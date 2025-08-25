Connect with us

Eveniment

Noaptea cea mai rece din această vară. A nins în luna august. Cât de mult au scăzut temperaturile în Alba și în țară

Publicat

acum 2 ore

Noaptea cea mai rece din această vară. După o perioadă cu nopți tropicale și zile toride, valul de aer rece s-a resimțit semnificativ. Temperaturile au coborât și la prag de îngheț în unele zone din țară.

Valul de aer rece se va resimți și luni, însă de marți temperaturile vor fi în creștere.

Vezi și Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

Potrivit Meteoplus, în noaptea de 24/25 august, respectiv luni dimineața, cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc, Obârșia Lotrului, Poiana Stampei, Stâna de Vale, Iezer și Vf. Omu. În aceste locații, luni dimineața la ora 7 era -1 grad Celsius.

Zero grade au fost la Joseni și Călimani, iar 1 grad la Toplița și Bucin. 2 grade au fost la Târgu Lăpuș, Făgăraș, Întorsura Buzăului, Câmpeni (Alba).

A nins în luna august

În weekendul trecut a nins n munții Maramureșului. Imagini spectaculoase au fost postate pe rețelele de socializare. Au  fost filmate în Pietrosul Rodnei, la peste 1.700 de metri. altitudine.


În această zonă, în timpul nopții temperaturile au coborât sub zero grade.

Vremea luni, 25 august

Luni, 25 august, în Alba vor fi temperaturi maxime de 24 de grade (Alba Iulia), 23 grade (Sebeș), 22 grade (Aiud și Blaj), 20 de grade (Câmpeni și Abrud), 14 grade (Arieșeni), 11 grade (Oașa).

În Timiș vor fi 25 de grade, la București 27, în Iași 23, iar la Constanța 22 de grade.

Spre finalul săptămânii, în țară, temperaturile ajung iar la prag de caniculă: 35-37 de grade și minime de 18-20 de grade.

