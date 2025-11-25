Connect with us

Eveniment

Miercuri: Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia organizează spectacolul „Cântec pentru țară”, dedicat Zilei Naționale

Publicat

acum 46 de secunde

Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia organizează spectacolul „Cântec pentru țară”, miercuri, 26 noiembrie. Evenimentul va fi la Centrul multicultural „Gheorghe Șincai” de la ora 17.00.

Spectacolul va fi susținut de elevi și cadre didactice.

Programul cuprinde:

  • muzică corală
  • folclorul copiilor
  • muzică instrumentală
  • ansamblu instrumental

„Haideți să ne bucurăm împreună de talentul copiilor noștri și de frumusețea cântecului autentic, românesc, marcând astfel marea sărbătoare de la 1 Decembrie, de care ne mai desparte doar câteva zile”, a declarat directorul instituției, profesorul Daniel Fonoage.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 46 de secunde

Miercuri: Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia organizează spectacolul „Cântec pentru țară”, dedicat Zilei Naționale
pregătire parada națională militară, elevii liceului militar
Evenimentacum 14 minute

FOTO: Elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia se antrenează la București pentru Parada Națională Militară de 1 Decembrie
dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 28 de minute

DSP Alba: A crescut numărul cazurilor de infecții respiratorii și de pneumonii în județ. Situația din ultima săptămână
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 19 ore

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Locuri de muncă în Alba: 594 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Majorare indirectă a pensiilor
Actualitateacum 5 ore

Curtea Constituțională discută sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 17 ore

Scutire de la plata CASS pentru mame, veterani, invalizi și personal monahal. Legi adoptate tacit de Senat
Evenimentacum 18 ore

Ședința CSAT: măsuri pentru dezvoltarea capacității de apărare a statului și pentru creșterea rezilienței societății
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

concert toti k1 piata cetatii
Evenimentacum 18 ore

Alba unește România: spectacol folcloric extraordinar la Alba Iulia, pe 1 Decembrie. Alte evenimente de Ziua Națională
Horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop pentru săptămâna 24-30 noiembrie 2025: Simțim nevoia să ne punem ordine în viața personală și în cea profesională
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 16 ore

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Evenimentacum 4 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 28 de minute

DSP Alba: A crescut numărul cazurilor de infecții respiratorii și de pneumonii în județ. Situația din ultima săptămână
Evenimentacum 44 de minute

DSVSA Alba: Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii crescuți și sacrificați în gospodărie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Expoziții, lansări de carte și alte evenimente, în perioada 26-28 noiembrie
Educațieacum 17 ore

Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru de liceu. Schimbări după aproape 20 de ani
Mai mult din Educatie