Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Cât este contribuția de la bugetul județului Alba pentru investiție

Publicat

acum O oră

Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Documentația proiectului este completată pentru a fi stabilită contribuția Consiliului Județean Alba la investiție.

Pentru proiectul de ”modernizare DN 14 B + poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) + creșterea siguranței”a fost încheiat protocol de colaborare, în 2022, între Consiliul Județean Alba, patru administrații locale (Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos) și CNAIR.

Prin Actul adițional nr. 1 la protocol, s-a schimbat sursa de finanțare a proiectului: din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în Programul Transport 2021-2027.

Acum este necesară precizarea contribuției de 2% din partea Consiliului Județean Alba, la investiția pentru “Drum TransRegio Blaj – Teiuș – A10”.

Încheierea Actului adițional nr. 2 se impune în scopul respectării prevederilor Ghidului Solicitantului aferent PT 2021-2027, se arată în documentație.

  • Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și elaborare Proiect Tehnic: 5,14 milioane lei (96,12%)
  • Taxe și avize: 50.000 lei (0,94%)

Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranță rutieră, ce va fi realizat de către Autoritatea Rutieră Română:

Realizarea auditului de siguranță rutieră:

  • Etapa 1 – Elaborare Studiu de Fezabilitate: 62.763 lei (1,17%)
  • Etapa 2 – Elaborare Proiect Tehnic: 94.500 lei (1,77%)

Noul drum TransRegio Blaj – Teiuș – A10 conține sectoare de drum existent ale DN 14 B care sunt propuse spre modernizare și patru sectoare de drum nou și are o lungime de 20.921 m. Sectoarele de drum existent ce vor fi modernizate includ corecția unor curbe cu translatarea axului stânga dreapta față de existent, pentru asigurarea unei geometrii corespunzătoare normelor tehnice și lărgirea platformei drumului la 10 m.

Noul drum va asigura acces direct la rețeaua TEN-T prin nodul rutier de la Teiuș al autostrăzii A10 Sebeș-Turda. Detalii, AICI.

