Noi măsuri propuse pentru protecția victimelor violenței domestice: agresorii, obligați la consiliere psihologică. PROIECT

Publicat

acum 2 ore

Noi măsuri propuse pentru protecția victimelor violenței domestice. Parlamentarii propun noi măsuri pentru protecția victimelor violenței domestice. Agresorii ar putea fi obligați de către instanțe să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, să fie internați nevoluntar, în condițiile Legii sănătății mintale, prevede un proiect legislativ înregistrat recent la Senat. 

Totodată, dacă agresorii sunt consumatori de substanțe psihoactive, instanța poate dispune, cu acordul acestora, integrarea lor într-un program de asistență a persoanelor consumatoare de droguri. De asemenea, autoritățile locale ar putea fi obligate să contacteze în mod activ victimele violenţei domestice, în cazul repetării comportamentului agresiv. 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Legii 26/2024 privind ordinul de protecție a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 1 octombrie.

Potrivit inițiatorilor, mai mulți parlamentari de la USR, PNL, PSD și UDMR, conform datelor furnizate de Poliţia Română, în primele patru luni ale anului 2025:

  • au fost înregistrate 40.030 de cazuri de violent domestică (19.984 în mediul urban şi 20.046 în mediul rural);
  • au fost emise 3.788 de ordine de protecţie provizorii, dintre care 1.464 au fost confirmate de instanţe prin emiterea unui ordin de protecţie;
  • în total, instanţele judecătoreşti au emis 4.160 de ordine de protectie în această perioadă.

„Aceste cifre confirmă persistenţa fenomenului şi subliniază necesitatea introducerii unor măsuri suplimentare, menite să asigure continuitatea protecţiei, informarea victimelor şi îmbunătăţirea cooperării interinstituționale”, au explicat inițiatorii.

Autoritățile vor avea obligația de a contacta în mod activ victima

Un prim obiectiv al initiativei vizează optimizarea functionării mecanismului de protectie, prin instituirea obligaţiei legale ca autoritătile administratiei publice locale să contacteze în mod activ victima, atât imediat după emiterea ordinului de protectie, cât şi cu cel putin 14 zile înainte de expirarea acestuia, în vederea informării acesteia cu privire la posibilitatea de a solicita prelungirea măsurii de protecţie.

Mai exact, autoritățile administrației publice locale vor avea obligația de a contacta victima, în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție, precum şi la expirarea măsurilor de protectie, în vederea asigurării exercitării dreptului la informare al victimelor violenţei domestice, inclusiv cu privire la posibilitatea prelungirii ordinului de protecţie, potrivit competențelor ce le revin.

De asemenea, cu cel puțin 14 zile anterioare expirării duratei pentru care a fost emis ordinul de protecţie, autoritătile administratiei publice locale vor avea obligaţia de a contacta victima pentru a o informa cu privire la dreptul acesteia de a solicita prelungirea ordinului de protecţie, în cazul în care motivele emiterii acestuia subzistă sau în cazul în care au
apărut motive noi.

„Această interventie proactivă contribuie la: asigurarea continuităţii protecţiei legale, prevenirea reexpunerii victimei la risc, întărirea rolului autorităţilor locale în gestionarea şi prevenirea cazurilor de violență domestică”, au explicat inițiatorii.

Competența privind cererea pentru emiterea ordinului de protecție

Totodată, propunerea legislativă are în vedere facilitarea accesului la justiţie pentru victime, prin clarificarea expresă a competenţei teritoriale: cererea de emitere a ordinului de protecţie poate fi depusă fie la instanta de la domiciliul sau reşedinta victimei, fie la instanţa corespunzătoare locului în care faptele de violenţă au fost comise.

Astfel, cererea pentru emiterea ordinului de protecție este de competența judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedința victima sau de pe raza teritorială a locului săvârșirii actelor de violență.

Ordin de protecție cu durată extinsă, de până la 24 de luni

Propunerea mai vizează adaptarea măsurilor legale la realitatea cazurilor cu risc ridicat, în special cele în care există pericolul repetării faptelor.

Prin completarea legislaţiei, se conferă instanţei posibilitatea de a dispune un nou ordin de protectie, cu o durată extinsă de până la 24 de luni, în cazul repetării comportamentului agresiv, indiferent de identitatea victimei.

Această prevedere oferă un răspuns adecvat situaţiilor în care comportamentul violent este repetitiv şi sistemic.

Ordinul de protecție, comunicat în maxim 5 ore de la emitere

Pentru a sprijini o intervenţie instituţională promptă şi coordonată, şi pentru a întări rolul autorităţilor locale în prevenirea şi gestionarea cazurilor de violenţă domestică, se instituie
obligaţia ca decizia de emitere a ordinului de protecţie să fie comunicată, în termen de maximum 5 ore de la emitere, inclusiv către autorităţile administraţiei publice locale competente.

Mai exact, o copie a dispozitivului hotărârii prin care s-a dispus cererea de emitere a ordinului de protecţie se comunică, în maximum 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii, structurilor Politiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi/sau a agresorului, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi
reprezentantului autorității sau structurii competente, la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenței domestice.

Agresorii, obligați de instanță la consiliere psihologică

Propunerea legislativă introduce obligativitatea consilierii psihologice a agresorului, iar, acolo unde este cazul, integrarea acestuia în programe de asistenţă pentru consumatorii de substanţe psihoactive.

Pe lângă măsurile dispuse potrivit legii, instanța va dispune şi obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, poate recomanda internarea voluntară sau, poate solicita internarea nevoluntară, în condițiile Legii sănătății mintale şi a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002.

În cazul în care agresorul este consumator de substanțe psihoactive, instanța poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea acestuia într-un program de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, conform art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Astfel, ordinul de protecţie capătă o funcţie dublă: pe lângă protejarea imediată a victimei, contribuie la prevenirea comportamentului violent recurent.

Această abordare este aliniată cu bunele practici în materie de justiţie restaurativă şi intervenţie psiho-socială, promovând nu doar apărarea victimei, ci şi, acolo unde este posibil, recuperarea socială a agresorului.

