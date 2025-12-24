MESAJE DE CRĂCIUN 2025: Urări AMUZANTE și HAIOASE pe care le poţi trimite prin SMS celor dragi

A devenit deja o tradiţie pentru români ca în perioada sărbătorilor de iarnă să trimită MESAJE de CRĂCIUN familiei şi prietenilor.

În general, URĂRILE de CRĂCIUN au teme religioase, însă mulţi români aleg şi variante amuzante pentru mesaje de sărbători.

Iată câteva urări haioase care le vor aduce zâmbetul pe buze celor dragi ţie.

MESAJE AMUZANTE de CRĂCIUN:



„Ho Ho Ho, ați văzut un ren maro? Sau un spiriduș în bleu? S-aveți Moș gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulți Ani (și la mulți bani)”

„De sărbători fi mai bun, fi adevărat, cu calu' lu' Vasile să ne luăm după gorile…”

„Sărbători Fericite și un brad cat mai frumos, să vină Moș Crăciun cu un Ferrari și să plece pe jos!”

„Mos Crăciun cu suflet bun, Să va aducă în Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu VISAtul, S-a mai ars și cozonacul!”

„Moș Crăciun cu barba lungă, sărăcia ți-o alungă și te scoate la plimbare, să dai cu nasu-n ninsoare, ia mai hai și pe la mine că doar ți-o fi numai bine! Iară de nu vei veni, Moșu nu te va iubi și-ți va scrie pe hârtie doar tot ce îți doresc eu ție: „Sănătate și mulți ani, plini de aur și de bani”

„Magia sărbătorilor albe să vină la voi cu multe cântece calde și să va dea și mulți bani, ca doar așa veți avea mai mulți ani, că doar de sărăcie, frică mi-e și mie, și Moșul să va iasă în cale, cu la fel de multe parale, iar eu de-l voi întâlni de la mine l-oi goni, că de vine iar sărac, am să-i vin și eu de hac!”

„Hai salut, eu te întâmpin cu mult zambet și cu-n vin, ca s-avem Crăciun voios, că nimic nu-i mai frumos, ca o zi de sărbătoare, când mai vrei și o ninsoare, caldă și cu voie bună, ca o minune de cunună, pașnică și cu surprize, pline de multe reprize”

„L-am văzut pe Moș Crăciun, cică își facea un drum, mi-a șoptit ceva de tine, dar cum vezi că nu mai vine, mă gândesc că-i tot la mine. Tu așteaptă-l cumințel și de vei dormi nițel, nu cumva să te trezești ca să îl nedumerești, căci bătrânul e cam slab și adesea cade-n cap”

„Top! Top! Top! iar vin c-un strop, unul mic de ninsorică, să te bag la caldurică și apoi la un somn lin ca să pot să fiu sublim! Eu sunt Moșul cel Crăciun și-am venit ca să îți spun: „La mulți ani și sănătate, să ai în viața de toate, că oricum eu sunt sarac și-anu asta nimic nu fac”

„Uite-un drum, e prin zăpezi, dungi de sanie tu vezi, clinchete de clopoței, iar te-ai mai mirat de ei! Este Moșul, cum să-ți spun, care vine în Ajun și aduce cadoașe, la fețite drăgălașe, dar și la câțiva băieți dăcă sunt un pic isteți”

„Cioc! Cioc! Cioc! Îți bat în poartă, sunt eu Moșul cel pe-o roată! Chiar de vin prin telefon și tu nici nu prea ai ton, mă prefac că ești cuminte și îți dau ceva merinde, dar de vei veni la mine, te vei simți și mai bine!”

„De o cauți pe Scufiță, să știi n-are rochiță, ci e albă-n cap și plină de trac, e o Crăciuniță, într-o mini fustiță și face cadouri, pline de favoruri și de ai fost cuminte, poate te va lua aminte”

„Bradul asta verde mare, parcă nu mai are stare și-as mai vrea să dau ceva dar te-aștept pe dumneata, să-mpărțim un cadouaș, că de tu ai fost om harnic, Moș Crăciun va fi iar darnic, dar de nu ai fost cuminte Moș Crăciun o să te uite!”

Urări haioase de Crăciun

„Ai și tu o viață lungă, suficient cât să-ți ajungă, dar de-ai fi puțin mai vesel, poate n-ai mai fi iar chel, la cadouri mă refer, pe care nu le dai de fel”

„Dacă anul acesta Moșul nu a venit la tine, nu înseamnă ca te-a uitat și nici că nu ai fost cuminte. Înseamnă că pur și simplu nu ești genul care să primească lucruri pe gratis!”

„Nu te supăra că nu a nins anul acesta de Crăciun, pentru că ninsoarea vine odată și cu o factura mare la gaz și nu mai poți să cumperi cadouri la cei dragi, precum mie, acestui bun prieten care-ți trimite un mesaj plin de urări calde”

„Lumina ce o vezi pe geam nu e de pe stradă, e o stea plină de farmec care vine să te vadă, dar să nu te mai ascunzi, că altfel iar o să o-nfunzi! Să nu crezi că e sfârșitul lumii așa cum zic toți nebunii, crede doar ce ție-ți place și exact ce te atrage. Poate doar ai fost cuminte și-ți trimite Moșul daruri sfinte!”

„E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară … prin zăpadă Moşul zboară? … Ni se trage de la vin”

„Să ai parte de tot ce e mai bun în viaţa! L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!”

Felicitări faine de Craciun

„Căţeluş cu păru’ creţ, să ai jeepu’ în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!”

„Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!”

„Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.”

„Fie ca sfintele sărbători de iarnă să te găsească alături de colegii tăi. În traducere liberă, nici anul ăsta nu ai liber de Crăciun!”

„Dacă nu ştii care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul meu: nu lăsa pentru Ajun ce poţi să-mi oferi chiar acum!”

„Bucuria Crăciunului să ţină până în zori şi un cor de crăciuniţe să-ţi cânte de Sărbători!”

„Măcar de Crăciun aduți aminte că prietena ta e lânga tine în picioare, nu e mașina din parcare!”

