Will Smith (1968) – actor și cântăreț american multipremiat.

26 septembrie

  • Serena Williams (1981) – una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istorie.

30 septembrie

  • Monica Bellucci (1964) – actriță italiană, simbol al frumuseții.

Personalități românești născute în luna septembie

1 septembrie

  • Gheorghe Hagi (1965) – fotbalist și antrenor, „Regele fotbalului românesc”.

5 septembrie

  • Irina Loghin (1939) – interpretă de muzică populară.

7 septembrie

  • Toma Caragiu (1925 – 1977) – actor emblematic al cinematografiei românești.

9 septembrie

  • Constantin Noica (1909 – 1987) – filosof și eseist român.

13 septembrie

  • Ana Blandiana (1942) – poetă, eseistă și activistă civică.

15 septembrie

  • George Enescu (1881 – 1955) – compozitor și violonist român, cel mai mare muzician român.

19 septembrie

  • Sergiu Nicolaescu (1930 – 2013) – regizor și actor.

21 septembrie

  • Florin Piersic (1936) – actor român îndrăgit.

27 septembrie

  • Ion Creangă (1837 – 1889) – mare povestitor român, autorul Amintirilor din copilărie.

30 septembrie

  • Mădălina Manole (1967 – 2010) – cântăreață română, „Fata cu părul de foc”.
