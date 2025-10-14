Connect with us

Educație

Ministerul Educației, despre salariile profesorilor: nu au scăzut, se aplică un calcul unitar după control al Curții de Conturi

Publicat

acum O oră

Ministerul Educației precizează că nu au fost diminuate salariile profesorilor. Potrivit sursei citate, se aplică un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică.

Ministerul Educației răspunde marți unei adrese a federațiilor sindicale, în care se menționează că „se înregistrează o diminuare a salariilor care se cuvin personalului didactic de predare și personalului didactic de conducere, de îndrumare și control”.

„Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi a României din 2025”, transmite Ministerul Educației, potrivit Mediafax.

Sporul de suprasolicitare neuropsihică

Salariul de bază este cel stabilit în anexele la lege și se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază:

„Pentru personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4 – 6 şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază”, mai precizează Ministerul.

Potrivit sursei citate, prin ordonanțe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018.

Concluziile Curții de Conturi

„Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii – la salariul de bază, ci includea și gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul spor la spor”, mai transmit reprezentanții ministerului.

Potrivit acestora, în prezent, în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi a României, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna septembrie 2025. Rezultă același cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toți salariații care au același grad didactic, vechime în învățământ/muncă, studii, cum de altfel este legal.

Profesorii care aveau gradație de merit, dirigenție sau lucrau în învățământul special nu mai beneficiază de aplicarea sporului de 10% la sumele suplimentare, ci doar la salariul de bază. Modificarea a dus la o scădere a valorii totale a veniturilor pentru aceste categorii, notează edupedu.ro

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 4 minute

FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru prevenirea violenței și a consumului de tutun și substanțe interzise în școli
Economieacum 35 de minute

Salariul minim va crește în 2026. Marius Budai ( PSD): „Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește
Educațieacum O oră

Ministerul Educației, despre salariile profesorilor: nu au scăzut, se aplică un calcul unitar după control al Curții de Conturi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Camerele de supraveghere din orașe și comune vor fi integrate în sistemul e-Sigur. Amenzile vor fi emise și transmise automat
Administrațieacum 4 ore

Compania Națională de Investiții a cheltuit zeci de mii de euro, ca să-și parfumeze sediul. Motivul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 35 de minute

Salariul minim va crește în 2026. Marius Budai ( PSD): „Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește
Economieacum 2 ore

Vești mai bune pentru românii cu credite în lei: A scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 22 de ore

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 2 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Ziua Planetei Pământ
Evenimentacum 6 ore

Pământul dispune de un ”termostat natural” care i-ar permite să corecteze schimbările climatice. Studiu
Evenimentacum 9 ore

14 octombrie: Sfânta Parascheva, sărbătorită de credincioși. Ce nume sunt celebrate în această zi. Cui îi poți spune La mulți ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 18 ore

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 5 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 5 ore

Una din șase infecții bacteriene, rezistentă la antibiotice. Raport al Organizației Mondiale a Sănătății
Evenimentacum 19 ore

FOTO: Premierul Ilie Bolojan a evaluat stadiul investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 minute

FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru prevenirea violenței și a consumului de tutun și substanțe interzise în școli
Educațieacum O oră

Ministerul Educației, despre salariile profesorilor: nu au scăzut, se aplică un calcul unitar după control al Curții de Conturi
Mai mult din Educatie