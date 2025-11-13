Magia sărbătorilor de iarnă începe mai devreme în Sibiu, la Christmas at the Palace: produse locale și decorațiuni artizanale

Vineri, pe 14 noiembrie 2025, la Sibiu, începe magia sărbătorilor de iarnă, odată cu deschiderea Christmas at the Palace. Unde? În inima orașului, pe strada Xenopol și în curţile interioare ale Muzeului Național Brukenthal, La Palat.

Christmas at the Palace se va desfășura pe strada Xenopol din Sibiu și în curţile interioare ale Muzeului Național Brukenthal, La Palat.

„Christmas at the Palace este pentru Muzeul Brukenthal o ocazie de a aduce magia sărbătorilor în inima patrimoniului sibian.

Ne bucură să vedem curtea și palatul pline de lumină, de colinde și de oameni care redescoperă frumusețea tradițiilor locale.

Prin acest eveniment, muzeul devine un loc al întâlnirii, al bucuriei și al comunității — așa cum și-a dorit, de altfel, baronul Brukenthal: un muzeu viu, deschis și aproape de oameni”, a declarat Raluca Teodorescu, directorul Muzeului Brukenthal.

Căsuța cu produse locale este atracția evenimentului și va găzdui mici producători din Sibiu, de la care poți cumpăra tot ceea ce îți dorești:

de la miere, dulcețuri de casă, mezeluri preparate după rețete locale, bunătăţi săsești și maghiare, dulciuri pentru cei mici, globuri artizanale, lumânări ornamentale, cozonac, plăcinte, vin și multe alte produse, toate făcute de către micii antreprenori din Sibiu.

Foto: Sibiu100

