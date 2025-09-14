Connect with us

Eveniment

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu

Publicat

acum O oră

O gală de sporturi de contact va avea loc în data de 26 septembrie la Alba Iulia. Mare parte dintre sportivii care vor urca în ring, sunt sportivi locali, din Alba Iulia, Sebeș sau Aiud. 

Gala va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, de la ora 18:00, iar meciurile se vor desfășura într-o cușcă de MMA.

Este primul eveniment de sporturi de contact din Alba Iulia care va aduce mai multe stiluri de luptă. Mai exact vor fi meciuri de MMA (mix martial arts) kickbox, brazilian jiu jitsu, dar și karate kyokushin.

Aproape toți cei care urcă în ring sunt sportivi locali care au mai luptat în competiții de amatori și au la activ multe meciuri disputate. Organizatorii galei sunt reprezentanții clubului sportiv din Alba Iulia, Revolution Academy Alba.

Aceștia au vrut să aducă în fața publicului sportivi la început de drum care peste ani pot ajunge să lupte în galele profesioniste de sporturi de contact.

  • Dean Copoeru versus Nicu Decean, MMA, categoria 100 de kilograme
  • David Lazăr verus Ionuț Isari, MMA, categoria 70 de kilograme
  • Emanuel Vlad versus Eduardo Cetean, MMA, categoria -60 de kilograme
  • Tudor Popa versus Rawee Lertkulvanich, Kickbox, categoria -90 de kilograme
  • Sergiu Mureșan versus Răzvan Marian, MMA, categoria 80 de kilograme
  • Alex Balica versus David Kerekes, kickbox, categoria -90 de kilograme
  • Alexandra Mihuș versus Andreea Talpaș, kickbox, categoria -53 de kilograme
  • Tudor Tiberiu Csabai versus Denis Iordate, brazilian jiu-jitsu, categoria open no gi.
  • Chen Will Yam versus Răzvan Tălmaș, kickbox cateogria -65 de kilograme
  • Denisa Filimon versus Erika Armean, kickbox -50 de kilograme
  • Adrian Ilie Florea vs Raul Dan, MMA, categoria 75 de kilograme
  • Vlad Cioara versus Mihai Lupu, karate kyokushin, categoria + 90 de kilograme
  • Denis Croitoru versus Tudor Cimpean, titlul UFT, minus -75 de kilograme

”Este o gala sportivă, de sporturi de contact, organizată pentru sportivii locali. Ei sunt cei care vor intra în cușca de MMA și vor face spectacol la Alba Iulia, în data de 26 septembrie.

Însă fără public, gala nu poate exista, nu poți lupta fără să fii aclamat, sau susținut din public. Din acest motiv îi invităm pe toți cei care apreciază sporturile de contact să vină la gală și să îi susțină pe sportivii noștri”, a declarat Alin Moldovan, promoterul galei Road to Cezar Fight Championship.

 

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum O oră

Lovitură pentru pensionari: Guvernul amână indexarea pensiilor în 2026. Anunțul ministrului Muncii
Evenimentacum O oră

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Administrațieacum 2 ore

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
zile libere 2025
Administrațieacum 13 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în perioada septembrie-octombrie. Calendar și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Lovitură pentru pensionari: Guvernul amână indexarea pensiilor în 2026. Anunțul ministrului Muncii
Actualitateacum o zi

A scăzut numărul de locuințe date în folosință. Unde au fost construite cele mai multe clădiri rezidențiale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 3 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Evenimentacum 3 zile

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Evenimentacum 8 ore

Sportivele de la CSM Unirea Alba Iulia au câștigat Cupa României la Polo feminin. Victorii clare în toate meciurile disputate
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Evenimentacum 10 ore

Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026. Trei seturi de minivacanțe, una de 7 zile
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 ore

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Construcția unui nou corp de spital la Alba Iulia continuă. Când ar urma să fie gata
Evenimentacum 2 zile

Cum va continua construirea noului spital de cardiologie intervențională la Alba Iulia. Anunțul președintelui CJ Alba
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă plătită pentru părinți. Proiectul legislativ a fost depus la Senat
Educațieacum 12 ore

Ce spune ministrul Educației în contextul protestelor din învățământ: în peste 98% din școli funcționează sistemul educațional
Mai mult din Educatie