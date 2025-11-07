MAE, atenționare de călătorie în Bulgaria: Ce trebuie să știe șoferii români care sunt amendați în trafic

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că autoritățile din această țară au modificat legea privind circulația pe drumurile publice, fiind introdusă obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Măsura este aplicabilă conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor români.

Plata contravenției se va achita pe loc prin card bancar, autospecialele Poliției fiind dotate cu aparat de tip POS sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliție îl va conduce pe conducătorul auto amendat.

Cuantumul amenzilor nu va putea fi achitat în numerar. Refuzul de a achita amenzile în condițiile de mai sus atrage posibilitatea reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni, a precizat MAE.

Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condițiile achitării amenzii.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă și consultarea paginilor web sofia.mae.ro și www.mae.ro.

sursa: Agerpres

