Mai mulți elevi de generală au învățat de la colegii lor mai mari de la Liceul Tehnologic Aiud ce este o firmă de exercițiu

Mai mulți elevi ai școlilor generale din Hopârta, Rădești, Mirăslău dar și de Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud și Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, au participat la un eveniment organizat de Liceul Tehnologic Aiud.

Este vorba despre un eveniment al dedicat lansării Firmelor de Exercițiu, din cadrul liceului. Evenimentul a fost detaliat într-un comunicat de presă de reprezentanții liceului din Aiud.

Scopul întâlnirii a fost introducerea elevilor în universul economic și antreprenorial, oferindu-le ocazia să interacționeze direct cu cele patru firme de exercițiu care funcționează în cadrul Liceului Tehnologic Aiud: FE DESIGN CONSTRUCT SRL, FE DELICII AIUDENE SRL, FE URSULEȚUL CREATOR SRL, FE FLORAL ESSENCE SRL.

Firmele de exercițiu sunt coordonate de o echipă dedicată de profesori: prof. Bogdan Cristina, prof. Badea Oana, prof. Dreghiciu Andreea, prof. Fleacă Simona, prof. Vârteiu Daniel și prof. Uilăcan Roxana, cadre didactice care se implică activ în formarea competențelor antreprenoriale ale elevilor.

Ce au putut afla colegii mai mici de la colegii de liceu

Standurile firmelor au fost pregătite și prezentate de elevii liceului, care au demonstrat profesionalism, creativitate și spirit antreprenorial. Vizitatorii au putut afla cum se desfășoară activitatea într-o firmă de exercițiu, ce presupune organizarea proceselor economice și ce abilități dezvoltă elevii implicați în aceste proiecte educaționale.

Firmele de exercițiu sunt coordonate de o echipă dedicată de profesori: prof. Bogdan Cristina, prof. Badea Oana, prof. Dreghiciu Andreea, prof. Fleacă Simona, prof. Vârteiu Daniel și prof. Uilăcan Roxana, cadre didactice care se implică activ în formarea competențelor antreprenoriale ale elevilor.

Evenimentul a inclus și ateliere de creație cu specific de iarnă, unde elevii invitați au împodobit crenguțe pentru Moș Nicolae, au redactat scrisori pentru Moș Crăciun și au participat la un joc interactiv pe platforma Kahoot. Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă plină de voie bună, colaborare și dorință de a învăța lucruri noi.

Câștigătorii jocului Kahoot au fost recompensați cu pixuri personalizate cu însemnele Liceului Tehnologic Aiud, iar cea mai inovativă scrisoare adresată lui Moș Crăciun va fi premiată cu o kendama.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News