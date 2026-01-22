Connect with us

Eveniment

Noi reguli privind medicamentele în Uniunea Europeană. Stocuri minime și negocieri între statele membre

Publicat

acum O oră

Uniunea Europeană schimbă regulile privind medicamentele. Noul regulament prevede coordonarea în UE privind stocurile naționale și rezervele, pentru prevenirea penuriei de medicamente.

De asemenea, se urmărește stimularea competitivității industriei farmaceutice europene și scăderea dependenței față de ingredientele farmaceutice active din străinătate, în principal din afara UE (India și China).

În ceea ce privește evaluarea achizițiilor publice, Consiliul European a introdus obligația ca, atunci când se achiziționează medicamente critice, criteriul rezilienței să prevaleze asupra prețului. Acest lucru asigură faptul că deciziile de achiziții publice acordă prioritate securității aprovizionării, iar nu costurilor, potrivit sursei citate.

Parlamentul European a adoptat marți propuneri privind îmbunătățirea disponibilității și aprovizionării cu medicamente în UE. Urmează negocieri cu statele membre pentru a stabili forma finală a legii.

Stocuri de medicamente esențiale în UE

”Actul legislativ privind medicamentele critice este o propunere de nou regulament al UE care urmărește să îmbunătățească disponibilitatea medicamentelor esențiale în UE și securitatea aprovizionării cu astfel de medicamente, inclusiv antibiotice, insulină și analgezice.

Propunerea urmărește să sporească reziliența și autonomia sistemului de sănătate din Europa pentru a face față mai bine provocărilor în materie de sănătate de la nivel mondial care periclitează accesul la medicamente esențiale, cum ar fi pandemiile, dezastrele naturale și perturbările lanțului de aprovizionare.

Noile norme ar urma să completeze propunerile de revizuire a legislației UE în domeniul farmaceutic („pachetul farmaceutic”), care conțin, și ele, dispoziții privind gestionarea deficitelor și aprovizionarea cu medicamente”, potrivit Consiliului European.

Medicamentele esențiale/critice sunt antibioticele, insulina, analgezicele, vaccinurile și medicamentele pentru boli cronice și acute (de exemplu, cancer, afecțiuni cardiace, diabet).

Creșterea producției de medicamente în UE

"Sectorul farmaceutic este vital din punct de vedere strategic pentru Uniunea Europeană. În contextul geopolitic actual, Europa trebuie să își stimuleze competitivitatea și să asigure siguranța pacienților prin consolidarea industriei sale farmaceutice și prin creșterea producției în cadrul Uniunii.

Acesta este modul în care reducem dependențele strategice și asigurăm aprovizionarea atât cu medicamente esențiale, cât și cu medicamente de interes comun", a declarat deputatul european Tomislav Sokol, purtătorul de cuvânt al Grupului PPE în Comisia pentru sănătate publică a Parlamentului, după votul din Parlamentul European.

Criterii în atribuirea contractelor pentru medicamente

Potrivit sursei citate, a fost stabilit un principiu clar și consolidat în achizițiile publice:

”prețul nu mai poate fi singurul criteriu în atribuirea contractelor pentru medicamente. Trebuie luate în considerare securitatea aprovizionării, reziliența lanțurilor de producție și capacitatea de producție din cadrul Uniunii Europene. Această abordare "Buy European" garantează că achizițiile publice sprijină furnizorii de încredere, consolidează producția de medicamente în UE și contribuie la securitatea aprovizionării pe termen lung pentru pacienții din întreaga Europă".

În opinia sa, companiile care primesc sprijin din partea UE ar trebui să aibă obligații clare - începând cu prioritizarea aprovizionării pieței UE și contribuția la capacitatea de producție în Europa.

Disponibilitatea medicamentelor esențiale

Potrivit Consiliului European, actul legislativ urmărește să îmbunătățească disponibilitatea medicamentelor esențiale, precum și securitatea și reziliența lanțului de aprovizionare cu acestea prin:

  • diversificarea lanțului de aprovizionare pentru a reduce dependența de un număr limitat de furnizori
  • încurajarea achizițiilor publice colaborative pentru a ajuta statele membre să achiziționeze medicamente într-un mod mai eficace și cu costuri mai reduse
  • stimularea producției farmaceutice a UE pentru a se asigura că medicamentele critice sunt produse în UE, reducând dependența de țări terțe.

Potrivit unui studiu recent al Comisiei Europene, UE este dependentă de importurile de ingrediente farmaceutice active. S-a observat există o mare concentrare regională în ceea ce privește producția de ingrediente farmaceutice active generice.

Studiul a indicat, de asemenea, că 80% din ingredientele farmaceutice importate provin din doar cinci țări (China, SUA, Regatul Unit, Indonezia și India), China reprezentând 45% din total.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 2 minute

Sâmbătă, 24 ianuarie: Hora Unirii în centrul municipiului Aiud, de Ziua Unirii Principatelor Române
Evenimentacum 32 de minute

Zeci de amenzi rutiere la Alba Iulia, după o acțiune a polițiștilor rutieri. Aproape jumătate sunt pentru viteză
Evenimentacum O oră

Noi reguli privind medicamentele în Uniunea Europeană. Stocuri minime și negocieri între statele membre
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum 9 ore

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Iohannis
Economieacum O oră

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Economieacum 3 ore

Pensie specială tăiată cu 85%, dacă rămâi angajat la stat și cumulezi veniturile. Pe cine vizează noul proiect de lege
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum 22 de ore

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

Ce este stresul termic și cum afectează organismul. Diferențele mari de temperatură forțează sistemele de reglare ale corpului
Evenimentacum 19 ore

De ce amânăm lucrurile pe mai târziu? Ce este procrastinarea și de ce nu trebuie să fie confundată cu lenea
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Noi reguli privind medicamentele în Uniunea Europeană. Stocuri minime și negocieri între statele membre
Actualitateacum 6 ore

Patronatul din domeniul medical critică proiectul legat de telemedicină, pus în dezbatere de Ministerul Sănătății: ” E prea vag”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie