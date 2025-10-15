Connect with us

Noi reguli pe Instagram, pentru adolescenți. Conținutul pe care îl vor putea vedea va fi adaptat pentru vârsta de 13 ani

Noi reguli pe Instagram: Meta a anunțat noi măsuri pentru a-i proteja pe adolescenți pe Instagram, limitând conținutul pe care aceștia îl pot vedea la nivelul unui film destinat publicului de peste 13 ani.

Compania va ascunde conturile care promovează teme sexuale, droguri sau alcool și va reduce apariția limbajului vulgar în recomandări, transmite Mediafax.

„Am decis să ne aliniem politicile la un standard independent, familiar părinților. Am revizuit ghidurile privind conținutul potrivit vârstei comparându-le cu clasificarea filmelor PG-13 și le-am actualizat în consecință”, a transmis Meta marți, într-o postare pe blogul oficial al companiei.

Potrivit CNBC, noile reguli vor bloca vizibilitatea conturilor cu nume, biografii sau linkuri către site-uri pentru adulți, precum OnlyFans sau magazine de băuturi alcoolice.

Adolescenții nu vor mai putea urmări aceste conturi, iar cei care le urmăresc deja nu vor mai vedea conținutul destinat adulților.

Meta spune că modificările au fost determinate de criticile tot mai frecvente privind protecția copiilor și efectele rețelei asupra sănătății mintale a tinerilor.

În urmă cu patru ani, un raport Wall Street Journal a arătat efectele negative ale Instagram asupra fetelor adolescente, declanșând dezbateri ample în rândul autorităților și părinților.

  • „Am făcut aceste schimbări pentru ca experiența adolescenților pe Instagram să fie mai apropiată de cea a vizionării unui film pentru public peste 13 ani”, a explicat compania, potrivit CNN.

În plus, adolescenții nu vor mai primi recomandări pentru postări care conțin înjurături, deși vor putea căuta în continuare astfel de conținut.

Meta a început deja implementarea noilor reguli în SUA, Marea Britanie, Australia și Canada, urmând ca acestea să fie extinse și în alte regiuni.

Compania promite că va continua să dezvolte instrumente care oferă părinților mai mult control și transparență asupra modului în care copiii lor folosesc platforma.

