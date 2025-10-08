Connect with us

Actualitate

Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare

Publicat

acum O oră

Subiectul blackout este în momentul de față unul foarte discutat, pe toate rețelele, însă, conform specialiștilor, există un risc în situația în care nu vom avea în continuare producție de energie pe piața de echilibrare, în special cea de cărbune, în cursul acestei ierni, a declarat, miercuri, la finalul ședinței Comandamentului Energetic, ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan.

”În momentul de față acest subiect, blackout, este unul extrem de discutat pe toate rețelele. Ceea ce pot să vă spun este că domnul Ivan (Virgiliu Ivan, director DEN), împreună cu echipa sa de la Departamentul Energetic Național fac o treabă foarte bună.

Am foarte mare încredere că fac tot ceea ce ține de ei pentru a evita astfel de situații neplăcute.

Ceea ce facem noi pentru a nu ajunge acolo e să renegociem cu cei din Comisia Europeană păstrarea în această perioadă a centralelor pe cărbune, care aduc echilibru în Sistemul Energetic Național, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică, în special în această iarnă, pentru că presiunea cea mai mare există în timpul iernii.

Și există un potențial scenariu în această direcție, în anumite condiții, dar, ceea ce e foarte important, e că lucrăm inclusiv la mecanisme de finanțare pentru digitalizarea rețelelor electrice și sisteme integrate prin care să nu mai fim în situația în care să vedem că avem un risc foarte târziu, ci să putem să anticipăm din timp acest lucru și acest aceste detalii le facem împreună cu colegii noștri de la Transelectrica, într-un mod foarte profesionist și aplicat”, a spus Ivan, citat de AGERPRES.

Vezi și Cum să te pregătești pentru un blackout de 48 de ore: Ghid practic pentru cazul în care se produce o pană masivă de curent

Întrebat dacă există totuși vreun risc de blackout în această iarnă, ministrul a explicat că ”în mod normal, termenul de blackout, apare într-o situație de deficit excesiv de energie sau într-o situație în care avem o necorelare în rețeaua energetică”.

”Nu există un risc din acest punct de vedere, în contextul vremii severe pe care în sudul și estul țării o avem în această perioadă.

Riscul, conform unui studiu de 6.000 de pagini, un studiu independent după metodologie europeană, ar apărea doar în situația în care, în anumite condiții meteo, în cursul iernii, România nu ar dispune de energia produsă de acele grupuri de la Complexul Energetic Oltenia.

Și atunci, unul dintre potențialele scenarii, în anumite condiții, ar fi să ajungem în acea situație. Simt nevoia să fac această precizare pentru că am văzut foarte multe interpretări, preluări trunchiate din declarațiile pe care le-am făcut, în care unii anunțau breaking news-uri și blackout iminent: există, conform specialiștilor, un risc, în situația în care nu vom avea în continuare producție de energie pe piața de echilibrare, în special cea de cărbune, în cursul acestei ierni. (…)

Oamenii trebuie să stea liniștiți, pentru că nu suntem aici doar ca să ne întâlnim la o ședință. Suntem ca să anticipăm scenarii complicate, să luăm măsuri pentru a nu ajunge acolo.

De asta suntem aici, de asta ne întâlnim, de asta vorbim zilnic cu colegii din Sistemul Energetic Național pentru a evita cel mai grav scenariu posibil. Din acest motiv am reînceput negocierea referitoare la închiderea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”, a precizat ministrul Energiei.

Acesta a adăugat că se lucrează foarte mult și intens la cele două proiecte importante, cel de la Iernut, unde au fost întârzieri extrem de mari și a fost reziliat contractul, urmând să fie semnate ate contracte, cu alte companii, care să finalizeze acest proiect până la sfârșitul anului viitor cel târziu, și să producă energie electrică- peste 400 de MWh, și centrala de Mintia, care trebuie să producă peste 1.700 de megawați, energie electrică bazată pe gaze.

”Iar în clipa în care facem aceste proiecte, în clipa în care avansăm foarte mult, inclusiv pe capacități de stocare, pentru că, din perspectiva mea, o prioritate a României este să creăm noi capacități de stocare, în special pentru sezonul cald, când energia din solar este produsă și este vândută foarte ieftin pe piață, ea poate să fie înmagazinată și vândută la un preț mai redus, în ore de maxim consum. Iar, din acest punct de vedere, de asta suntem aici, ca să nu ajungem nici în blackout nici într-o altă situație și facem tot ce ține de noi ca să nu ajungem acolo, de la negocieri cu Comisia Europeană și de la a îndrepta anumite situații care nu sunt în regulă atunci când vorbim despre sistemul energetic național. Nu caut vinovați, ci caut soluții, împreună cu toți colegii mei”, a adăugat șeful de la Energie.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

m
Evenimentacum 22 de minute

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Actualitateacum O oră

Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare
Educațieacum O oră

Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Regula fermoarului
Administrațieacum 6 ore

Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare autoturism care NU este înmatriculat în orașul său
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum O oră

Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare
Economieacum 3 ore

Supermarketurile ar putea fi obligate să vândă mai puține produse din marca proprie. Propunere AUR, la Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 11 ore

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 13 ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

m
Evenimentacum 22 de minute

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Educațieacum O oră

Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 12 ore

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Evenimentacum o zi

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
dr. holhos
Evenimentacum 14 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj
Educațieacum 6 ore

18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie