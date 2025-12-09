Miercuri, 10 decembrie: Concert de sărbători al trupelor locale, la Târgul de Crăciun din Sebeș

Primăria Sebeș anunță că miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 18.00, în cadrul Târgului de Crăciun, va avea loc concertul special de sărbători susținut de trupele locale.

Evenimentul se va desfășura în atmosfera festivă a sălii de spectacole din incinta Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Pe scenă vor urca formațiile Dublu Click, Loutfire, Red Ravine, Nexxt Band și Vasi Berki Band, alături de soliștii Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten.

Spectacolul va fi prezentat de tinerii Ana Filimon și Dacian Tărâță.

Accesul publicului este liber, iar organizatorii îi invită pe toți cei interesați să se bucure de muzică, energie și spiritul sărbătorilor alături de artiștii comunității.

