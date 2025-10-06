MARȚI: Se întrerupe furnizarea apei potabile în cinci localități din Alba. Precizările Apa CTTA

Operatorul regional Apa CTTA SA Alba anunță consumatorii că marți, 7 octombrie, se vor efectua lucrări de punere în funcțiune a Stației de Pompare Galda, reabilitate în cadrul contractului de lucrări „Reabilitare aducțiune SP Galda – Blaj” în valoare 32.492.984,27 lei, fără TVA, cofinanțat din fonduri europene.

Reabilitarea stației de pompare a presupus înlocuirea completă a agregatelor de pompare, a instalațiilor electrice și a automatizării acestora.

Astfel, se va întrerupe furnizarea apei potabile în localitățile Mihalț, Obreja, Coșlariu Nou, Cistei și Bucerdea Vinoasă, între orele 08:30 și 16:00.

„Rugăm consumatorii să își asigure rezerva de apă necesară pe durata întreruperii.

De asemenea, este posibil ca la reluarea furnizării apei potabile să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să folosească apa numai în scop menajer, au transmis reprezentanții Apa CTTA.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, pot fi semnalate la numărul unic Call Center 0377.900400 (de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri, între orele 08:00 – 14:00).

