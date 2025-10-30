Muzica poate contribui la reducerea riscului de demență cu până la 40%. Studiu al cercetătorilor australieni

Ascultarea sau interpretarea muzicii la vârste înaintate poate reduce substanțial riscul de demență, potrivit unui studiu realizat în Australia pe un eșantion de peste 10.800 de persoane vârstnice, informează joi agenția de presă Xinhua.

Noua cercetare a descoperit că persoanele cu vârste peste 70 de ani care ascultau mereu muzică au prezentat un risc cu 39% mai mic de a dezvolta demență în comparație cu cele care nu ascultau niciodată, rar sau doar uneori muzică, potrivit unui comunicat publicat de Universitatea Monash din Melbourne, care a coordonat studiul, scrie Agerpres.

Cei care ascultau mereu muzică au avut, de asemenea, o incidență cu 17% mai mică a tulburărilor cognitive, precum și scoruri mai mari la testele de cogniție generală și de memorie episodică, abilități utilizate de oameni pentru a-și aminti evenimente cotidiene, se arată în studiu.

Cântatul la un instrument muzical a fost asociat cu o reducere de 35% a riscului de demență, potrivit studiului publicat în revista International Journal of Geriatric Psychiatry.

Participanții care ascultau și interpretau regulat muzică au avut un risc cu 33% mai mic de demență și o rată cu 22% mai mică de deteriorare cognitivă, se arată în studiu.

Acest studiu a utilizat date din studiul ASPirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE), un proiect de cercetare de referință, care investighează efectele aspirinei în doze mici asupra stării de sănătate a persoanelor în vârstă, precum și din sub-studiul ASPREE Longitudinal Study of Older Persons.

Cercetătoarea Emma Jaffa de la Universitatea Monash a declarat că rezultatele sugerează faptul că „activitățile muzicale pot fi o strategie accesibilă pentru menținerea sănătății cognitive la persoanele în vârstă, deși nu se poate stabili o legătură de cauzalitate”.

Îmbătrânirea populației este o problemă de sănătate la nivel mondial, deoarece durata de viață mai lungă a dus la creșterea numărului de boli legate de vârstă, cum ar fi demența și declinul cognitiv, au afirmat cercetătorii.

„Dovezile sugerează că îmbătrânirea creierului nu se bazează doar pe vârstă și genetică, ci poate fi influențată de propriile alegeri legate de mediu și stilul de viață”, a declarat autorul principal al studiului, profesoara Joanne Ryan de la Universitatea Monash.

În lipsa unui tratament disponibil în prezent pentru demență, intervențiile bazate pe stilul de viață, cum ar fi ascultarea și/sau interpretarea muzicii, pot promova sănătatea cognitivă și ar putea contribui la prevenirea sau întârzierea declanșării acestei boli, a afirmat Joanne Ryan.

sursa: Agerpres

foto: imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale

