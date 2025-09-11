Modernizare de 13 milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir pentru linie de producție a muniției NATO. Stadiul investiției

La Uzina Mecanică Cugir este în derulare o investiție de 13 milioane de euro pentru modernizarea unei linii de producție a muniției NATO. Reprezentanții companiei spun că proiectul urmează să fie finalizat în 2026.

”După ani de stagnare, o linie de producție din cadrul Uzinei Mecanice Cugir prinde din nou viață. Este vorba despre o investiție majoră, în valoare de 13 milioane de euro, pentru modernizarea unei linii dedicate producerii muniției de calibru NATO 5,56 mm, parte a unui plan ambițios de dezvoltare și retehnologizare a uzinei”, transmit reprezentanții UM Cugir.

Potrivit sursei citate, lucrările sunt deja în desfășurare, iar termenul estimat pentru finalizarea proiectului și repornirea efectivă a liniei este anul 2026.

Modernizarea va reprezenta un pas important pentru creșterea capacității de producție a UMC și alinierea la standardele actuale din industria de apărare.

„ Această realizare este dovada angajamentului nostru față de excelență, tehnologie și parteneriate durabile. Totodată, este un pas important pentru comunitatea noastră, pentru oamenii care muncesc cu dedicare zi de zi și pentru păstrarea și crearea de locuri de muncă stabile în Cugir. Ne pregătim pentru viitor cu încredere, responsabilitate și respect față de valoarea umană care stă la baza succesului nostru” transmite conducerea Uzinei Mecanice Cugir S.A.

