Connect with us

Eveniment

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările

Publicat

acum 51 de secunde

Până la finalul acestui an vor fi disponibile primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), a anunțat vineri ministrul Sănătății, Alexadru Rogobete. Potrivit acestuia, modernizarea PIAS, un proiect finanţat prin PNRR, are o valoare de 100 de milioane de euro.

„Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocrației și sistemelor vechi. Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc și are o valoare de 100 de milioane de euro, finanțare prin PNRR. Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă și pe care îl ducem la bun sfârșit.

Astăzi, peste 16 milioane de cetățeni depind de PIAS. Mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectați zilnic, iar sistemul validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 sunt rețete medicale. Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii și pacienții să piardă timp prețios în fața unor servere blocate”, a declarat ministrul Sănătății.

Care sunt schimbările

Potrivit acestuia, odată cu noua platformă:

  • dispar tipizatele și hârtiile rătăcite;
  • biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile devin documente digitale, disponibile instant;
  • dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică devin realități funcționale;
  • istoricul medical va putea fi accesat oricând și oriunde – de pe web sau telefon.

„Primele module vor fi disponobile la finalul acestui an. Până în august anul viitor, întregul sistem va fi operațional. Nu sunt doar promisiuni. Sunt pași concreți, vizibili.

Știu, oamenii și-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat. Rezultatele apar. Și se vor vedea direct în viața fiecărui pacient și a fiecărui medic.

Vreau să fiu sincer: nu suntem perfecți. Uneori greșim. Și știm că sistemul de sănătate are încă multe probleme. Dar tocmai de aceea muncim zi de zi, ascultăm semnalele venite de la oamenii din sistem, de la colegi și de la pacienți și încercăm să facem cât mai bine și cât mai mult pentru oameni.

Aceasta este forța noastră: o echipă unită, care știe că reforma se face prin fapte, nu prin vorbe.

Pacienții din România au dreptul la un sistem medical corect, sigur și modern. Și îl vor avea”, a mai transmis Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 52 de secunde

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Evenimentacum 36 de minute

VIDEO: ACCIDENT la Alba Iulia. Un bărbat a fost lovit de o mașină pe b-dul Revoluției, după ce a traversat prin loc nepermis
Evenimentacum O oră

Proiect legislativ care incriminează avortul, depus la Senat de doi deputați aleși pe listele POT. IICCMER: „practici comuniste”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 ore

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de ore

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Administrațieacum o zi

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Carduri de energie 2025: câte cereri au fost aprobate de ANPIS. Au fost făcute plăți de peste 27,3 milioane lei
Economieacum 7 ore

VIDEO: A început Târgul Alba Green Energy 2025 la Alba Iulia. Autovehicule electrice, consultanță, inovații românești. Oferta
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 21 de ore

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Evenimentacum o zi

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

Vremea de weekend în Alba, 19-21 septembrie: se încălzește, câțiva nori. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 21 de ore

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 52 de secunde

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 3 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

VIDEO: Ce știe să facă robotul prezentat de echipa XEO de la Colegiul ”HCC” din Alba Iulia, la Târgul Alba Green Energy 2025
Educațieacum o zi

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Mai mult din Educatie