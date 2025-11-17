Miercuri: Două localități din Alba rămân fără gaze naturale timp de câteva ore. Se fac lucrări la rețea

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi întrerupt miercuri, 19 noiembrie, între orele 09:30 – 15:00, în Bucerdea Grânoasă și pe mai multe străzi din Crăciunelu de Jos, au anunțat reprezentanții companiei Delgaz Grid.

Potrivit companiei, măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale în localitățile Bucerdea Grânoasă (integral) și parțial în Crăciunelu de Jos pe străzile:

Bucerzii,

Simion Bărnuțiu,

Viilor,

Câmpului

6 Martie de la nr. 1 la nr. 15A

Reprezentanții companiei le solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care consumatorii simt un miros specific de gaz, sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon:

0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă)

0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

