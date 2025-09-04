Muzică, mișcare și film în aer liber, la Abrud: Activități pentru întreaga familie. Când va avea loc evenimentul

Primăria Orașului Abrud anunță că vineri, 5 septembrie, în centrul orașului, lângă primărie, va avea loc un eveniment în aer liber pentru a marca ultima seară călduroasă din vacanța de vară. Acesta va începe la ora 17:00.

Astfel, de la 17:00 la 20:00, copiii se pot bucura gratuit de topogan, în parteneriat cu Cupru Min SA Abrud.

Următoarea parte a programului va fi dedicată muzicii și mișcării, sub coordonarea instructorului de zumba Viviana Pripon.

Seara se va încheia cu un film în aer liber, potrivit pentru întreaga familie.

