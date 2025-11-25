Miercuri: Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia organizează spectacolul „Cântec pentru țară”, dedicat Zilei Naționale

Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia organizează spectacolul „Cântec pentru țară”, miercuri, 26 noiembrie. Evenimentul va fi la Centrul multicultural „Gheorghe Șincai” de la ora 17.00.

Spectacolul va fi susținut de elevi și cadre didactice.

Programul cuprinde:

muzică corală

folclorul copiilor

muzică instrumentală

ansamblu instrumental

„Haideți să ne bucurăm împreună de talentul copiilor noștri și de frumusețea cântecului autentic, românesc, marcând astfel marea sărbătoare de la 1 Decembrie, de care ne mai desparte doar câteva zile”, a declarat directorul instituției, profesorul Daniel Fonoage.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News