Nereguli descoperite de CJPC Alba, la Lidl Sebeș. Amenzi de 28.000 de lei și 1,5 tone de produse oprite de la comercializare

Publicat

acum O oră

Nereguli descoperite de CJPC Alba, la Lidl Sebeș. Comisarii CJPC Alba au efectuat la sfârșitul lunii iulie, în urma unei sesizări, un control la supermarketul Lidl din Sebeș.

Comisarii au găsit în magazin legume și fructe mucegăite, vitrine frigorifice neigienizate, ambalaje deteriorate și insecte moarte. Astfel, au fost aplicate amenzi în cuantum de 28.000 de lei și oprite de la comercializare aproape 1,5 tone de produse. 

Potrivit unui răspuns transmis de ANPC pentru Alba24.ro, comisarii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Alba au efectuat în data de 30 iulie, în urma unei sesizări, un control la supermarketul Lidl din municipiul Sebeș.

În urma controlului efectuat, comisarii au constatat următoarele nereguli:

  • vitrine frigorifice destinate produselor congelate, neigienizate cu urme masive de gheață, impurități, rugină, praf,
  • ambalaje deteriorate,
  • insecte moarte,
  • temperaturi și condiții de păstrare a produselor neconforme,
  • nu se respectă condițiile prescrise și declarate de producător prin etichetare.

De asemenea, s-au constatat la comercializare cartofi albi vrac, care nu corespund calității afișate la raft, cartofi depreciați, mucegăiți, piersici depreciate, modificate organoleptic.

Totodată, s-a constatat că pavimentul nu era igienizat corespunzător.

În urma controlului, s-au aplicat trei amenzi în cuantum de 28.000 lei și s-a dispus măsura de oprire definitivă de la comercializare a produselor și retragerea din circuitul consumului uman a unei cantități de 1.459 kg în valoare de 19.880 lei.

Controale efectuate de CJPC Alba, în perioada 1 iulie – 8 august

În perioada 1 iulie 2025 – 8 august 2025, la nivelul CJPC Alba s-au efectuat 85 de controale vizând bunuri alimentare la magazine alimentare/supermarket-uri/depozite/stații de carburant, în urma cărora s-au aplicat 91 de avertismente și 80 de amenzi în cuantum de 667.000 lei la operatorii economici verificați.

Valoarea bunurilor alimentare neconforme oprite definitiv de la comercializare este de 47.655 lei, iar valoarea bunurilor alimentare neconforme oprite temporar de la comercializare este de 16.668 lei.

