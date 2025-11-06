Connect with us

Eveniment

Noi reguli privind intervenția în cazurile de atac ale urșilor. Amenzi uriașe pentru hrănirea animalelor

Publicat

acum 4 secunde

Guvernul a modificat ordonanța privind intervenția în cazurile de atac ale urșilor și a alocat fonduri pentru autorități locale. Noile reguli stabilesc un cadru unitar de acțiune și permit împușcarea exemplarelor cu comportament agresiv, care nu se mai feresc de oameni și provoacă pagube în gospodării.

Ordonanța de urgență care reglementează intervenția imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor și bunurilor acestora, precum și alte acte normative conexe a fost introdusă pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul are scopul de a asigura o intervenție rapidă și eficientă în cazurile de atac ale urșilor bruni (Ursus arctos) în interiorul localităților, prin crearea unui cadru unitar de acțiune pentru instituțiile competente.

Prin această modificare se instituie posibilitatea extragerii exemplarelor cu comportament deviant — acele animale care și-au pierdut instinctul sălbatic, nu se mai feresc de om și provoacă pagube sau atacă persoane și animale domestice.

Totodată, proiectul introduce reglementări clare privind încheierea contractelor pentru servicii de permanență și intervenție imediată, astfel încât autoritățile locale să poată colabora cu un medic veterinar de liberă practică în mod legal și fără interpretări ambigue.

Hrănirea urșilor, sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei

În actul normativ au fost introduse definiții privind ”hrănirea urșilor” și ”ursul habituat”, a precizat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o conferință de presă susținută, joi, la Palatul Victoria.

De asemenea, în situațiile în care va avea loc un incident urs-om în intravilan, Comisia pentru situații de urgență va putea decide intervențiile necesare, fără a ține cont de condiția gradualității.

Buzoianu a precizat că, în acest fel, Guvernul încearcă să găsească o soluție ‘echilibrată’ la o problemă cu care România se confruntă de mai mulți ani. În acest sens a subliniat importanța protejării biodiversității, dar și a siguranței cetățenilor.

”Legea pe care am propus-o astăzi vine ca o soluție de compromis, în sensul în care în continuare aplicăm principiul gradualității în afara intravilanului.

Dar în momentul în care un urs vine în intravilan, unde ai o aglomerare foarte mare a populației și unde, în mod evident, există un risc de incident urs-om, vom scoate condiția gradualității, în sensul în care Comisia pentru situații de urgență care se întrunește va putea să decidă dacă are loc intervenția prin alungare, prin relocare sau prin împușcare”, a spus ea.

Guvernul a modificat ordonanța privind intervenția în cazurile de atac ale urșilor. Câte exemplare există în România

Cea mai recentă estimare privind numărul urșilor în România a fost prezentată de Ministerul Mediului, în aprilie 2025.

Atunci au fost prezentate rezultatele studiului realizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.

Conform analizelor realizate la peste 24.000 de probe recoltate din 25 de județe, realizatorii studiului estimează că în România trăiesc între 10.419 și 12.770 de exemplare de urs brun.

Studiul are la bază ADN-ul recoltării de la nivel național, anunța atunci ministerul.

Însă și actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, menționează că în prezent ”România poate gestiona 3.500 – 4.000 de urși”.

Vânătoarea de urs, cu excepția cotelor aprobate la nivel național, a fost interzisă din 2016. S-a înregistrat astfel o creștere semnificativă a numărului de urși în țară. În plus, specialiștii observă modificări de comportament.

Pe lângă faptul că aceste animale nu mai evită zonele locuite, ci se apropie în căutare de hrană, sunt și greu de alungat. Dincolo de regula de păstrare a biodiversității și protejare a animalelor sălbatice, rămâne problema gravă de apărare împotriva atacurilor de urs.

