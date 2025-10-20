Nicușor Dan: reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Va fi redactat un nou text legislativ

Președintele Nicușor Dan a anunțat că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate și că va fi redactat un nou text legislativ.

”Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.

Vezi CCR a respins legea lui Bolojan privind pensiile speciale. Modificările pentru magistrați, declarate neconstituționale

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News