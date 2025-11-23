MARȚI: Aniversarea a 50 de ani de la înființarea Eparhiei Ortodoxe a Alba Iulia. Moment festiv, în incinta ansamblului Catedralei

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înființarea Episcopiei de Alba Iulia (1975-2025), Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei organizează un moment aniversar dedicat acestui binecuvântat jubileu. Evenimentul va avea loc marți, 25 noiembrie 2025, începând cu ora 10:00, în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” din incinta ansamblului Catedralei Încoronării din Alba Iulia.

Momentul festiv din ziua de 25 noiembrie va marca, totodată, împlinirea a cinci decenii de la constituirea Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

Programul evenimentului va cuprinde:

Moment de rugăciune, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Eparhiei;

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, cu prilejul împlinirii celor cinci decenii de lucrare pastoral-misionară;

Mesajul autorităților;

Prezentarea Salonului „Emilian Episcopul” și vernisarea unei expoziții foto-documentare;

Pauză de cafea;

Prezentare comunicări științifico-istorice despre momentul reactivării Eparhiei de Alba Iulia;

Mesaje din partea invitaților.

Reactivarea scaunului chiriarhal de la Alba Iulia reprezintă un moment deosebit de important din viața Bisericii Ortodoxe Române, fiind înfăptuită în contextul mai multor momente festive, cum ar fi împlinirea a 375 de ani de la prima unire politică a Țărilor Române (realizată sub sceptrul lui Mihai Viteazul), a 90 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 50 de ani de la ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie. Date fiind respectivele popasuri aniversare, Sfântul Sinod, întrunit în ședință de lucru la 16 octombrie 1975, a hotărât reînființarea Eparhiei, cu jurisdicție asupra județelor Alba, Mureș și Harghita.

În urma aprobării de către Consiliul de Stat al României a hotărârii Sfântului Sinod, la data de 17 noiembrie 1975, au avut loc alegerile pentru desemnarea membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Alba Iuliei.

Ulterior, în data de 25 noiembrie 1975, la inițiativa Mitropolitului Nicolae Mladin, a avut loc prima ședință – de constituire – a Adunării Eparhiale, organizată în municipiul Alba Iulia. Lucrările ședinței s-au desfășurat în Catedrala Reîntregirii, fiind precedate de oficierea Sfintei Liturghii arhierești. La finalul alegerilor, Comisia Specială de organizare a validat mandatele celor 10 clerici și 20 de mireni aleși în Adunarea Eparhială.

În data de 14 decembrie 1975, Colegiul Electoral Bisericesc avea să îl aleagă în demnitatea de Episcop al Eparhiei Alba Iuliei pe Episcopul-vicar Emilian Birdaș Rășinăreanul, în prezența Patriarhului Justinian Marina al Bisericii Ortodoxe Române, a domnului Gheorghe Nenciu, conducătorul Departamentului Cultelor, și a tuturor ierarhilor Sfântului Sinod.

Ceremonia solemnă a întronizării în demnitatea de Episcop a arhiereului Emilian avut loc la Catedrala Reîntregirii, în data de 25 ianuarie 1976. În fruntea soborului de ierarhi s-a aflat Mitropolitul Iustin Moisescu al Moldovei și Sucevei, viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

