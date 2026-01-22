Noi reguli privind medicamentele în Uniunea Europeană. Stocuri minime și negocieri între statele membre

Uniunea Europeană schimbă regulile privind medicamentele. Noul regulament prevede coordonarea în UE privind stocurile naționale și rezervele, pentru prevenirea penuriei de medicamente.

De asemenea, se urmărește stimularea competitivității industriei farmaceutice europene și scăderea dependenței față de ingredientele farmaceutice active din străinătate, în principal din afara UE (India și China).

În ceea ce privește evaluarea achizițiilor publice, Consiliul European a introdus obligația ca, atunci când se achiziționează medicamente critice, criteriul rezilienței să prevaleze asupra prețului. Acest lucru asigură faptul că deciziile de achiziții publice acordă prioritate securității aprovizionării, iar nu costurilor, potrivit sursei citate.

Parlamentul European a adoptat marți propuneri privind îmbunătățirea disponibilității și aprovizionării cu medicamente în UE. Urmează negocieri cu statele membre pentru a stabili forma finală a legii.

Stocuri de medicamente esențiale în UE

”Actul legislativ privind medicamentele critice este o propunere de nou regulament al UE care urmărește să îmbunătățească disponibilitatea medicamentelor esențiale în UE și securitatea aprovizionării cu astfel de medicamente, inclusiv antibiotice, insulină și analgezice.

Propunerea urmărește să sporească reziliența și autonomia sistemului de sănătate din Europa pentru a face față mai bine provocărilor în materie de sănătate de la nivel mondial care periclitează accesul la medicamente esențiale, cum ar fi pandemiile, dezastrele naturale și perturbările lanțului de aprovizionare.

Noile norme ar urma să completeze propunerile de revizuire a legislației UE în domeniul farmaceutic („pachetul farmaceutic”), care conțin, și ele, dispoziții privind gestionarea deficitelor și aprovizionarea cu medicamente”, potrivit Consiliului European.

Medicamentele esențiale/critice sunt antibioticele, insulina, analgezicele, vaccinurile și medicamentele pentru boli cronice și acute (de exemplu, cancer, afecțiuni cardiace, diabet).

Creșterea producției de medicamente în UE

"Sectorul farmaceutic este vital din punct de vedere strategic pentru Uniunea Europeană. În contextul geopolitic actual, Europa trebuie să își stimuleze competitivitatea și să asigure siguranța pacienților prin consolidarea industriei sale farmaceutice și prin creșterea producției în cadrul Uniunii.

Acesta este modul în care reducem dependențele strategice și asigurăm aprovizionarea atât cu medicamente esențiale, cât și cu medicamente de interes comun", a declarat deputatul european Tomislav Sokol, purtătorul de cuvânt al Grupului PPE în Comisia pentru sănătate publică a Parlamentului, după votul din Parlamentul European.

Criterii în atribuirea contractelor pentru medicamente

Potrivit sursei citate, a fost stabilit un principiu clar și consolidat în achizițiile publice:

”prețul nu mai poate fi singurul criteriu în atribuirea contractelor pentru medicamente. Trebuie luate în considerare securitatea aprovizionării, reziliența lanțurilor de producție și capacitatea de producție din cadrul Uniunii Europene. Această abordare "Buy European" garantează că achizițiile publice sprijină furnizorii de încredere, consolidează producția de medicamente în UE și contribuie la securitatea aprovizionării pe termen lung pentru pacienții din întreaga Europă".

În opinia sa, companiile care primesc sprijin din partea UE ar trebui să aibă obligații clare - începând cu prioritizarea aprovizionării pieței UE și contribuția la capacitatea de producție în Europa.

Disponibilitatea medicamentelor esențiale

Potrivit Consiliului European, actul legislativ urmărește să îmbunătățească disponibilitatea medicamentelor esențiale, precum și securitatea și reziliența lanțului de aprovizionare cu acestea prin:

diversificarea lanțului de aprovizionare pentru a reduce dependența de un număr limitat de furnizori

încurajarea achizițiilor publice colaborative pentru a ajuta statele membre să achiziționeze medicamente într-un mod mai eficace și cu costuri mai reduse

stimularea producției farmaceutice a UE pentru a se asigura că medicamentele critice sunt produse în UE, reducând dependența de țări terțe.

Potrivit unui studiu recent al Comisiei Europene, UE este dependentă de importurile de ingrediente farmaceutice active. S-a observat există o mare concentrare regională în ceea ce privește producția de ingrediente farmaceutice active generice.

Studiul a indicat, de asemenea, că 80% din ingredientele farmaceutice importate provin din doar cinci țări (China, SUA, Regatul Unit, Indonezia și India), China reprezentând 45% din total.

