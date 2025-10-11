Nicolae Drăgoi, recidivistul periculos din Alba Iulia, a fost trimis în judecată pentru viol. A stat doar o lună în libertate

Recidivstul periculos din Alba Iulia care nu a rezistat mai mult de o lună în libertate, a fost trimis iar în judecată. Este vorba despre Nicolae Tiberiu Drăgoi, un infractor periculos cu predilecție către infracțiuni comise asupra femeilor. Drăgoi a fost trimis în data de 10 octombrie 2025 în judecată pentru viol. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia.

Eliberat după șase ani de închisoare după ce în 2018, a atacat o tânără într-un bloc din Alba Iulia și i-a furat telefonul, Drăgoi a rezistat doar o lună în libertate.

În noaptea de 22 spre 23 septembrie 2025 a atacat iar. Și de această dată victima sa a fost tot o femeie, o tânără în vârstă de 21 de ani lipsită de apărare. Tânără, recepționeră a unui hotel din Alba Iulia a fost atacată de Drăgoi, amenințată cu un cuțit și violată.

Bărbatul a fost identificat rapid de polițiști și ”săltat” de luptătorii de la trupele speciale chiar din locuința sa din cartierul Bărăbanț. De atunci a fost arestat preventiv.

Trimitere în judecată extrem de rapidă

La nici o lună de la comiterea faptei, Drăgoi Nicolae Tiberiu, a fost trimis în judecată pentru viol. În data de 10 octombrie 2025, dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia. Dosarul se află momentan în stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

Trecutul periculos al bărbatului

În trecut, înainte de tâlhăria din 2018, a fost condamnat, în total, la peste 11 ani de închisoare, iar faptele sale sunt comise cu violență și arată predilecția pentru atacul asupra femeilor.

Printre victimele sale, o taximetristă din Cugir și alte două femei. Bărbatul a fost eliberat condiţionat din penitenciar în 15 septembrie 2018, acesta beneficiind şi de prevederile legii privind recursul compensatoriu.

A atacat o taximetristă în 2012

În 2012 a încercat să violeze o taximetristă, dar nu a reușit și drept urmare i-a furat mașina.

În goana nebună cu un autoturism furat, a încercat să ademenească o altă femeie în vehicul, iar, când aceasta a refuzat, a lovit-o cu pumnii în față. Când și-a dat seama ce a făcut, a fugit în aceeași noapte în Grecia. Acolo a atacat o femeie, pe care a bătut-o cu pumnii și i-a furat două telefoane mobile și câteva sute de euro. Pentru fapta sa, a fost condamnat în Grecia la peste 7 ani de închisoare și în România a fost dat în urmărire națională. Condamnarea a venit în 2015.

La sfârșitul lunii februarie a anului 2012, Drăgoi era autorul unui alt atac brutal asupra unei femei din Alba.

Rechizitoriul întocmit de procurori la acea dată arată violența cu care bărbatul a atacat o taximetristă și a încercat să o violeze, dar, când nu a reușit, i-a furat mașina și în oraș a mai atacat o altă femeie.

Voia să fugă din Alba Iulia la Cugir

Proaspăt eliberat din închisoare în data de 25 februarie, în jurul orei 21.30, bărbatul căuta un taxi în zona Ampoi I care să îl ducă la Cugir. Refuzat de un șofer care nu a vrut să facă cursa, acesta a intrat în mașina codusă de A. cu care s-a înțeles asupra sumei de 70 de lei.

După ce femeia a condus până în Cugir, Drăgoi i-a indicat un traseu anume pe care să îl urmeze și au ajuns pe o stradă de la marginea orașului. Când femeia a observat că mașina s-a împotmolit în noroi, i-a spus bărbatului că trebuie să întoarcă, deoarece nu mai are unde să meargă.

În acel moment, bărbatul a oprit mașina cu cheile care se aflau în contact și, fără nici un menajament, i-a cerut femeii să întrețină raporturi sexuale cu acesta, aratându-i mai mulți euro drept plată. Femeia a refuzat și în acel moment Drăgoi a început să o lovească cu pumnii și să o amenințe cu moartea.

În timp ce o agresa, a rabatat scaunul șoferului și a început să o atingă pe victimă în zona sânilor și să îi desfacă pantalonii.

Femeia încerca să se apere și striga că este căsătorită și să o lase în pace, în timp ce încerca să se apere și să îl lovească pe agresor.

În acele momente, bărbatul a devenit și mai agresiv și i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu pumnii în zona capului, a pieptului și a abdomenului. Apoi a scos-o din mașină și a târât-o afară, lângă o stivă de lemne. Acolo a încercat să o dezbrace, reușind să îi dea jos pantalonii, timp în care o lovea în continuare pe femeie și o sugruma.

Cu ultimele puteri, femeia încerca să se opună, striga și se zbătea pentru viața ei. A reușit să fugă de agresor și să se refugieze în mașină, dar bărbatul a prins-o de păr și a trântit-o la pământ, în timp ce o lovea în continuare, încercând iar să o violeze, mai spun procurorii.

Speriat de țipetele femeii, acesta a renunțat la agresiune și s-a urcat în taxiul victimei, plecând în trombă de la fața locului.

Victima a reușit să ajungă la o casă din apropierea locului în care a fost agresată și proprietarii au anunțat Poliția și Salvarea.

Între timp Drăgoi, a luat mașina și a plecat prin Cugir. Faptul că nu avea un permis de conducere nu a fost o piedică să facă asta.

Acesta încerca să ajungă într-un cartier din oraș, la o femeie pe care o cunoștea, dar nu știa cum. A oprit mașina în fața unei alte femei și i-a cerut acesteia să urce cu el în autovehicul, pentru a-l îndruma spre locație.

Aceasta a refuzat și bărbatul, care era ieșit din mașină, i-a aplicat și acesteia mai multe lovituri în zona feței, după care s-a urcat în mașină și a plecat.

Când și-a dat seama ce a făcut, Drăgoi a plecat în spre Cluj-Napoca, în jurul orei 1.30 cu intenţia de a merge mai departe spre Grecia.

Victime, femei și condamnări în Grecia

Ajuns în Grecia, la fix o lună de la atacul din Cugir, bărbatul a comis o nouă agresiune similară cu cea de acum două zile.

În rechizitoriul întocmit de procurorii din Grecia se arată că în data de 25 martie 2012, în jurul orei 22.35, în timp ce o femeie se pregătea să își închidă mașina personală, a fost lovită de Drăgoi Nicolae Tiberiu în partea din spate a capului, cu pumnul, după care a lovit-o pe femeie de mai multe ori în zona corpului.

În final, după ce a lovit-o în repetate rânduri, i-a sustras geanta, care conținea un act de identitate, carduri, suma de 290 euro, chitanțe fiscale, facturi, un telefon mobil Sony Ericson în valoare de 120 euro și un telefon mobil Samsung în valoare de 40 euro.

Bărbatul a fost prins și arestat de autoritățile elene și în data de 4 martie a anului 2013 a fost condamnat pentru faptele sale, de către Tribunalul din Peiaria, la 7 ani și 2 luni de închisoare, pentru tâlhărie și vătămare corporală.

Între timp, autoritățile române l-au dat în urmărire și au emis un mandat de arestare europeană, pentru a fi cercetat și judecat pentru faptele din 2012 din Cugir.

În Grecia a fost eliberat condiționat în data de 14 septembrie 2014, cu condiția de a părăsi teritoriul elen, dar cu un rest de pedeapsă de 4 ani și 7 zile.

Totodată, a fost predat autorităților române în baza mandatului european de arestare.

În data de 4 aprilie a anului 2015, a fost condamnat la 6 ani și o lună de închisoare pentru faptele comise în 2012 în Cugir. Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul lui Drăgoi și în iulie 2015 l-a condamnat definitiv la 4 ani și o lună de închisoare.

În data de 15 septembrie, bărbatul a fost eliberat din Penitenciarul Aiud, în baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, a anunțat Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

