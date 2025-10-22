Connect with us

Eveniment

Noi reguli pentru șoferi. Pot rămâne fără permis de conducere în toate țările din Uniunea Europeană

Publicat

acum 2 ore

Noi reguli pentru șoferi. Parlamentul European a aprobat schimbări privind permisele de conducere. Măsurile sunt pentru a crește siguranța rutieră.

Noua regulă va impune ca retragerea permisului pentru infracțiuni grave într-un stat membru — cum ar fi condusul sub influența alcoolului sau a drogurilor — să fie aplicată în toate statele UE.

Vezi și Permis de conducere de la 17 ani: UE introduce noi reguli pentru șoferi. Noi teste la examen, permis digital și sancțiuni mari

Autoritățile vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, despre deciziile de retragere a permisului, potrivit Mediafax.

Notificarea se va face prin rețeaua europeană RESPER, pentru ca statul emitent al permisului să aplice sancțiunea echivalentă.

Noi reguli pentru șoferi. Cum pot rămâne fără permis

Potrivit noilor norme, retragerea permisului de conducere, suspendarea sa sau restricțiile aplicate acestuia vor fi transferate țării Uniunii Europene care l-a eliberat.

Se aplică astfel sancțiunile transfrontalier.

Deciziile autorităților naționale privind pierderea permisului de conducere vor trebui să fie anunțate de către autoritățile naționale, reciproc. Nu se admit întârzieri nejustificate

Este vorba despre infracțiuni rutiere grave, cum sunt conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor sau implicarea într-un accident rutier mortal.

De asemenea, în această categorie intră depășirea cu 50 km/oră a limitei de viteză, potrivit europarl.europa.eu.

Măsurile sunt luate pentru a combate comportamentele imprudente la volan pe teritoriul altui stat membru.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 56 de secunde

FOTO: Acțiune a IPJ Alba de prevenire a accidentelor în care sunt implicați pietonii. Recomandările Poliției
Evenimentacum 16 minute

VIDEO: Garda de Mediu Alba folosește drone pentru a-i prinde pe cei care aruncă sau ard deșeuri. Acțiune, într-o zonă din Sebeș
Evenimentacum 31 de minute

Număr record de studenți înmatriculați la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în acest an. Câți au fost admiși
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 24 de ore

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Administrațieacum 3 zile

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 23 de ore

Sindicate: Dacă nu majorează salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, România riscă infrigement
Economieacum o zi

Zeci de trenuri anulate. Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Administrațieacum 24 de ore

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Știința Poli Timișoara, sâmbătă
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Pianista Chiyo Hagiwara va susține un concert de pian la Sebeș, din compozițiile micului geniu Carl Filtsch
Evenimentacum 19 ore

Două coafeze din Alba Iulia, Adina Pașca și Mirela Molnar, au adus un strop de bucurie vârstnicilor de la caminul din oraș
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 ore

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 21 de ore

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

VIDEO: Secția de Neonatologie a Spitalului din Alba Iulia, modernizată și dotată printr-o investiție de 7,2 milioane lei
Evenimentacum 16 ore

Bărbat din Sebeș, condamnat la închisoare cu executare după ce a furat un aparat medical din spital. L-a confundat cu un aspirator
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum 17 ore

Elevii intră în vacanța de toamnă 2025. Calendarul perioadelor de cursuri și al vacanțelor, în anul școlar 2025-2026
Educațieacum 24 de ore

Diriginții pot trece în catalog prima notă la purtare pentru elevi, în anul școlar 2025-2026 până vineri, 24 octombrie. Reguli
Mai mult din Educatie