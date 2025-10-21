Permis de conducere de la 17 ani: UE introduce noi reguli pentru șoferi. Noi teste la examen, permis digital și sancțiuni mari

Permis de conducere de la 17 ani: Parlamentul European a impus noi reguli pentru șoferii din statele UE. Este vorba despre un set de legi la nivel european, care va reglementa legislația rutieră pe raza statelor membre.

Printre cele mai importate reglementări se află obținerea permisului de la 17 ani, dar cu o serie de obligații. De asemenea, în examenul pentru obținerea carnetului de șofer vor apărea noi teste.

De asemenea se va implementa și permisul de conducere sub format digital. Totuși până când acestea vor deveni literă de lege în țările europene, inclusiv în România, va mai trece o perioadă de timp.

Mai exact, Țările Uniunii vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziții în legislația națională și încă un an pentru a se pregăti de punerea lor în aplicare, se arată într-un comunicat oficial al Parlamentului European.

Permis de conducere de la 17 ani. În ce condiții

Normele UE vor stabili, în premieră, o perioadă de probă de cel puțin doi ani în cazul șoferilor fără experiență. În această perioadă, șoferii începători vor trebui să respecte norme mai stricte și vor fi supuși unor sancțiuni mai dure dacă conduc sub influența alcoolului sau dacă nu folosesc centura de siguranță sau sistemele de siguranță pentru copii.

În plus, tinerii în vârstă de 17 ani vor putea obține permisul de conducere (categoria B), dar vor putea conduce doar însoțiți de un șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a compensa problema lipsei de șoferi profesioniști, noile norme le vor permite tinerilor în vârstă de 18 ani să obțină permisul de conducere pentru camioane (categoria C), iar celor în vârstă de 21 de ani să obțină permisul de conducere pentru autobuze (categoria D), cu condiția să dețină un certificat de competență profesională. În lipsa acestuia, vârsta minimă pentru a conduce aceste tipuri de vehicule va fi de 21 de ani și, respectiv, 24 de ani.

Noi teste la examenul de carnet

Examenul pentru obținerea permisului de conducere va trebui să includă verificarea cunoștințelor despre riscurile legate de unghiul mort, sistemele de asistență la condus, deschiderea în siguranță a portierelor și riscurile legate de folosirea telefonului mobil la volan. În urma mai multor solicitări ale eurodeputaților, noile cerințe privind cursurile și examenele pentru obținerea permisului vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor legate de pietoni, copii, bicicliști și alți participanți la trafic vulnerabili.

Perioada de valabilitate și controalele medicale

Permisele de conducere pentru motociclete și autovehicule vor fi valabile 15 ani, statele membre urmând să aibă posibilitatea să reducă această perioadă la 10 ani dacă permisul de conducere este folosit și ca act de identitate la nivel național.

Permisele de conducere pentru camioane și autobuze vor fi valabile cinci ani. Țările Uniunii pot reduce perioada de valabilitate în cazul șoferilor cu vârsta de 65 de ani sau peste, pentru a condiționa deținerea permisului de controale medicale sau cursuri de actualizare a cunoștințelor mai dese.

Control medical pentru reînoirea permisului

Înainte de a obține primul permis de conducere sau atunci când solicită reînnoirea celui existent, conducătorii auto ar trebui supuși unui control medical, care va include testarea vederii și a stării de sănătate cardiovasculară. Țările Uniunii pot alege să înlocuiască examenul medical pentru conducătorii de autovehicule sau motociclete cu formulare de autoevaluare sau cu alte sisteme de evaluare prevăzute la nivel național.

Permisul de conducere digital

Potrivit noilor norme, un permis de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil, ar urma să înlocuiască treptat permisul fizic și să devină principalul format al permiselor de conducere din Uniune. Eurodeputații au garantat însă dreptul conducătorilor auto de a solicita un permis în format fizic, care ar trebui eliberat în cel mai scurt timp posibil, în general în termen de trei săptămâni.

Cum poți rămâne fără carnet

Pentru a combate comportamentele imprudente la volan pe teritoriul altui stat membru, retragerea permisului de conducere, suspendarea sa sau restricțiile aplicate acestuia vor fi transferate țării Uniunii care l-a eliberat, asigurând, astfel, aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor.

Autoritățile naționale vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, despre deciziile privind decăderea din dreptul de a conduce legate de infracțiunile rutiere cele mai grave. Aici sunt incluse conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident rutier mortal sau viteza excesivă (de ex. depășirea cu 50 km/oră a limitei de viteză).

