Medicii antivacciniști și cei care răspândesc informații false ce pot pune în pericol sănătatea vor fi aspru sancționați. PROIECT

Medicii antivacciniști și cei care răspândesc informații false ce pot pune în pericol sănătatea vor fi aspru sancționați. Parlamentarii propun sancționarea disciplinară a medicilor antivacciniști și a celor care răspândesc informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute.

O propunere legislativă în acest sens urmărește protejarea sănătății publice, consolidarea profesiei medicale și responsabilizarea cadrelor medicale în raport cu obligațiile deontologice și profesionale.



Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 29 octombrie.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PSD, în ultimii ani, s-a constatat o creştere alamantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea şi credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit infomaţii false sau înşelătoare privind sănătatea, tratamentele medicale sau măsurile de prevenţie, infomaţii care contravin dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi intemaţional.

„Această conduită a avut efecte negative importante asupra sănătăţii publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum şi prin diminuarea încrederii cetăţenilor în actul medical şi în recomandările profesioniştilor din domeniu”, explică parlamentarii.

Inițiatorii susțin că medicul „antivaccinist” aduce prejudicii majore actului medical şi imaginii breslei.

„Antivaccinismul militant, profesat public de către cadrele medicale, este dincolo de deontologia medicală. Este incalculabil efectul descurajant asupra populaţiei. Ezitarea la vaccinare şi generaţiile întregi cu rată scăzută de acoperire vaccinală sunt efectul cuantificabil al acestui tip de discurs.

Potrivit unui studiu recent al Asociaţiei Salvaţi Copiii, peste 77% dintre cazurile de rujeolă din Europa sunt în România. Rata de acoperire vaccinală pentru rujeolă scade dramatic. Avem comunităţi cu acoperire vaccinală la a doua doză, la rapel, de doar 20%. Trendul e vizibil şi pentru alte tipuri de vaccinuri, consecinţa fiind creşterea incidenţei bolilor prevenibile prin vaccinare şi a spitalizărilor evitabile. Povara de boală prevenibilă poate fi ameliorată prin creşterea acoperirii vaccinale”, mai precizează parlamentarii, în expunerea de motive.

Se propune astfel introducerea în Legea 95/2006, la secţiunea răspunderea disciplinară a medicului – răspândirea în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor infomaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică – ca abatere de la Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională.

„Având în vedere gravitatea acestor consecinţe şi necesitatea protejării sănătăţii publice, se impune introducerea unor prevederi legislative specifice care să sancţioneze ferm răspândirea de infomaţii false de către medici, să asigure rapiditatea procedurilor disciplinare şi să prevadă sancţiuni proporţion ale gravităţii faptei.

Adoptarea acestor măsuri legislative urmăreşte protejarea sănătăţii publice, consolidarea prestigiului profesiei medicale şi asigurarea respectării normelor deontologice, în acelaşi timp garantând drepturile fundamentale ale medicilor”, spun inițiatorii proiectului.

Ce sancțiuni riscă medicii care răspândesc informații medicale false

Medicii vor răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, pentru răspândirea în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR.

Potrivit proiectului, răspândirea, de către un medic, în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, se va sancţiona cu interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an la prima abatere, conform prevederilor alin. (1) litera e) ale art. 455 şi cu retragerea calităţii de membru al CMR, la a doua abatere, conform prevederilor alin. (1) litera f) ale art. 455.

În prezent, art. 455 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevede următoarele sancțiuni disciplinare pentru medici:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) amendă de la 100 lei la 1.500 lei. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exercițiul profesiei, până la achitarea sumei. Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit integral la bugetul CMR;

e) interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o perioadă de la o lună la un an;

f) retragerea calității de membru al CMR.

