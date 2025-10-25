MESAJE de Sfântul Dumitru 2025: Urări de bine pentru familie, prieteni sau colegi care-și sărbătoresc onomastica

MESAJE de Sfântul Dumitru 2025. Pe data de 26 octombrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Dumitru. Cu această ocazie, fiecare dintre noi transmitem cele mai frumoase gânduri celor care poată acest nume.

Dacă ai sărbătoriți în familie, la serviciu sau printre prieteni noi îți dăm o listă a celor mai frumoase și amuzante urări și sms-uri pe care le poți trimite pentru a-i felicita de ziua lor de nume.

Mesaje de Sfântul Dumitru 2025. Mesaje religioase

Sfântul Dumitru să-ţi dea un răspuns la orice întrebare, un zâmbet pentru fiecare lacrimă, şi o binecuvântare la fiecare pas. La mulţi ani!

În această zi sfântă, să primești lumina și harul lui Dumnezeu, iar viața ta să fie plină de binecuvântări și dragoste divină.

Dumnezeu să-ți trimită ocrotirea Sa, iar Sfântul Dumitru să te însoțească pe drumul vieții cu binecuvântare și lumină!

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, să-ți aducă pace, credință și dragoste pentru aproapele tău.

Sfântul pe care părinţii ţi l-au dăruit ca protector, când ţi-au ales numele, să-ţi călăuzească paşii pe calea speranţei, bucuriei şi sănătăţii!

Precum Sfântul Dimitrie a luptat pentru credinţa în Hristos, aşa-ţi doresc şi eu să lupţi în viaţa ta, pentru dreptate, adevăr şi iubire. La mulţi ani cu lumină, pace şi binecuvântare !

Fiecare pas pe care-l faci în viaţa ta, să-ţi fie călăuzit de Sf. Dimitrie. La multi ani binecuvântaţi !

Sfântul al cărui nume îl porţi să-ţi dăruiască sănătate, bucurie şi pace în suflet !

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii !

Fie ca sfântul ce te protejază să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată !

La mulți ani și voioșie, Domnul alături să-ți fie, bucurii să-ți dăruiască și nimic să nu-ți lipsească! La mulți ani Dumitru!

Îți urez ca ziua numelui să îți aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranță iar anii ce vin să îți aducă numai împliniri și bucurii. La mulți ani Dumitru!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porți, să fii fericit, iubit și bucuros. La mulți ani, Dumitru!

Astăzi e ziua în care tu îţi sărbătoreşti numele, iar eu vin în întâmpinarea ta, să-ţi urez un călduros: La mulţi ani

Sfântul pe care părinţii ţi l-au dăruit ca protector, când ţi-au ales numele, să-ţi călăuzească paşii pe calea speranţei, bucuriei şi sănătăţii!

La mulți ani! Ziua numelui tău să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulți ani de Sfântul Dumitru!

La mulți ani, Dumitru! Îți urez ca ziua ta onomastică să îți aducă o raza de soare, să ai inima plină de speranță iar în lume să găsești numai fericire. La Mulți Ani, Dumitru!

La mulți ani de Sfântul Dumitru! Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Îți doresc o zi de Sfântul Dumitru cât mai frumoasă!

La mulți ani şi voioşie, Domnul alături să-ţi fie, bucurii să-ţi dăruiască şi nimic să nu-ţi lipsească! La mulţi ani, Mitică!

Mesaje și urări pentru prieteni și familie de Sfântul Dumitru

Astăzi e ziua în care tu îţi sărbătoreşti numele, iar eu vin în întâmpinarea ta, să-ţi urez un călduros: La mulţi ani!

Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că…La mulţi ani!

Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că…La mulţi ani! În dimineaţa asta m-am trezit mai devreme, deoarece eu am vrut să fiu primul care-ţi luminează ziua cu un gând bun. La mulţi ani din toată inima!

Găseşte calea spre dăruire, iertare, înţelegere… Caută să fii mai bun, să fii aproape cu sufletul de cei care-ţi sunt şi prieteni, şi duşmani.

De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinţe să devină realitate. La mulţi ani!

Ziua numelui să-ţi fie plină de realizari şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani!

De ziua ce-ţi surâde-n prag, şi-i porţi frumosul nume, eu iţi doresc tot ce-i mai drag, şi mai frumos pe lume!

Îţi urez ca ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă, iar in lume să găseşti numai fericire. La mulţi ani fericiţi !

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul unei privighetori şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori. La mulţi ani!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi.

Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Mesaje și urări pentru colegi de Sfântul Dumitru

Cu ocazia zilei de Sfântul Dumitru, vă doresc mult succes în carieră, inspirație și energie pozitivă în tot ceea ce faceți!

De Sfântul Dumitru, sărbătoriți cu bucurie și încredere în viitor! La mulți ani plini de împliniri!

La mulţi ani! Sfantul Dimitrie să te călăuzească mereu, să-ţi dea un munte de sănătate, o mare de iubire şi un ocean de fericire.

În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.

Îţi urez La Mulţi Ani, pentru că porţi acest nume. Fie că Sfântul Dumitru pe care îl reprezinţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.

Sfântul Dumitru să-ți dea sănătate și putere să lupți pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii și fericire alături de familie și cei dragi.

În această zi specială îți doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, și fie ca Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viață.

Multă sănătate, putere de muncă și împlinirea dorințelor atât pe plan profesional cât și pe cel privat. Să îți dea Dumnezeu sănătate și liniște în suflet. Să ți se împlinească visele și să te poți bucura de tot ce ai!

La mulți ani Dumitru și abia aștept ca să sărbătorim această frumoasă zi.

Sfântul Dumitru. Mesaje amuzante

La mulți ani, Dumitre! Să ai o zi atât de frumoasă încât să uiți și că vine iarna!

De Sfântul Dumitru, îți doresc să fii la fel de tare ca Sfântul, dar mai puțin ocupat!

Azi e ziua ta! Mănâncă, bea și bucură-te, că de mâine revenim la post și la muncă!

La mulți ani, Dumitre! Să ai parte doar de oameni faini, facturi mici și zile libere mari!

Să-ți aducă Sfântul Dumitru o minune: concediu prelungit și salariu dublu!

Cu ocazia zilei tale, îți urez să te bucuri ca un copil, să mănânci ca un adult și să dormi ca un urs pregătit de hibernare!

Să ai o zi plină de mesaje, urări, telefoane și… tort! Dacă lipsește ceva, știm cine e de vină.

De Sfântul Dumitru, să-ți meargă totul strună și să nu uiți: sfinții te ocrotesc, dar prietenii te tachinează!

La mulți ani! Fie ca Sfântul Dumitru să-ți aducă inspirație, răbdare și internet nelimitat!

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News