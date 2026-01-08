Ministrul Energiei: Suntem pregătiți pentru creșterea consumului de gaze în timpul zilelor geroase. Ce stocuri are România

România este pregătită să facă față creșterii consumului de gaze naturale prognozate în perioada următoare, în contextul temperaturilor negative anunțate de meteorologi, potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Depozitele sunt pline în procent de 70%, a anunțat acesta.

Scăderea temperaturilor va duce la o majorare semnificativă a consumului zilnic de gaze la nivel național, a spus ministrul, citat de Mediafax.

„Săptămâna viitoare vom avea temperaturi negative cu aproximativ 1-3 grade Celsius, ceea ce va cauza o creștere a consumului de gaze naturale la nivel național cu aproximativ 20%, până la 57-58 de milioane de metri cubi pe zi”.

Ivan a precizat că România are în prezent un nivel ridicat de gaze înmagazinate, peste media europeană.

„România are aproximativ 70% din capacitatea de depozitare a gazelor naturale, mult peste media europeană, care este în acest moment de aproximativ 50%”.

Autoritățile au început din timp coordonarea cu operatorii

Ministrul Energiei a mai spus că autoritățile au început din timp coordonarea cu operatorii din sector pentru a asigura continuitatea furnizării. În acest context, au fost mobilizați toți operatorii din domeniu, de la producție și transport, până la distribuție.

„Am mobilizat operatorii de producție, transport și distribuție de energie electrică, precum și operatorii de transport și distribuție de gaze, pentru a ne asigura că în această perioadă vor fi suficiente gaze în casele românilor și în instituțiile publice”.

Ivan a subliniat că România are capacitatea de a acoperi necesarul zilnic atât din producția internă, cât și din depozite și importuri.

„România poate extrage din depozite aproximativ 24-25 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi. Avem o producție de peste 21-22 de milioane de metri cubi, iar cu un buffer foarte mic ne putem alimenta și din import”.

Ministrul a menționat și o scădere temporară a producției Romgaz, care nu afectează însă echilibrul pieței.

„Am avut o discuție cu colegii de la Romgaz. În urmă cu două zile a existat o scădere procentuală de aproximativ 0,5% a producției, din cauza unei scăderi de tensiune la un punct de extracție, însă în acest moment se lucrează la capacitate și nu ne așteptăm la perturbări pe piața gazelor”.

„Am anticipat această situație și suntem pregătiți pentru a face față fără a avea perturbări în furnizarea de gaze naturale și energie electrică”, a subliniat ministrul Energiei.

