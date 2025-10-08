Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare

Subiectul blackout este în momentul de față unul foarte discutat, pe toate rețelele, însă, conform specialiștilor, există un risc în situația în care nu vom avea în continuare producție de energie pe piața de echilibrare, în special cea de cărbune, în cursul acestei ierni, a declarat, miercuri, la finalul ședinței Comandamentului Energetic, ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan.

”În momentul de față acest subiect, blackout, este unul extrem de discutat pe toate rețelele. Ceea ce pot să vă spun este că domnul Ivan (Virgiliu Ivan, director DEN), împreună cu echipa sa de la Departamentul Energetic Național fac o treabă foarte bună.

Am foarte mare încredere că fac tot ceea ce ține de ei pentru a evita astfel de situații neplăcute.

Ceea ce facem noi pentru a nu ajunge acolo e să renegociem cu cei din Comisia Europeană păstrarea în această perioadă a centralelor pe cărbune, care aduc echilibru în Sistemul Energetic Național, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică, în special în această iarnă, pentru că presiunea cea mai mare există în timpul iernii.

Și există un potențial scenariu în această direcție, în anumite condiții, dar, ceea ce e foarte important, e că lucrăm inclusiv la mecanisme de finanțare pentru digitalizarea rețelelor electrice și sisteme integrate prin care să nu mai fim în situația în care să vedem că avem un risc foarte târziu, ci să putem să anticipăm din timp acest lucru și acest aceste detalii le facem împreună cu colegii noștri de la Transelectrica, într-un mod foarte profesionist și aplicat”, a spus Ivan, citat de AGERPRES.

Întrebat dacă există totuși vreun risc de blackout în această iarnă, ministrul a explicat că ”în mod normal, termenul de blackout, apare într-o situație de deficit excesiv de energie sau într-o situație în care avem o necorelare în rețeaua energetică”.

”Nu există un risc din acest punct de vedere, în contextul vremii severe pe care în sudul și estul țării o avem în această perioadă.

Riscul, conform unui studiu de 6.000 de pagini, un studiu independent după metodologie europeană, ar apărea doar în situația în care, în anumite condiții meteo, în cursul iernii, România nu ar dispune de energia produsă de acele grupuri de la Complexul Energetic Oltenia.

Și atunci, unul dintre potențialele scenarii, în anumite condiții, ar fi să ajungem în acea situație. Simt nevoia să fac această precizare pentru că am văzut foarte multe interpretări, preluări trunchiate din declarațiile pe care le-am făcut, în care unii anunțau breaking news-uri și blackout iminent: există, conform specialiștilor, un risc, în situația în care nu vom avea în continuare producție de energie pe piața de echilibrare, în special cea de cărbune, în cursul acestei ierni. (…)

Oamenii trebuie să stea liniștiți, pentru că nu suntem aici doar ca să ne întâlnim la o ședință. Suntem ca să anticipăm scenarii complicate, să luăm măsuri pentru a nu ajunge acolo.

De asta suntem aici, de asta ne întâlnim, de asta vorbim zilnic cu colegii din Sistemul Energetic Național pentru a evita cel mai grav scenariu posibil. Din acest motiv am reînceput negocierea referitoare la închiderea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”, a precizat ministrul Energiei.

Acesta a adăugat că se lucrează foarte mult și intens la cele două proiecte importante, cel de la Iernut, unde au fost întârzieri extrem de mari și a fost reziliat contractul, urmând să fie semnate ate contracte, cu alte companii, care să finalizeze acest proiect până la sfârșitul anului viitor cel târziu, și să producă energie electrică- peste 400 de MWh, și centrala de Mintia, care trebuie să producă peste 1.700 de megawați, energie electrică bazată pe gaze.

”Iar în clipa în care facem aceste proiecte, în clipa în care avansăm foarte mult, inclusiv pe capacități de stocare, pentru că, din perspectiva mea, o prioritate a României este să creăm noi capacități de stocare, în special pentru sezonul cald, când energia din solar este produsă și este vândută foarte ieftin pe piață, ea poate să fie înmagazinată și vândută la un preț mai redus, în ore de maxim consum. Iar, din acest punct de vedere, de asta suntem aici, ca să nu ajungem nici în blackout nici într-o altă situație și facem tot ce ține de noi ca să nu ajungem acolo, de la negocieri cu Comisia Europeană și de la a îndrepta anumite situații care nu sunt în regulă atunci când vorbim despre sistemul energetic național. Nu caut vinovați, ci caut soluții, împreună cu toți colegii mei”, a adăugat șeful de la Energie.

