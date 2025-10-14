Ministerul Educației, despre salariile profesorilor: nu au scăzut, se aplică un calcul unitar după control al Curții de Conturi

Ministerul Educației precizează că nu au fost diminuate salariile profesorilor. Potrivit sursei citate, se aplică un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică.

Ministerul Educației răspunde marți unei adrese a federațiilor sindicale, în care se menționează că „se înregistrează o diminuare a salariilor care se cuvin personalului didactic de predare și personalului didactic de conducere, de îndrumare și control”.

„Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi a României din 2025”, transmite Ministerul Educației, potrivit Mediafax.

Sporul de suprasolicitare neuropsihică

Salariul de bază este cel stabilit în anexele la lege și se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază:

„Pentru personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4 – 6 şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază”, mai precizează Ministerul.

Potrivit sursei citate, prin ordonanțe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018.

Concluziile Curții de Conturi

„Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii – la salariul de bază, ci includea și gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul spor la spor”, mai transmit reprezentanții ministerului.

Potrivit acestora, în prezent, în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi a României, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna septembrie 2025. Rezultă același cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toți salariații care au același grad didactic, vechime în învățământ/muncă, studii, cum de altfel este legal.

Profesorii care aveau gradație de merit, dirigenție sau lucrau în învățământul special nu mai beneficiază de aplicarea sporului de 10% la sumele suplimentare, ci doar la salariul de bază. Modificarea a dus la o scădere a valorii totale a veniturilor pentru aceste categorii, notează edupedu.ro

