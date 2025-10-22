Noi reguli pentru șoferi. Pot rămâne fără permis de conducere în toate țările din Uniunea Europeană

Noi reguli pentru șoferi. Parlamentul European a aprobat schimbări privind permisele de conducere. Măsurile sunt pentru a crește siguranța rutieră.

Noua regulă va impune ca retragerea permisului pentru infracțiuni grave într-un stat membru — cum ar fi condusul sub influența alcoolului sau a drogurilor — să fie aplicată în toate statele UE.

Autoritățile vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, despre deciziile de retragere a permisului, potrivit Mediafax.

Notificarea se va face prin rețeaua europeană RESPER, pentru ca statul emitent al permisului să aplice sancțiunea echivalentă.

Noi reguli pentru șoferi. Cum pot rămâne fără permis

Potrivit noilor norme, retragerea permisului de conducere, suspendarea sa sau restricțiile aplicate acestuia vor fi transferate țării Uniunii Europene care l-a eliberat.

Se aplică astfel sancțiunile transfrontalier.

Deciziile autorităților naționale privind pierderea permisului de conducere vor trebui să fie anunțate de către autoritățile naționale, reciproc. Nu se admit întârzieri nejustificate

Este vorba despre infracțiuni rutiere grave, cum sunt conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor sau implicarea într-un accident rutier mortal.

De asemenea, în această categorie intră depășirea cu 50 km/oră a limitei de viteză, potrivit europarl.europa.eu.

Măsurile sunt luate pentru a combate comportamentele imprudente la volan pe teritoriul altui stat membru.

