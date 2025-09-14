Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Construcția unui nou corp de spital la Alba Iulia continuă. Când ar urma să fie gata

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, 14 septembrie, că proiectul prin care se construiește un nou corp de spital la Alba Iulia continuă.

Este vorba despre proiectul în valoare de 55 de milioane de euro, demarat inițial prin PNRR, dar care continuă printr-o finanțare din partea UE.

De asemenea, Rogobete a mai declarat că noul corp de clădire ar urma să fie finalizat în cursul anului 2026.

”În Alba Iulia se află în lucru un corp nou de clădire pentru spitalul județean, un proiect demarat prin PNRR și continuat acum cu finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Operațional Sănătate. Valoarea totală a investiției este de 55 milioane de euro, iar lucrările sunt în desfășurare, cu termen de finalizare anul viitor.

Acest nou corp va aduce pentru pacienții din județul Alba și din zona înconjurătoare săli moderne de tratament, spații sigure pentru internare și aparatură medicală actuală, astfel încât accesul la îngrijiri de calitate să devină realitate.

Obiectivul nostru este ferm: niciun proiect început nu rămâne în urmă. Toate investițiile deschise în sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană.

La Alba Iulia nu vorbim doar despre ridicarea unei clădiri noi, ci despre un pas concret spre un sistem medical mai aproape de oameni și mai pregătit pentru nevoile viitorului”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Noul spital de oncologie și cardiologie de la Alba Iulia. Proiectul

Investiția (proiectare, construcție, dotare) se ridică la o valoare totală de 55 de milioane de euro. Proiectul va îmbunătăți considerabil calitatea serviciilor medicale oferite pacienților cu afecțiuni oncologice și cardiovasculare. Termenul inițial de finalizare a lucrărilor era 30 iunie 2026.

Investiția vizează construcția unui nou corp de spital, pentru spitalizare continuă, cu o capacitate de 90 de paturi. Infrastructura medicală va fi desfășurată începând cu zona de subsol. Aici va fi înființat un departament de radioterapie dotat cu aparate specifice, vestiare, spații tehnice și un adăpost de protecție civilă. La parter, vor fi amenajate birouri de internare și internare de zi, precum și ambulatoriul.

Etajele superioare vor fi destinate secțiilor de specialitate. Etajul 1 va găzdui compartimentul de hematologie cu 10 paturi și zona de chimioterapie (pentru spitalizarea de zi – 31 de locuri), etajul 2 va fi dedicat secției de radioterapie cu 25 de paturi, etajul 3 va găzdui secția de oncologie medicală cu 30 de paturi. Etajul 4 va avea o secție de îngrijiri paliative cu 25 de paturi.

Etajul 5 va fi destinat cardiologiei intervenționale, iar în partea superioară a construcției va fi amenajat un heliport pentru transferul rapid al pacienților în situații de urgență.

Ambulatoriu cu cabinete și săli de tratament

Pe lângă acestea, proiectul prevede și construirea unui ambulatoriu cu 4 cabinete de consultații și 4 săli de tratament, precum și o registratură și spații aferente. Secția de cardiologie intervențională va fi dotată cu un angiograf și echipamente adiacente pentru funcționare. Pentru tratamentele de radioterapie, vor fi disponibile două acceleratoare liniare și un simulator C.T.

Investiție pe un teren de peste 8000 de mp

Clădirea va fi construită în curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Suprafața desfășurată a noii construcții se va întinde pe 8.076 metri pătrați și va fi legată printr-un tunel de celelalte corpuri ale unității medicale.

Construcția va beneficia de surse regenerabile: panouri fotovoltaice, panouri solare, CTA cu recuperatoare de căldură, baterii de încălzire și răcire, BMS pentru eficientizarea consumurilor din clădire (HVAC, iluminat și curenți slabi).

Radioterapie și cardiologie intervențională. Proceduri

Radioterapia este o metodă esențială în tratamentul diferitelor tipuri de cancer. Ea utilizează radiații pentru a distruge celulele canceroase sau pentru a încetini creșterea acestora. Analiza datelor privind bolnavii cu patologie oncologică în evidența Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a relevat necesitatea de dezvoltare a serviciilor medicale în specialitatea oncologie, hematologie, precum și nevoia de dezvoltare a serviciului de radioterapie în cadrul unității medicale.

Cardiologia intervențională se referă la proceduri minim invazive care sunt utilizate în tratamentul bolilor cardiovasculare, precum intervenția de angioplastie coronariană cu sau fără implantarea de stenturi și arteriografia periferică.

Această secție le permite medicilor să diagnosticheze și să trateze rapid și eficient pacienții cu urgențe cardiace cum ar fi infarctul miocardic acut, unde timpul de intervenție constituie un factor important în evoluția favorabilă a acestuia.

Înființarea secției de cardiologie intervențională ar permite rezolvarea mai multor patologii în cadrul spitalului (precum patologia coronariană acută/cronică, patologia arterială periferică, tulburări de conducere intracardiacă), astfel încât numărul pacienților care trebuie transferați în alte centre să scadă semnificativ.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News