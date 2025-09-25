Connect with us

Administrație

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km

Publicat

acum 17 secunde

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara. Consiliul Județean Alba a actualizat valoarea investiției, după finalizarea procedurilor de achiziții și actualizarea cotei TVA. Din bugetul județean, este suportată suma de peste 19 milioane lei.

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara – limită cu județul Hunedoara (”Drumul Iancului”) este inclus pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Este vorba un tronson de 6,3 kilometri în intravilanul localității Vidrișoara și extravilanul comunei Avram Iancu.

După actualizarea documentației, investiția este de 23.769.588,38 lei (anterior 23,4 milioane lei).

Ministerul Dezvoltării, prin Programul ”Anghel Saligny” acoperă suma de 4.115,121,78 lei, iar Consiliul Județean Alba 19.654.466 lei (anterior 19.285.815,95 lei).

Lucrările de construcții-montaj sunt în valoare de 21,103,509,72 lei. Firma care desfășoară lucrările este DPL SA. Stadiul lucrărilor este de circa 20%, în septembrie, potrivit reprezentanților CJ Alba.

DJ 762 Drumul Iancului

Drumul județean DJ 762: limită Judeţul Hunedoara – Dealu Crişului – Valea Maciului -Mărteşti – Vidra – Lunca de Jos – Vârtăneşti – Burzoneşti – Mihoieşti (DN 75) se desfășoară pe teritoriul administrativ al județului Hunedoara (km 0-40+600) și în județul Alba (km 40+600 – km 63+900). Are lungime totală de 63,9 km.

În Alba, DJ 762 asigură legătura între localitățile Dealu Crişului, Valea Maciului, Mărteşti, Vidra, Lunca de Jos, – Vârtăneşti, Burzoneşti și Mihoieşti (în total 23,30 km).

Drumul este pietruit pe 5,70 km (km 40+600 – 46+300) și asfaltat pe 17,6 km (km 46+300 – 63+900).

Tronsonul de 6,30 km între Vidrișoara și limita cu județul Hunedoara este pe teritoriul administrativ al comunei Avram Iancu.

Din punct de vedere al structurii rutiere, tronsonul de drum propus pentru modernizare este asfaltat pe 1,30 km. Pe restul lungimii, drumul era pietruit și se afla în stare rea.

